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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Челси - Манчестер Сити
Челси - Манчестер Сити: обзор матча 20 марта 2011
Челси
20.03.2011, воскресенье, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 30 тур
2 : 0
Завершен
Манчестер Сити
79'
Д. Луис
90+4'
Рамирес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Манчестер Сити
Желтая карточка
Д. Луис
+5
ГОЛ! 2:0!
Рамирес
Пас отдал
М. Эссьен
+4
Желтая карточка
А. Коларов
Желтая карточка
Г. Бэрри
Замена
М. Балотелли
️️️️
Я. Туре
Замена
А. Джонсон
️️️️
Д. Милнер
ГОЛ! 1:0!
Д. Луис
Пас отдал
Д. Дрогба
Замена
Ю. Жирков
️️️️
С. Калу
Травма
А. Коларов
Замена
Н. Анелька
️️️️
Ф. Малуда
Замена
Д. Дрогба
️️️️
Ф. Торрес
Желтая карточка
Рамирес
Желтая карточка
Н. Де Йонг
Травма
Д. Терри
Травма
Ф. Малуда
Желтая карточка
Д. Милнер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
1
Петр Чех
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
26
Джон Терри
(К)
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
13
Флоран Малуда
ЛВ
2
Майкл Эссьен
ОП
7
Рамирес
ЦП
8
Фрэнк Лэмпард
АП
8
Саломон Калу
ПВ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
4
Венсан Компани
(К)
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
34
Найджел Де Йонг
ОП
18
Гарет Бэрри
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
42
Яя Туре
АП
21
Давид Сильва
АП
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Челси
22
Росс Тернбулл
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
3
Жозе Босингва
ПЗ
12
Джон Оби Микел
ЦП
11
Дидье Дрогба
ЦФ
39
Николя Анелька
ЦФ
Манчестер Сити
28
Стюарт Тэйлор
ВР
17
Джером Боатенг
ЦЗ
28
Дедрик Боята
ЦЗ
0
Патрик Виейра
ЦП
98
Шон Райт-Филлипс
ЦП
11
Адам Джонсон
ПП
45
Марио Балотелли
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Чех
3
Коул
4
Луис
20
Иванович
26
Терри
2
Эссьен
7
Рамирес
13
Малуда
8
Лэмпард
8
Калу
9
Торрес
4-1-2-2-1
1
Харт
4
Ричардс
15
Лескотт
4
Компани
11
Коларов
34
Де Йонг
18
Бэрри
20
Милнер
42
Туре
21
Сильва
10
Джеко
8
Калу
18
Жирков
18
Жирков
8
Калу
9
Торрес
11
Дрогба
11
Дрогба
9
Торрес
13
Малуда
39
Анелька
39
Анелька
13
Малуда
20
Милнер
11
Джонсон
11
Джонсон
20
Милнер
42
Туре
45
Балотелли
45
Балотелли
42
Туре
Остались в запасе
Челси
Манчестер Сити
22
Росс Тернбулл
ВР
19
Паулу Феррейра
ПЗ
3
Жозе Босингва
ПЗ
12
Джон Оби Микел
ЦП
Главный тренер
Карло Анчелотти
28
Стюарт Тэйлор
ВР
17
Джером Боатенг
ЦЗ
28
Дедрик Боята
ЦЗ
0
Патрик Виейра
ЦП
98
Шон Райт-Филлипс
ЦП
Главный тренер
Роберто Манчини
Остались в запасе
22
Росс Тернбулл
ВР
19
Паулу Феррейра
ПЗ
3
Жозе Босингва
ПЗ
12
Джон Оби Микел
ЦП
Остались в запасе
28
Стюарт Тэйлор
ВР
17
Джером Боатенг
ЦЗ
28
Дедрик Боята
ЦЗ
0
Патрик Виейра
ЦП
98
Шон Райт-Филлипс
ЦП
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Роберто Манчини
Статистика матча Челси - Манчестер Сити
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Крис Фой
(Сент-Эленс, Мерсисайд)
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Посещаемость:
41200 из 41837 зрителей (98%)
Где смотреть матч:
"Россия 2" 18:55 (прямая) "Спорт 1" 18:55 (прямая)
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