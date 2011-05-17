Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Патрик Виейра - статистика

Завершил карьеру
23 июня 1976 (50), Дакар
| Полузащитник
193 см | 88 кг
Франция | Сенегал
Статистика Новости Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Манчестер Сити
14
2
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Премьер-Лига, 37 тур
Манчестер Сити
3 : 0
17.05.2011
Сток Сити
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 33 тур
Манчестер Сити
1 : 0
10.05.2011
Тоттенхэм
68' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 36 тур
Эвертон
2 : 1
07.05.2011
Манчестер Сити
1' - 77'
Англия. Премьер-Лига, 35 тур
Манчестер Сити
2 : 1
01.05.2011
Вест Хэм
86' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 34 тур
Блэкберн
0 : 1
25.04.2011
Манчестер Сити
84' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 31 тур
Манчестер Сити
5 : 0
03.04.2011
Сандерленд
66' - 90'
67'
85'
Англия. Премьер-Лига, 30 тур
Челси
2 : 0
20.03.2011
Манчестер Сити
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 29 тур
Манчестер Сити
1 : 0
05.03.2011
Уиган Атлетик
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 28 тур
Манчестер Сити
1 : 1
27.02.2011
Фулхэм
60' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 27 тур
Манчестер Юнайтед
2 : 1
12.02.2011
Манчестер Сити
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 26 тур
Манчестер Сити
3 : 0
05.02.2011
Вест Бромвич
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 25 тур
Бирмингем Сити
2 : 2
02.02.2011
Манчестер Сити
46' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 24 тур
Астон Вилла
1 : 0
22.01.2011
Манчестер Сити
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 23 тур
Манчестер Сити
4 : 3
15.01.2011
Вулверхэмптон
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 22 тур
Арсенал
0 : 0
05.01.2011
Манчестер Сити
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 21 тур
Манчестер Сити
1 : 0
01.01.2011
Блэкпул
85' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 20 тур
Манчестер Сити
4 : 0
28.12.2010
Астон Вилла
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 19 тур
Ньюкасл
1 : 3
26.12.2010
Манчестер Сити
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 18 тур
Манчестер Сити
1 : 2
20.12.2010
Эвертон
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 17 тур
Вест Хэм
1 : 3
11.12.2010
Манчестер Сити
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 16 тур
Манчестер Сити
1 : 0
04.12.2010
Болтон
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 15 тур
Сток Сити
1 : 1
27.11.2010
Манчестер Сити
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 14 тур
Фулхэм
1 : 4
21.11.2010
Манчестер Сити
82' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 13 тур
Манчестер Сити
0 : 0
13.11.2010
Бирмингем Сити
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 12 тур
Манчестер Сити
0 : 0
10.11.2010
Манчестер Юнайтед
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 11 тур
Вест Бромвич
0 : 2
07.11.2010
Манчестер Сити
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 10 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
30.10.2010
Манчестер Сити
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 3
24.10.2010
Арсенал
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 8 тур
Блэкпул
2 : 3
17.10.2010
Манчестер Сити
86' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 7 тур
Манчестер Сити
2 : 1
03.10.2010
Ньюкасл
86' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 6 тур
Манчестер Сити
1 : 0
25.09.2010
Челси
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 5 тур
Уиган Атлетик
0 : 2
19.09.2010
Манчестер Сити
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 4 тур
Манчестер Сити
1 : 1
11.09.2010
Блэкберн
1' - 67'
56'
7'
Англия. Премьер-Лига, 3 тур
Сандерленд
1 : 0
29.08.2010
Манчестер Сити
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 2 тур
Манчестер Сити
3 : 0
23.08.2010
Ливерпуль
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 1 тур
Тоттенхэм
0 : 0
14.08.2010
Манчестер Сити
Был в запасе
Главные новости
Месси выиграл 49-й трофей в карьере
09:18
1
Абаскаль и Семин близки к возвращению в РПЛ, инсайд о будущем Роналду, курьезный гол Соболева и другие новости
02:00
ВидеоСоболев подробно рассказал о курьезном голе в ворота Латышонка
01:21
7
Примера. «Барселона» уничтожила «Расинг» – 7:2!
00:33
«Было не по себе»: Талалаев разочаровался в 2-3 игроках «Балтики»
00:23
1
Орлов – о футболисте «Зенита»: «Кто его приглашал и за какие заслуги?»
00:15
8
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
Вчера, 23:55
4
Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:41
5
Соболев сделал заявление после победы «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:17
6
РПЛ. 1+1 Соболева принесли «Зениту» гостевую победу над «Балтикой» (3:2)
Вчера, 22:43
85
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+