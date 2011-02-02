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Бирмингем Сити - Манчестер Сити
Бирмингем Сити - Манчестер Сити: обзор матча 02 февраля 2011
Бирмингем Сити
02.02.2011, среда, 22:45
Англия. Премьер-Лига, 25 тур
2 : 2
Завершен
Манчестер Сити
22'
Д. Бентли
75'
К. Гарднер (П)
5'
К. Тевес
40'
А. Коларов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бирмингем Сити - Манчестер Сити
ГОЛ с пенальти! 2:2!
К. Гарднер
Замена
Ж. Босежур
️️️️
Л. Бойер
Замена
К. Филлипс
️️️️
К. Джером
Замена
П. Виейра
️️️️
Н. Де Йонг
+1
Желтая карточка
А. Коларов
ГОЛ! 1:2!
А. Коларов
Замена
К. Туре
️️️️
М. Ричардс
Травма
М. Ричардс
Желтая карточка
Н. Де Йонг
ГОЛ! 1:1!
Д. Бентли
Пас отдал
Д. Бентли
ГОЛ! 0:1!
К. Тевес
Пас отдал
Д. Сильва
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бирмингем Сити
12
Бен Фостер
ВР
2
Стефен Карр
(К)
ЛЗ
28
Роджер Джонсон
ЦЗ
25
Мартин Йиранек
ЦЗ
24
Лиам Риджуэлл
ПЗ
8
Ли Бойер
ЛП
16
Барри Фергюсон
ЦП
8
Крейг Гарднер
ЦП
21
Дэвид Бентли
ПП
19
Никола Жигич
ЦФ
35
Кэмерон Джером
ЦФ
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
4
Венсан Компани
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
34
Найджел Де Йонг
ОП
20
Джеймс Милнер
ЦП
21
Давид Сильва
АП
18
Гарет Бэрри
ПП
10
Эдин Джеко
ЦФ
32
Карлос Тевес
(К)
РФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Бирмингем Сити
21
Колин Дойл
ВР
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
18
Кейт Фахи
ЛП
22
Жан Босежур
ЛП
7
Себастьян Ларссон
ЦП
11
Александр Глеб
ЦП
9
Кевин Филлипс
ЦФ
Манчестер Сити
24
Шей Гивен
ВР
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
0
Патрик Виейра
ЦП
21
Жо
ЦФ
4-4-2
12
Фостер
2
Карр
28
Джонсон
25
Йиранек
24
Риджуэлл
8
Бойер
16
Фергюсон
8
Гарднер
21
Бентли
35
Джером
19
Жигич
4-1-2-1-2
1
Харт
4
Ричардс
4
Компани
17
Боатенг
11
Коларов
34
Де Йонг
18
Бэрри
20
Милнер
21
Сильва
32
Тевес
10
Джеко
35
Джером
9
Филлипс
9
Филлипс
35
Джером
8
Бойер
22
Босежур
22
Босежур
8
Бойер
4
Ричардс
2
Туре
2
Туре
4
Ричардс
34
Де Йонг
0
Виейра
0
Виейра
34
Де Йонг
Остались в запасе
Бирмингем Сити
Манчестер Сити
21
Колин Дойл
ВР
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
18
Кейт Фахи
ЛП
7
Себастьян Ларссон
ЦП
11
Александр Глеб
ЦП
24
Шей Гивен
ВР
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
21
Жо
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Остались в запасе
21
Колин Дойл
ВР
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
18
Кейт Фахи
ЛП
7
Себастьян Ларссон
ЦП
11
Александр Глеб
ЦП
Остались в запасе
24
Шей Гивен
ВР
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
21
Жо
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Статистика матча Бирмингем Сити - Манчестер Сити
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Кевин Фрэнд
(Лестершир)
Стадион:
Сент-Эндрюс
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