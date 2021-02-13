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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Торино - Дженоа
Торино - Дженоа: обзор матча 13 февраля 2021
Торино
13.02.2021, суббота, 17:00
Италия. Серия А, 22 тур
0 : 0
Завершен
Дженоа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торино - Дженоа
90'
+1
Желтая карточка
И. Радованович
Желтая карточка
А. Иццо
84'
Желтая карточка
Бремер
79'
Замена
Н. Мурру
️️️️
К. Ансальди
79'
Замена
К. Линетти
️️️️
Т. Ринкон
79'
77'
Замена
М. Пьяца
️️️️
М. Дестро
Замена
Д. Базелли
️️️️
С. Лукич
71'
Замена
С. Верди
️️️️
С. Дзадза
71'
60'
Желтая карточка
Э. Гольданига
46'
Замена
Э. Шомуродов
️️️️
Г. Пандев
38'
Желтая карточка
Н. Ровелла
18'
Замена
Э. Гольданига
️️️️
Д. Кришито
10'
Желтая карточка
Д. Кришито
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торино
46
Сальваторе Сиригу
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
3
Бремер
ЦЗ
90
Уилфрид Синго
ЦЗ
23
Саша Лукич
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
8
Роландо Мандрагора
ЦП
11
Симоне Дзадза
ЦФ
11
Андреа Белотти
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Дженоа
1
Маттиа Перин
ВР
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
25
Леннарт Чиборра
ЛП
16
Иван Радованович
ОП
6
Николо Ровелла
ОП
8
Миха Зайц
ЦП
8
Кевин Строотман
ЦП
21
Горан Пандев
ЦФ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Торино
1
Самир Уйкани
ВР
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
15
Рикардо Родригес
ЛЗ
13
Лянко
ЦЗ
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
23
Мергим Войвода
ЦЗ
33
Даниэле Базелли
ЦП
17
Карол Линетти
ЦП
14
Амер Гояк
ЦП
90
Симоне Верди
АП
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
Дженоа
22
Федерико Маркетти
ВР
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
3
Лука Пеллегрини
ЦЗ
68
Жером Онгуене
ЦЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
72
Филиппо Мелегони
ЦП
85
Валон Бехрами
ЦП
90
Маноло Портанова
АП
9
Джанлука Скамакка
ЦФ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
7
Марко Пьяца
ЦФ
3-2-3-2
46
Сиригу
4
Иццо
3
Бремер
90
Синго
14
Ансальди
63
Н'Кулу
23
Лукич
8
Ринкон
8
Мандрагора
11
Белотти
11
Дзадза
3-2-3-2
1
Перин
77
Дзаппакоста
4
Кришито
5
Масиелло
16
Радованович
6
Ровелла
8
Зайц
8
Строотман
25
Чиборра
21
Дестро
21
Пандев
14
Ансальди
29
Мурру
29
Мурру
14
Ансальди
23
Лукич
33
Базелли
33
Базелли
23
Лукич
8
Ринкон
17
Линетти
17
Линетти
8
Ринкон
11
Дзадза
90
Верди
90
Верди
11
Дзадза
4
Кришито
18
Гольданига
18
Гольданига
4
Кришито
21
Пандев
14
Шомуродов
14
Шомуродов
21
Пандев
21
Дестро
7
Пьяца
7
Пьяца
21
Дестро
Остались в запасе
Торино
Дженоа
1
Самир Уйкани
ВР
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
15
Рикардо Родригес
ЛЗ
13
Лянко
ЦЗ
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
23
Мергим Войвода
ЦЗ
14
Амер Гояк
ЦП
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
9
Джанлука Скамакка
ЦФ
90
Маноло Портанова
АП
18
Паоло Гильоне
ПЗ
22
Федерико Маркетти
ВР
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
3
Лука Пеллегрини
ЦЗ
68
Жером Онгуене
ЦЗ
72
Филиппо Мелегони
ЦП
85
Валон Бехрами
ЦП
Главный тренер
Давиде Баллардини
Остались в запасе
1
Самир Уйкани
ВР
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
15
Рикардо Родригес
ЛЗ
13
Лянко
ЦЗ
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
23
Мергим Войвода
ЦЗ
14
Амер Гояк
ЦП
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
Остались в запасе
9
Джанлука Скамакка
ЦФ
90
Маноло Портанова
АП
18
Паоло Гильоне
ПЗ
22
Федерико Маркетти
ВР
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
3
Лука Пеллегрини
ЦЗ
68
Жером Онгуене
ЦЗ
72
Филиппо Мелегони
ЦП
85
Валон Бехрами
ЦП
Главный тренер
Марко Джампаоло
Главный тренер
Давиде Баллардини
Статистика матча Торино - Дженоа
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Торино
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Дженоа
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
- : -
28.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Информация о матче
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