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Манчестер Сити - Вест Бромвич
Манчестер Сити - Вест Бромвич: обзор матча 05 февраля 2011
Манчестер Сити
05.02.2011, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 26 тур
3 : 0
Завершен
Вест Бромвич
17'
К. Тевес (П)
22'
К. Тевес
39'
К. Тевес (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Вест Бромвич
Замена
А. Разак
️️️️
Д. Сильва
+1
Замена
С. Тчои
️️️️
П. Одемвингие
Замена
Ш. Райт-Филлипс
️️️️
К. Тевес
Желтая карточка
С. Рид
Замена
Г. Хара
️️️️
К. Брант
Замена
Э. Джеко
️️️️
Я. Туре
Замена
К. Вела
️️️️
Д. Томас
Желтая карточка
П. Хавьер Сабалета
ГОЛ с пенальти! 3:0!
К. Тевес
Желтая карточка
Д. Моррисон
ГОЛ! 2:0!
К. Тевес
Пас отдал
Д. Сильва
ГОЛ с пенальти! 1:0!
К. Тевес
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
4
Венсан Компани
ЦЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
42
Яя Туре
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
18
Гарет Бэрри
ЦП
21
Давид Сильва
АП
32
Карлос Тевес
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
3
Никки Шори
ЛЗ
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
20
Пауль Шарнер
ЦЗ
18
Стивен Рид
ПЗ
7
Джером Томас
ЛП
11
Крис Брант
ЦП
21
Юссуф Мулумбу
ЦП
7
Джеймс Моррисон
ЦП
32
Марк-Антуан Фортуне
ЦФ
27
Питер Одемвингие
ЦФ
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Манчестер Сити
24
Шей Гивен
ВР
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
0
Патрик Виейра
ЦП
98
Шон Райт-Филлипс
ЦП
29
Абдул Разак
ЦП
21
Жо
ЦФ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Вест Бромвич
33
Скотт Карсон
ВР
18
Гонсало Хара
ЦЗ
30
Габриэль Тамаш
ЦЗ
19
Пабло Ибаньес
ЦЗ
22
Сомен Тчои
ЦФ
10
Саймон Кокс
ЦФ
10
Карлос Вела
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Харт
4
Компани
2
Туре
17
Боатенг
11
Коларов
5
Сабалета
42
Туре
20
Милнер
18
Бэрри
21
Сильва
32
Тевес
4-4-2
13
Майхилл
18
Рид
13
Ольссон
20
Шарнер
3
Шори
11
Брант
21
Мулумбу
7
Моррисон
7
Томас
27
Одемвингие
32
Фортуне
32
Тевес
98
Райт-Филлипс
98
Райт-Филлипс
32
Тевес
21
Сильва
29
Разак
29
Разак
21
Сильва
42
Туре
10
Джеко
10
Джеко
42
Туре
11
Брант
18
Хара
18
Хара
11
Брант
27
Одемвингие
22
Тчои
22
Тчои
27
Одемвингие
7
Томас
10
Вела
10
Вела
7
Томас
Остались в запасе
Манчестер Сити
Вест Бромвич
24
Шей Гивен
ВР
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
0
Патрик Виейра
ЦП
21
Жо
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
33
Скотт Карсон
ВР
30
Габриэль Тамаш
ЦЗ
19
Пабло Ибаньес
ЦЗ
10
Саймон Кокс
ЦФ
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Остались в запасе
24
Шей Гивен
ВР
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
0
Патрик Виейра
ЦП
21
Жо
ЦФ
Остались в запасе
33
Скотт Карсон
ВР
30
Габриэль Тамаш
ЦЗ
19
Пабло Ибаньес
ЦЗ
10
Саймон Кокс
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Статистика матча Манчестер Сити - Вест Бромвич
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Этихад Стэдиум
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