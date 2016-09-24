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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Кьево
Наполи - Кьево: обзор матча 24 сентября 2016
Наполи
24.09.2016, суббота, 21:45
Италия. Серия А, 6 тур
2 : 0
Завершен
Кьево
24'
М. Габбиадини
39'
М. Гамшик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Кьево
Замена
Д. Мертенс
️️️️
Л. Инсинье
81'
76'
Желтая карточка
Л. Кастро
Замена
Аллан
️️️️
Жоржиньо
69'
Замена
А. Милик
️️️️
М. Габбиадини
64'
63'
Замена
Д. Де Гузман
️️️️
В. Бирса
63'
Замена
М. Иско
️️️️
Ф. Каччиаторе
58'
Замена
А. Флоро Флорес
️️️️
Р. Меджиорини
54'
Желтая карточка
Д. Дайнелли
44'
Желтая карточка
Б. Цесар
Желтая карточка
Р. Альбиоль
43'
ГОЛ! 2:0!
М. Гамшик
Пас отдал
Л. Инсинье
39'
ГОЛ! 1:0!
М. Габбиадини
Пас отдал
Х. Кальехон
24'
Желтая карточка
К. Кулибали
14'
11'
Желтая карточка
М. Гобби
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
25
Пепе Рейна
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
21
Жоржиньо
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
7
Петр Зелински
ПП
11
Кристиан Маджо
ПП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
7
Хосе Кальехон
РФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Кьево
70
Стефано Соррентино
ВР
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
16
Иван Радованович
ОП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
23
Вальтер Бирса
АП
19
Лукас Кастро
ПП
45
Роберто Инглесе
ЦФ
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
Наполи
1
Рафаэль Кабрал
ВР
55
Луиджи Сепе
ВР
52
Никола Максимович
ЦЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
24
Амаду Диавара
ОП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
25
Аллан
ЦП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Кьево
90
Андреа Секулин
ВР
98
Алессандро Конфенте
ВР
2
Николас Сполли
ЦЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
69
Никола Ригони
ОП
14
Витторио Париджини
ЦП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
22
Самюэль Бастьен
ЦП
22
Мариано Иско
ЦП
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
3-4-1-2
25
Рейна
13
Гулам
39
Альбиоль
3
Кулибали
7
Зелински
21
Жоржиньо
17
Гамшик
11
Маджо
10
Инсинье
11
Габбиадини
7
Кальехон
4-1-2-1-2
70
Соррентино
12
Цесар
3
Дайнелли
18
Гобби
29
Каччиаторе
16
Радованович
19
Кастро
56
Хетемай
23
Бирса
69
Меджиорини
45
Инглесе
21
Жоржиньо
25
Аллан
25
Аллан
21
Жоржиньо
10
Инсинье
10
Мертенс
10
Мертенс
10
Инсинье
11
Габбиадини
30
Милик
30
Милик
11
Габбиадини
23
Бирса
18
Де Гузман
18
Де Гузман
23
Бирса
29
Каччиаторе
22
Иско
22
Иско
29
Каччиаторе
69
Меджиорини
9
Флоро Флорес
9
Флоро Флорес
69
Меджиорини
Остались в запасе
Наполи
Кьево
1
Рафаэль Кабрал
ВР
55
Луиджи Сепе
ВР
52
Никола Максимович
ЦЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
24
Амаду Диавара
ОП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
Главный тренер
Маурицио Сарри
90
Андреа Секулин
ВР
98
Алессандро Конфенте
ВР
2
Николас Сполли
ЦЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
69
Никола Ригони
ОП
14
Витторио Париджини
ЦП
22
Самюэль Бастьен
ЦП
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
Остались в запасе
1
Рафаэль Кабрал
ВР
55
Луиджи Сепе
ВР
52
Никола Максимович
ЦЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
24
Амаду Диавара
ОП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
Остались в запасе
90
Андреа Секулин
ВР
98
Алессандро Конфенте
ВР
2
Николас Сполли
ЦЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
69
Никола Ригони
ОП
14
Витторио Париджини
ЦП
22
Самюэль Бастьен
ЦП
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Главный тренер
Роландо Маран
Статистика матча Наполи - Кьево
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Информация о матче
Главный судья:
Марко Ди Белло
(Бриндизи)
Стадион:
Диего Армандо Марадона
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
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