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Антонио Флоро Флорес - статистика

Завершил карьеру
18 июня 1983 (43), Неаполь
#9 | Нападающий
181 см | 75 кг
Италия
Статистика Трансферы Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Кьево
12
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 20 тур
Интер
3 : 1
14.01.2017
Кьево
Был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Кьево
1 : 4
08.01.2017
Аталанта
45' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Рома
3 : 1
22.12.2016
Кьево
Был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Кьево
2 : 1
18.12.2016
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Палермо
0 : 2
11.12.2016
Кьево
Был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Кьево
0 : 0
05.12.2016
Дженоа
69' - 90'
Италия. Серия А, 13 тур
Кьево
1 : 0
19.11.2016
Кальяри
1' - 9'
Италия. Серия А, 12 тур
Кьево
1 : 2
06.11.2016
Ювентус
1' - 84'
Италия. Серия А, 11 тур
Кротоне
2 : 0
30.10.2016
Кьево
1' - 72'
Италия. Серия А, 10 тур
Кьево
1 : 1
26.10.2016
Болонья
51' - 90'
Италия. Серия А, 9 тур
Эмполи
0 : 0
23.10.2016
Кьево
1' - 61'
Италия. Серия А, 8 тур
Кьево
1 : 3
16.10.2016
Милан
1' - 77'
Италия. Серия А, 7 тур
Пескара
0 : 2
01.10.2016
Кьево
1' - 63'
Италия. Серия А, 6 тур
Наполи
2 : 0
24.09.2016
Кьево
58' - 90'
Италия. Серия А, 5 тур
Кьево
2 : 1
21.09.2016
Сассуоло
61' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Удинезе
1 : 2
18.09.2016
Кьево
68' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Кьево
1 : 1
11.09.2016
Лацио
Был в запасе
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