Статистика по турнирам

Италия. Кубок 2014/2015 Италия. Серия А 2014/2015 Италия. Серия А 2013/2014 Италия. Серия А 2012/2013 Лига Европы 2012/2013 Лига Европы 2011/2012 Лига Европы 2009/2010 Лига Чемпионов 2009/2010 Чемпионат Португалии 2009/2010 Лига Чемпионов 2008/2009 Кубок Португалии 2007/2008 Лига Чемпионов 2007/2008