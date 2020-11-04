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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Дженоа - Торино
Дженоа - Торино: обзор матча 04 ноября 2020
Дженоа
04.11.2020, среда, 19:00
Италия. Серия А, 3 тур
1 : 2
Завершен
Торино
90+4'
Д. Скамакка
10'
С. Лукич
26'
Л. Пеллегрини (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дженоа - Торино
ГОЛ! 1:2!
Д. Скамакка
Пас отдал
Г. Пандев
90'
+4
90'
+3
Желтая карточка
С. Лукич
88'
Замена
К. Ансальди
️️️️
К. Линетти
Замена
М. Дестро
️️️️
Н. Ровелла
88'
74'
Замена
М. Войвода
️️️️
У. Синго
68'
Желтая карточка
У. Синго
Замена
В. Париджини
️️️️
М. Пьяца
67'
Замена
Д. Кришито
️️️️
Л. Пеллегрини
67'
54'
Замена
Р. Родригес
️️️️
Н. Мурру
54'
Замена
Ф. Бонаццоли
️️️️
С. Верди
53'
Замена
С. Мейте
️️️️
А. Гояк
Желтая карточка
Н. Ровелла
51'
Замена
М. Бани
️️️️
М. Зайц
46'
Замена
Г. Пандев
️️️️
Э. Гольданига
46'
45'
+3
Желтая карточка
Т. Ринкон
45'
Желтая карточка
У. Синго
Желтая карточка
М. Бадель
31'
26'
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
Л. Пеллегрини
23'
Желтая карточка
А. Гояк
10'
ГОЛ! 0:1!
С. Лукич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
1
Маттиа Перин
ВР
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
3
Лука Пеллегрини
ЦЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
6
Николо Ровелла
ОП
47
Милан Бадель
ЦП
21
Лукас Лерагер
ЦП
8
Миха Зайц
ЦП
9
Джанлука Скамакка
ЦФ
7
Марко Пьяца
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
Торино
46
Сальваторе Сиригу
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
3
Бремер
ЦЗ
13
Лянко
ЦЗ
90
Уилфрид Синго
ЦЗ
14
Амер Гояк
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
17
Карол Линетти
ЦП
23
Саша Лукич
ЦП
90
Симоне Верди
АП
11
Андреа Белотти
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Дженоа
92
Альберто Палеари
ВР
22
Федерико Маркетти
ВР
4
Давиде Бираски
ЦЗ
13
Маттиа Бани
ЦЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
16
Иван Радованович
ОП
85
Валон Бехрами
ЦП
14
Витторио Париджини
ЦП
72
Филиппо Мелегони
ЦП
21
Горан Пандев
ЦФ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Торино
21
Антонио Розати
ВР
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
15
Рикардо Родригес
ЛЗ
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
23
Мергим Войвода
ЦЗ
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
8
Якопо Сегре
ЦП
8
Суалихо Мейте
ЦП
73
Самуэле Вианни
ЦФ
20
Симоне Эдера
ЦФ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
4-1-3-2
1
Перин
25
Сапата
18
Гольданига
3
Пеллегрини
18
Гильоне
6
Ровелла
47
Бадель
21
Лерагер
8
Зайц
7
Пьяца
9
Скамакка
4-4-1-1
46
Сиригу
3
Бремер
13
Лянко
90
Синго
29
Мурру
8
Ринкон
17
Линетти
23
Лукич
14
Гояк
90
Верди
11
Белотти
8
Зайц
13
Бани
13
Бани
8
Зайц
3
Пеллегрини
4
Кришито
4
Кришито
3
Пеллегрини
7
Пьяца
14
Париджини
14
Париджини
7
Пьяца
18
Гольданига
21
Пандев
21
Пандев
18
Гольданига
6
Ровелла
21
Дестро
21
Дестро
6
Ровелла
29
Мурру
15
Родригес
15
Родригес
29
Мурру
17
Линетти
14
Ансальди
14
Ансальди
17
Линетти
90
Синго
23
Войвода
23
Войвода
90
Синго
14
Гояк
8
Мейте
8
Мейте
14
Гояк
90
Верди
90
Бонаццоли
90
Бонаццоли
90
Верди
Остались в запасе
Дженоа
Торино
92
Альберто Палеари
ВР
16
Иван Радованович
ОП
22
Федерико Маркетти
ВР
4
Давиде Бираски
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
85
Валон Бехрами
ЦП
72
Филиппо Мелегони
ЦП
Главный тренер
Роландо Маран
73
Самуэле Вианни
ЦФ
8
Якопо Сегре
ЦП
21
Антонио Розати
ВР
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
20
Симоне Эдера
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Остались в запасе
92
Альберто Палеари
ВР
16
Иван Радованович
ОП
22
Федерико Маркетти
ВР
4
Давиде Бираски
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
85
Валон Бехрами
ЦП
72
Филиппо Мелегони
ЦП
Остались в запасе
73
Самуэле Вианни
ЦФ
8
Якопо Сегре
ЦП
21
Антонио Розати
ВР
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
20
Симоне Эдера
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
Главный тренер
Марко Джампаоло
Статистика матча Дженоа - Торино
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
- : -
28.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Торино
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Валери
(Рим)
Стадион:
Луиджи Феррарис
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