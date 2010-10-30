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Вулверхэмптон - Манчестер Сити
Вулверхэмптон - Манчестер Сити: обзор матча 30 октября 2010
Вулверхэмптон
30.10.2010, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 10 тур
2 : 1
Завершен
Манчестер Сити
30'
Н. Мильяш
57'
Д. Эдвардс
23'
Э. Адебайор (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вулверхэмптон - Манчестер Сити
Желтая карточка
М. Балотелли
Замена
С. Муйоколо
️️️️
М. Джарвис
Желтая карточка
П. Хавьер Сабалета
Замена
Жо
️️️️
М. Ричардс
Замена
М. Мансьенн
️️️️
Н. Мильяш
Замена
П. Хавьер Сабалета
️️️️
Э. Адебайор
Замена
А. Джонсон
️️️️
Г. Бэрри
Замена
Д. Элокоби
️️️️
С. Хант
Желтая карточка
С. Хант
ГОЛ! 2:1!
Д. Эдвардс
ГОЛ! 1:1!
Н. Мильяш
Пас отдал
М. Джарвис
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Э. Адебайор
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
1
Маркус Ханеманн
ВР
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
6
Кристоф Берра
ЦЗ
44
Кевин Фоли
ПЗ
16
Мэттью Джарвис
ЛП
12
Стивен Хант
ЛП
10
Ненад Мильяш
ЦП
16
Дэвид Эдвардс
ЦП
20
Карл Хенри
ЦП
3
Стивен Уорд
ЦП
9
Кевин Дойл
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
17
Джером Боатенг
ЦЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
4
Венсан Компани
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
18
Гарет Бэрри
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
42
Яя Туре
ЦП
21
Давид Сильва
АП
45
Марио Балотелли
ЦФ
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Вулверхэмптон
13
Уэйн Хеннесси
ВР
6
Джордж Элокоби
ЛЗ
37
Йелле ван Дамм
ЛЗ
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
22
Стивен Муйоколо
ЦЗ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
9
Сильвен Эбанкс-Блейк
ЦФ
Манчестер Сити
24
Шей Гивен
ВР
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
98
Шон Райт-Филлипс
ЦП
0
Патрик Виейра
ЦП
11
Адам Джонсон
ПП
21
Жо
ЦФ
3-5-1-1
1
Ханеманн
19
Стирмен
6
Берра
44
Фоли
12
Хант
16
Эдвардс
20
Хенри
3
Уорд
16
Джарвис
10
Мильяш
9
Дойл
4-3-1-2
1
Харт
4
Ричардс
2
Туре
4
Компани
17
Боатенг
18
Бэрри
20
Милнер
42
Туре
21
Сильва
25
Адебайор
45
Балотелли
12
Хант
6
Элокоби
6
Элокоби
12
Хант
10
Мильяш
28
Мансьенн
28
Мансьенн
10
Мильяш
16
Джарвис
22
Муйоколо
22
Муйоколо
16
Джарвис
25
Адебайор
5
Сабалета
5
Сабалета
25
Адебайор
18
Бэрри
11
Джонсон
11
Джонсон
18
Бэрри
4
Ричардс
21
Жо
21
Жо
4
Ричардс
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Манчестер Сити
13
Уэйн Хеннесси
ВР
37
Йелле ван Дамм
ЛЗ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
9
Сильвен Эбанкс-Блейк
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
24
Шей Гивен
ВР
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
98
Шон Райт-Филлипс
ЦП
0
Патрик Виейра
ЦП
Главный тренер
Роберто Манчини
Остались в запасе
13
Уэйн Хеннесси
ВР
37
Йелле ван Дамм
ЛЗ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
9
Сильвен Эбанкс-Блейк
ЦФ
Остались в запасе
24
Шей Гивен
ВР
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
98
Шон Райт-Филлипс
ЦП
0
Патрик Виейра
ЦП
Главный тренер
Мик МакКарти
Главный тренер
Роберто Манчини
Статистика матча Вулверхэмптон - Манчестер Сити
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Майк Дин
(Уиррал)
Стадион:
Мулинекс
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