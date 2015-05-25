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Бруну Перейринья
Статистика
Бруну Перейринья - статистика
Завершил карьеру
2 марта 1988 (38), Риу-де-Мору
#25 | Защитник
174 см | 72 кг
Португалия
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Статистика по турнирам
Италия. Кубок 2014/2015
Италия. Серия А 2014/2015
Италия. Серия А 2013/2014
Италия. Серия А 2012/2013
Лига Европы 2012/2013
Лига Европы 2011/2012
Лига Европы 2009/2010
Лига Чемпионов 2009/2010
Чемпионат Португалии 2009/2010
Лига Чемпионов 2008/2009
Кубок Португалии 2007/2008
Лига Чемпионов 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Лацио
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 37 тур
Лацио
1 : 2
25.05.2015
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Лацио
1 : 2
10.05.2015
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Ювентус
2 : 0
18.04.2015
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Лацио
4 : 0
12.04.2015
Эмполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Кальяри
1 : 3
04.04.2015
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Чезена
2 : 1
01.02.2015
Лацио
1' - 65'
Италия. Серия А, 20 тур
Лацио
3 : 1
24.01.2015
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Лацио
0 : 1
18.01.2015
Наполи
83' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Рома
2 : 2
11.01.2015
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Лацио
3 : 0
05.01.2015
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Эмполи
2 : 1
09.11.2014
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
4 : 2
03.11.2014
Кальяри
1' - 90'
Италия. Серия А, 9 тур
Верона
1 : 1
30.10.2014
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
26.10.2014
Торино
Был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
0 : 2
19.10.2014
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Лацио
3 : 2
05.10.2014
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Палермо
0 : 4
29.09.2014
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Лацио
0 : 1
25.09.2014
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Дженоа
1 : 0
21.09.2014
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Лацио
3 : 0
14.09.2014
Чезена
Был в запасе
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