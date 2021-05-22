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Кристиан Сапата
Статистика
Кристиан Сапата - статистика
Завершил карьеру
30 сентября 1986 (39), Падилья
#25 | Защитник
187 см | 82 кг
Колумбия
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Статистика по турнирам
Кубок Либертадорес 2025
Италия. Кубок 2020/2021
Италия. Серия А 2020/2021
Италия. Серия А 2019/2020
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Италия. Серия А 2018/2019
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Кубок УЕФА 2008/2009
Италия. Серия А 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Дженоа
12
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Кальяри
0 : 1
22.05.2021
Дженоа
1' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Дженоа
3 : 4
15.05.2021
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Болонья
0 : 2
12.05.2021
Дженоа
1' - 90'
1'
Италия. Серия А, 35 тур
Дженоа
1 : 2
09.05.2021
Сассуоло
1' - 90'
Италия. Серия А, 34 тур
Лацио
4 : 3
02.05.2021
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Дженоа
2 : 0
24.04.2021
Специя
Был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Дженоа
2 : 2
21.04.2021
Беневенто
Был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Милан
2 : 1
18.04.2021
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Ювентус
3 : 1
11.04.2021
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Дженоа
1 : 1
03.04.2021
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Парма
1 : 2
19.03.2021
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Дженоа
1 : 1
13.03.2021
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Рома
1 : 0
07.03.2021
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Дженоа
1 : 1
03.03.2021
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Интер
3 : 0
28.02.2021
Дженоа
1' - 90'
19'
Италия. Серия А, 22 тур
Торино
0 : 0
13.02.2021
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Дженоа
1 : 1
03.01.2021
Лацио
1' - 33'
Италия. Серия А, 10 тур
Фиорентина
1 : 1
07.12.2020
Дженоа
1' - 37'
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
1 : 2
30.11.2020
Парма
1' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Дженоа
1 : 2
04.11.2020
Торино
1' - 90'
Италия. Серия А, 6 тур
Сампдория
1 : 1
01.11.2020
Дженоа
1' - 90'
Италия. Серия А, 5 тур
Дженоа
0 : 2
24.10.2020
Интер
1' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Верона
0 : 0
19.10.2020
Дженоа
1' - 90'
Италия. Серия А, 2 тур
Наполи
6 : 0
27.09.2020
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Дженоа
4 : 1
20.09.2020
Кротоне
1' - 90'
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