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Манчестер Сити - Блэкберн
Манчестер Сити - Блэкберн: обзор матча 11 сентября 2010
Манчестер Сити
11.09.2010, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 4 тур
1 : 1
Завершен
Блэкберн
56'
П. Виейра
25'
Н. Калинич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Блэкберн
Замена
Д. Сильва
️️️️
А. Джонсон
Желтая карточка
П. Шимбонда
Замена
Г. Бэрри
️️️️
П. Виейра
Замена
С. Н'Зонзи
️️️️
В. Грелла
Замена
Жо
️️️️
Ш. Райт-Филлипс
ГОЛ! 1:1!
П. Виейра
Замена
П. Шимбонда
️️️️
М. Сальгадо
Замена
М. Ольссон
️️️️
Р. Нельсен
ГОЛ! 0:1!
Н. Калинич
Желтая карточка
П. Виейра
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
4
Венсан Компани
ЦЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
98
Шон Райт-Филлипс
ЦП
0
Патрик Виейра
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
11
Адам Джонсон
ПП
32
Карлос Тевес
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Блэкберн
17
Пол Робинсон
ВР
28
Гаэль Живе
ЛЗ
17
Райан Нельсен
ЦЗ
4
Кристофер Самба
ЦЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
2
Мичел Сальгадо
ПЗ
11
Винченцо Грелла
ЦП
8
Мортен Гамст Педерсен
ЦП
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
9
Никола Калинич
ЦФ
21
Эль-Хаджи Диуф
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Манчестер Сити
24
Шей Гивен
ВР
28
Дедрик Боята
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
18
Гарет Бэрри
ЦП
21
Давид Сильва
АП
24
Роке Санта Крус
ЦФ
21
Жо
ЦФ
Блэкберн
31
Марк Банн
ВР
39
Паскаль Шимбонда
ЛЗ
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
17
Дэвид Данн
ЦП
7
Брэтт Эмертон
ПП
25
Бенджани Мварувари
ЦФ
4-4-1
1
Харт
4
Компани
2
Туре
15
Лескотт
4
Ричардс
98
Райт-Филлипс
0
Виейра
20
Милнер
11
Джонсон
32
Тевес
3-2-2-3
17
Робинсон
17
Нельсен
4
Самба
4
Джонс
2
Сальгадо
28
Живе
11
Грелла
8
Педерсен
21
Диуф
9
Калинич
92
Диуф
0
Виейра
18
Бэрри
18
Бэрри
0
Виейра
11
Джонсон
21
Сильва
21
Сильва
11
Джонсон
98
Райт-Филлипс
21
Жо
21
Жо
98
Райт-Филлипс
2
Сальгадо
39
Шимбонда
39
Шимбонда
2
Сальгадо
17
Нельсен
13
Ольссон
13
Ольссон
17
Нельсен
11
Грелла
15
Н'Зонзи
15
Н'Зонзи
11
Грелла
Остались в запасе
Манчестер Сити
Блэкберн
24
Шей Гивен
ВР
28
Дедрик Боята
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
24
Роке Санта Крус
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
31
Марк Банн
ВР
17
Дэвид Данн
ЦП
7
Брэтт Эмертон
ПП
25
Бенджани Мварувари
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Остались в запасе
24
Шей Гивен
ВР
28
Дедрик Боята
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
24
Роке Санта Крус
ЦФ
Остались в запасе
31
Марк Банн
ВР
17
Дэвид Данн
ЦП
7
Брэтт Эмертон
ПП
25
Бенджани Мварувари
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Статистика матча Манчестер Сити - Блэкберн
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Главный судья:
Марк Клаттенбург
(Ньюкасл-апон-Тайн)
Стадион:
Этихад Стэдиум
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