Статистика по турнирам

Кубок Либертадорес 2025 Италия. Кубок 2020/2021 Италия. Серия А 2020/2021 Италия. Серия А 2019/2020 Кубок Америки 2019 Италия. Кубок 2018/2019 Италия. Серия А 2018/2019 Лига Европы 2018/2019 Суперкубок Италии 2018 Чемпионат мира 2018 Италия. Серия А 2017/2018 Лига Европы 2017/2018 Италия. Кубок 2016/2017 Италия. Серия А 2016/2017 Кубок Америки 2016 Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ 2016/2017 Италия. Кубок 2015/2016 Италия. Серия А 2015/2016 Кубок Америки 2015 Италия. Кубок 2014/2015 Италия. Серия А 2014/2015 Товарищеские матчи 2014 Товарищеские матчи. Сборные 2014 Чемпионат мира 2014 Италия. Кубок 2013/2014 Италия. Серия А 2013/2014 Лига чемпионов 2013/2014 Италия. Серия А 2012/2013 Лига чемпионов 2012/2013 Трофей Луиджи Берлускони 2012 Испания. Примера 2011/2012 Лига Чемпионов 2011/2012 Италия. Серия А 2010/2011 Италия. Кубок 2009/2010 Италия. Серия А 2009/2010 Италия. Серия А 2008/2009 Кубок УЕФА 2008/2009 Италия. Серия А 2007/2008