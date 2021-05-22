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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кальяри - Дженоа
Кальяри - Дженоа: обзор матча 22 мая 2021
Кальяри
22.05.2021, суббота, 21:45
Италия. Серия А, 38 тур
0 : 1
Завершен
Дженоа
15'
Э. Шомуродов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кальяри - Дженоа
90'
+4
Желтая карточка
К. Строотман
90'
Замена
Д. Кришито
️️️️
Д. Дзаппакоста
83'
Вторая желтая
В. Бехрами
Замена
Р. Соттиль
️️️️
Х. Ликояннис
80'
Желтая карточка
А. Карбони
77'
Замена
Д. Симеоне
️️️️
А. Черри
69'
Замена
Г. Перейро
️️️️
А. Дейола
69'
64'
Желтая карточка
Ф. Мелегони
57'
Замена
М. Зайц
️️️️
Г. Пандев
51'
Желтая карточка
В. Бехрами
46'
Замена
️️️️
М. Пьяца
Замена
Г. Цаппа
️️️️
Н. Нандес
46'
46'
Замена
В. Бехрами
️️️️
А. Масиелло
15'
ГОЛ! 0:1!
Э. Шомуродов
Пас отдал
Н. Ровелла
Замена
А. Дункан
️️️️
Р. Наингголан
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кальяри
28
Алессио Краньо
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
44
Андреа Карбони
ЦЗ
44
Раджа Наингголан
ЦП
8
Найтан Нандес
ЦП
14
Алессандро Дейола
ЦП
18
Рэзван Марин
ЦП
9
Альберто Черри
ЦФ
9
Жоао Педро
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Дженоа
92
Альберто Палеари
ВР
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
6
Николо Ровелла
ОП
72
Филиппо Мелегони
ЦП
8
Кевин Строотман
ЦП
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
7
Марко Пьяца
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Кальяри
18
Симоне Арести
ВР
25
Гульельмо Викарио
ВР
2
Диего Годин
ЦЗ
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
4
Габриэле Цаппа
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
10
Маттео Трамони
ЛВ
23
Риккардо Соттиль
ЛВ
32
Альфред Дункан
ЦП
26
Гастон Перейро
АП
18
Джованни Симеоне
ЦФ
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
Дженоа
22
Федерико Маркетти
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
4
Доменико Кришито
ЦЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
10
Джузеппе Казо
ЛВ
16
Иван Радованович
ОП
8
Миха Зайц
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
85
Валон Бехрами
ЦП
90
Маноло Портанова
АП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
4-4-2
28
Краньо
22
Ликояннис
24
Клаван
44
Карбони
24
Ругани
44
Наингголан
14
Дейола
18
Марин
8
Нандес
9
Жоао Педро
9
Черри
4-1-2-3
92
Палеари
77
Дзаппакоста
25
Сапата
5
Масиелло
18
Гольданига
6
Ровелла
72
Мелегони
8
Строотман
7
Пьяца
21
Пандев
14
Шомуродов
8
Нандес
4
Цаппа
4
Цаппа
8
Нандес
44
Наингголан
32
Дункан
32
Дункан
44
Наингголан
14
Дейола
26
Перейро
26
Перейро
14
Дейола
22
Ликояннис
23
Соттиль
23
Соттиль
22
Ликояннис
9
Черри
18
Симеоне
18
Симеоне
9
Черри
77
Дзаппакоста
4
Кришито
4
Кришито
77
Дзаппакоста
21
Пандев
8
Зайц
8
Зайц
21
Пандев
5
Масиелло
85
Бехрами
85
Бехрами
5
Масиелло
Остались в запасе
Кальяри
Дженоа
18
Симоне Арести
ВР
25
Гульельмо Викарио
ВР
2
Диего Годин
ЦЗ
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
10
Маттео Трамони
ЛВ
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
16
Иван Радованович
ОП
18
Паоло Гильоне
ПЗ
22
Федерико Маркетти
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
47
Милан Бадель
ЦП
90
Маноло Портанова
АП
10
Джузеппе Казо
ЛВ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Остались в запасе
18
Симоне Арести
ВР
25
Гульельмо Викарио
ВР
2
Диего Годин
ЦЗ
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
10
Маттео Трамони
ЛВ
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
Остались в запасе
16
Иван Радованович
ОП
18
Паоло Гильоне
ПЗ
22
Федерико Маркетти
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
47
Милан Бадель
ЦП
90
Маноло Портанова
АП
10
Джузеппе Казо
ЛВ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Главный тренер
Давиде Баллардини
Статистика матча Кальяри - Дженоа
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Кальяри
Италия. Серия А, 13 тур
Кальяри
- : -
30.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
2 : 0
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Дженоа
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
- : -
28.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Информация о матче
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