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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кьево - Сассуоло
Кьево - Сассуоло: обзор матча 21 сентября 2016
Кьево
21.09.2016, среда, 21:45
Италия. Серия А, 5 тур
2 : 1
Завершен
Сассуоло
21'
Н. Ригони
40'
Л. Кастро
28'
Г. Дефрель
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кьево - Сассуоло
Желтая карточка
С. Соррентино
90'
+4
Замена
И. Радованович
️️️️
Л. Кастро
80'
Замена
Р. Инглесе
️️️️
Р. Меджиорини
70'
Замена
А. Флоро Флорес
️️️️
С. Пеллисьер
61'
Желтая карточка
Р. Меджиорини
60'
59'
Замена
М. Политано
️️️️
А. Дункан
54'
Желтая карточка
Д. Бьондини
45'
Замена
Л. Антеи
️️️️
П. Каннаваро
ГОЛ! 2:1!
Л. Кастро
Пас отдал
В. Бирса
40'
28'
ГОЛ! 1:1!
Г. Дефрель
21'
Замена
П. Иеммелло
️️️️
А. Матри
ГОЛ! 1:0!
Н. Ригони
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кьево
70
Стефано Соррентино
ВР
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
69
Никола Ригони
ОП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
23
Вальтер Бирса
АП
19
Лукас Кастро
ПП
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
5
Тимо Летшерт
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
4
Франческо Маньянелли
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
8
Давиде Бьондини
ПП
11
Федерико Риччи
ЛФ
21
Алессандро Матри
ЦФ
92
Грегор Дефрель
РФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Кьево
98
Алессандро Конфенте
ВР
90
Андреа Секулин
ВР
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
16
Иван Радованович
ОП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
22
Мариано Иско
ЦП
22
Самюэль Бастьен
ЦП
14
Витторио Париджини
ЦП
45
Роберто Инглесе
ЦФ
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
Сассуоло
22
Альберто Помини
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
51
Лука Антеи
ЦЗ
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
20
Эмануэле Терранова
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
32
Антонио Рагуса
ЛВ
36
Лука Маццителли
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
21
Маттео Политано
ПВ
9
Пьетро Иеммелло
ЦФ
4-1-2-1-2
70
Соррентино
29
Каччиаторе
2
Сполли
5
Гамберини
18
Гобби
69
Ригони
56
Хетемай
19
Кастро
23
Бирса
69
Меджиорини
31
Пеллисьер
4-3-3
47
Консильи
28
Каннаваро
5
Летшерт
15
Ачерби
13
Пелузо
8
Бьондини
32
Дункан
4
Маньянелли
92
Дефрель
21
Матри
11
Риччи
19
Кастро
16
Радованович
16
Радованович
19
Кастро
69
Меджиорини
45
Инглесе
45
Инглесе
69
Меджиорини
31
Пеллисьер
9
Флоро Флорес
9
Флоро Флорес
31
Пеллисьер
28
Каннаваро
51
Антеи
51
Антеи
28
Каннаваро
32
Дункан
21
Политано
21
Политано
32
Дункан
21
Матри
9
Иеммелло
9
Иеммелло
21
Матри
Остались в запасе
Кьево
Сассуоло
98
Алессандро Конфенте
ВР
90
Андреа Секулин
ВР
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
22
Мариано Иско
ЦП
22
Самюэль Бастьен
ЦП
14
Витторио Париджини
ЦП
Главный тренер
Роландо Маран
32
Антонио Рагуса
ЛВ
14
Поль Лирола
ПЗ
22
Альберто Помини
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
20
Эмануэле Терранова
ЦЗ
36
Лука Маццителли
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Остались в запасе
98
Алессандро Конфенте
ВР
90
Андреа Секулин
ВР
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
22
Мариано Иско
ЦП
22
Самюэль Бастьен
ЦП
14
Витторио Париджини
ЦП
Остались в запасе
32
Антонио Рагуса
ЛВ
14
Поль Лирола
ПЗ
22
Альберто Помини
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
20
Эмануэле Терранова
ЦЗ
36
Лука Маццителли
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
Главный тренер
Роландо Маран
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Статистика матча Кьево - Сассуоло
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Сассуоло
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Информация о матче
Главный судья:
Пьеро Джакомелли
(Триест)
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
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