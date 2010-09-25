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АПЛ 2026/2027
Манчестер Сити - Челси
Манчестер Сити - Челси: обзор матча 25 сентября 2010
Манчестер Сити
25.09.2010, суббота, 15:45
Англия. Премьер-Лига, 6 тур
1 : 0
Завершен
Челси
58'
К. Тевес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Челси
Замена
Д. Боатенг
️️️️
Д. Боята
Замена
Д. МакИкран
️️️️
Рамирес
Желтая карточка
Рамирес
Замена
А. Джонсон
️️️️
Д. Сильва
Желтая карточка
Д. Боята
Замена
️️️️
Д. Дрогба
Замена
Ю. Жирков
️️️️
Д. Оби Микел
Желтая карточка
Д. Оби Микел
ГОЛ! 1:0!
К. Тевес
Желтая карточка
П. Хавьер Сабалета
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
5
Пабло Хавьер Сабалета
ЛЗ
4
Венсан Компани
ЦЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
28
Дедрик Боята
ПЗ
34
Найджел Де Йонг
ОП
20
Джеймс Милнер
ЦП
18
Гарет Бэрри
ЦП
21
Давид Сильва
АП
42
Яя Туре
АП
32
Карлос Тевес
(К)
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Челси
1
Петр Чех
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
33
Алекс
ЦЗ
26
Джон Терри
(К)
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
7
Рамирес
ЛП
12
Джон Оби Микел
ЦП
2
Майкл Эссьен
ПП
13
Флоран Малуда
ЛФ
11
Дидье Дрогба
ЦФ
39
Николя Анелька
РФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Манчестер Сити
24
Шей Гивен
ВР
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
0
Патрик Виейра
ЦП
11
Адам Джонсон
ПП
21
Жо
ЦФ
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
Челси
22
Росс Тернбулл
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
16
Джошуа МакИкран
ЦП
5
Гаэль Какута
АП
15
Даниэль Старридж
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Харт
5
Сабалета
4
Компани
2
Туре
28
Боята
34
Де Йонг
20
Милнер
18
Бэрри
42
Туре
21
Сильва
32
Тевес
4-3-3
1
Чех
33
Алекс
26
Терри
20
Иванович
3
Коул
2
Эссьен
12
Оби Микел
7
Рамирес
39
Анелька
11
Дрогба
13
Малуда
28
Боята
17
Боатенг
17
Боатенг
28
Боята
21
Сильва
11
Джонсон
11
Джонсон
21
Сильва
21
Сильва
25
Адебайор
25
Адебайор
21
Сильва
12
Оби Микел
18
Жирков
18
Жирков
12
Оби Микел
7
Рамирес
16
МакИкран
16
МакИкран
7
Рамирес
Остались в запасе
Манчестер Сити
Челси
24
Шей Гивен
ВР
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
0
Патрик Виейра
ЦП
21
Жо
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
5
Гаэль Какута
АП
22
Росс Тернбулл
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
24
Шей Гивен
ВР
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
0
Патрик Виейра
ЦП
21
Жо
ЦФ
Остались в запасе
5
Гаэль Какута
АП
22
Росс Тернбулл
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Манчестер Сити - Челси
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Андре Марринер
(Бирмингем)
Стадион:
Этихад Стэдиум
Где смотреть матч:
"Россия 2" 15:05 (прямая)
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