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Сток Сити - Манчестер Сити
Сток Сити - Манчестер Сити: обзор матча 27 ноября 2010
Сток Сити
27.11.2010, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 15 тур
1 : 1
Завершен
Манчестер Сити
90+2'
М. Этерингтон
81'
А. Джонсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сток Сити - Манчестер Сити
+3
Замена
Жо
️️️️
М. Балотелли
ГОЛ! 1:1!
М. Этерингтон
Пас отдал
Т. Шанли
+2
Желтая карточка
М. Ричардс
Замена
А. Джонсон
️️️️
Д. Милнер
ГОЛ! 0:1!
А. Джонсон
Пас отдал
Д. Милнер
Замена
Д. Уолтерс
️️️️
Р. Фуллер
Желтая карточка
К. Тевес
Желтая карточка
М. Уилсон
Замена
М. Уилсон
️️️️
Э. Уилкинсон
Желтая карточка
Р. Делап
Замена
Т. Шанли
️️️️
Д. Пеннант
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
31
Асмир Бегович
ВР
4
Дэнни Коллинс
ЛЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
6
Роберт Хут
ЦЗ
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
26
Мэттью Этерингтон
ЛП
4
Дин Уайтхэд
ЦП
5
Рори Делап
ПП
7
Джермэйн Пеннант
ПП
9
Кенвин Джонс
ЦФ
19
Рикардо Фуллер
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
4
Венсан Компани
ЦЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
18
Гарет Бэрри
ЦП
34
Найджел Де Йонг
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
21
Давид Сильва
АП
45
Марио Балотелли
ЦФ
32
Карлос Тевес
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Сток Сити
29
Томас Соренсен
ВР
3
Дэнни Хиггинботэм
ЛЗ
36
Марк Уилсон
ЦЗ
22
Эйдур Гудьонсен
ЛП
12
Гленн Уилэн
ЦП
9
Тунджай Шанли
ЦФ
19
Джонатан Уолтерс
ЦФ
Манчестер Сити
24
Шей Гивен
ВР
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
98
Шон Райт-Филлипс
ЦП
0
Патрик Виейра
ЦП
11
Адам Джонсон
ПП
21
Жо
ЦФ
4-4-2
31
Бегович
4
Коллинс
17
Шоукросс
6
Хут
28
Уилкинсон
26
Этерингтон
5
Делап
4
Уайтхэд
7
Пеннант
19
Фуллер
9
Джонс
4-3-1-2
1
Харт
4
Ричардс
4
Компани
2
Туре
11
Коларов
18
Бэрри
34
Де Йонг
20
Милнер
21
Сильва
32
Тевес
45
Балотелли
28
Уилкинсон
36
Уилсон
36
Уилсон
28
Уилкинсон
7
Пеннант
9
Шанли
9
Шанли
7
Пеннант
19
Фуллер
19
Уолтерс
19
Уолтерс
19
Фуллер
20
Милнер
11
Джонсон
11
Джонсон
20
Милнер
45
Балотелли
21
Жо
21
Жо
45
Балотелли
Остались в запасе
Сток Сити
Манчестер Сити
29
Томас Соренсен
ВР
3
Дэнни Хиггинботэм
ЛЗ
22
Эйдур Гудьонсен
ЛП
12
Гленн Уилэн
ЦП
Главный тренер
Тони Пулис
24
Шей Гивен
ВР
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
98
Шон Райт-Филлипс
ЦП
0
Патрик Виейра
ЦП
Главный тренер
Роберто Манчини
Остались в запасе
29
Томас Соренсен
ВР
3
Дэнни Хиггинботэм
ЛЗ
22
Эйдур Гудьонсен
ЛП
12
Гленн Уилэн
ЦП
Остались в запасе
24
Шей Гивен
ВР
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
98
Шон Райт-Филлипс
ЦП
0
Патрик Виейра
ЦП
Главный тренер
Тони Пулис
Главный тренер
Роберто Манчини
Статистика матча Сток Сити - Манчестер Сити
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Питер Уолтон
(Лонг Бакби, Нортгемптоншир)
Стадион:
Британния Стэдиум
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