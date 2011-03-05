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Манчестер Сити - Уиган Атлетик
Манчестер Сити - Уиган Атлетик: обзор матча 05 марта 2011
Манчестер Сити
05.03.2011, суббота, 20:30
Англия. Премьер-Лига, 29 тур
1 : 0
Завершен
Уиган Атлетик
40'
Д. Сильва
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Уиган Атлетик
Замена
К. Сэммон
️️️️
М. Диаме
Замена
Э. Джеко
️️️️
К. Тевес
Замена
Н. Де Йонг
️️️️
Д. Сильва
Травма
П. Хавьер Сабалета
Замена
С. Гохури
️️️️
Писку
Замена
А. Коларов
️️️️
М. Балотелли
Замена
Ч. Н'Зогбиа
️️️️
В. Мозес
Желтая карточка
В. Компани
Желтая карточка
Г. Колдуэлл
ГОЛ! 1:0!
Д. Сильва
Желтая карточка
Г. Бэрри
Травма
У. Родальега
Желтая карточка
М. Ричардс
17'
16'
Травма
Т. Клеверли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
5
Пабло Хавьер Сабалета
ЛЗ
4
Венсан Компани
ЦЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
42
Яя Туре
ЛП
18
Гарет Бэрри
ЦП
21
Давид Сильва
АП
0
Патрик Виейра
ПП
45
Марио Балотелли
ЦФ
32
Карлос Тевес
(К)
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Уиган Атлетик
26
Али Аль-Хабси
ВР
3
Мэйнор Фигероа
ЛЗ
21
Антолин Алькарас
ЦЗ
5
Гэри Колдуэлл
(К)
ЦЗ
24
Писку
ПЗ
16
Джеймс МакКарти
ЛП
17
Мухамед Диаме
ЦП
26
Бен Уотсон
ПП
11
Виктор Мозес
ПП
8
Том Клеверли
ЦФ
23
Уго Родальега
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Манчестер Сити
28
Стюарт Тэйлор
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
28
Дедрик Боята
ЦЗ
34
Найджел Де Йонг
ЦП
10
Эдин Джеко
ЦФ
21
Жо
ЦФ
Уиган Атлетик
12
Майк Поллит
ВР
2
Стив Гохури
ЦЗ
6
Хэндри Томас
ЦП
16
Жорди Гомес
ЦП
28
Чарльз Н'Зогбиа
ЦП
9
Франко Ди Санто
ЦФ
19
Конор Сэммон
ЦФ
4-3-1-2
1
Харт
5
Сабалета
4
Компани
15
Лескотт
4
Ричардс
42
Туре
18
Бэрри
0
Виейра
21
Сильва
32
Тевес
45
Балотелли
4-4-2
26
Аль-Хабси
24
Писку
21
Алькарас
5
Колдуэлл
3
Фигероа
11
Мозес
26
Уотсон
17
Диаме
16
МакКарти
23
Родальега
8
Клеверли
45
Балотелли
11
Коларов
11
Коларов
45
Балотелли
21
Сильва
34
Де Йонг
34
Де Йонг
21
Сильва
32
Тевес
10
Джеко
10
Джеко
32
Тевес
24
Писку
2
Гохури
2
Гохури
24
Писку
11
Мозес
28
Н'Зогбиа
28
Н'Зогбиа
11
Мозес
17
Диаме
19
Сэммон
19
Сэммон
17
Диаме
Остались в запасе
Манчестер Сити
Уиган Атлетик
28
Стюарт Тэйлор
ВР
17
Джером Боатенг
ЦЗ
28
Дедрик Боята
ЦЗ
21
Жо
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
12
Майк Поллит
ВР
6
Хэндри Томас
ЦП
16
Жорди Гомес
ЦП
9
Франко Ди Санто
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Остались в запасе
28
Стюарт Тэйлор
ВР
17
Джером Боатенг
ЦЗ
28
Дедрик Боята
ЦЗ
21
Жо
ЦФ
Остались в запасе
12
Майк Поллит
ВР
6
Хэндри Томас
ЦП
16
Жорди Гомес
ЦП
9
Франко Ди Санто
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Главный тренер
Роберто Мартинес
Статистика матча Манчестер Сити - Уиган Атлетик
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
- : -
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Оксфорд
2 : 1
20.10.2026
Уиган Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Стюарт Атвелл
(Нунатон, Уорвикшир)
Стадион:
Этихад Стэдиум
Посещаемость:
44864 из 47405 зрителей (94%)
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 20:25 (прямая)
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