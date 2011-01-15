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Манчестер Сити - Вулверхэмптон
Манчестер Сити - Вулверхэмптон: обзор матча 15 января 2011
Манчестер Сити
15.01.2011, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 23 тур
4 : 3
Завершен
Вулверхэмптон
40'
К. Туре
49'
К. Тевес
54'
Я. Туре
66'
К. Тевес
12'
Н. Мильяш
68'
К. Дойл (П)
86'
Р. Зубар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Вулверхэмптон
ГОЛ! 4:3!
Р. Зубар
Пас отдал
Д. Муджанги-Биа
Замена
Д. Сильва
️️️️
А. Джонсон
Замена
Д. Милнер
️️️️
К. Тевес
Замена
Д. Муджанги-Биа
️️️️
М. Джарвис
Замена
К. Хенри
️️️️
С. Флетчер
Замена
С. Муйоколо
️️️️
С. Уорд
ГОЛ с пенальти! 4:2!
К. Дойл
ГОЛ! 4:1!
К. Тевес
Пас отдал
П. Хавьер Сабалета
ГОЛ! 3:1!
Я. Туре
Пас отдал
Э. Джеко
Замена
Д. Лескотт
️️️️
К. Туре
ГОЛ! 2:1!
К. Тевес
Пас отдал
А. Джонсон
ГОЛ! 1:1!
К. Туре
Пас отдал
В. Компани
12'
ГОЛ! 0:1!
Н. Мильяш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
4
Венсан Компани
ЦЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
42
Яя Туре
ЦП
34
Найджел Де Йонг
ЦП
18
Гарет Бэрри
ЦП
11
Адам Джонсон
ПП
32
Карлос Тевес
ЦФ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Вулверхэмптон
13
Уэйн Хеннесси
ВР
6
Кристоф Берра
ЦЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
23
Рональд Зубар
ПЗ
12
Стивен Хант
ЛП
3
Даниэль Джонс
ЛП
16
Мэттью Джарвис
ЛП
10
Ненад Мильяш
ЦП
3
Стивен Уорд
ЦП
9
Кевин Дойл
ЦФ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Манчестер Сити
24
Шей Гивен
ВР
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
0
Патрик Виейра
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
21
Давид Сильва
АП
21
Жо
ЦФ
Вулверхэмптон
1
Маркус Ханеманн
ВР
22
Стивен Муйоколо
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
20
Карл Хенри
ЦП
63
Джеффри Муджанги-Биа
ЦП
16
Дэвид Дэвис
ЦП
19
Сэм Воукс
ЦФ
4-4-2
1
Харт
11
Коларов
4
Компани
2
Туре
5
Сабалета
42
Туре
34
Де Йонг
18
Бэрри
11
Джонсон
10
Джеко
32
Тевес
3-5-2
13
Хеннесси
23
Зубар
19
Стирмен
6
Берра
12
Хант
3
Джонс
10
Мильяш
3
Уорд
16
Джарвис
26
Флетчер
9
Дойл
2
Туре
15
Лескотт
15
Лескотт
2
Туре
32
Тевес
20
Милнер
20
Милнер
32
Тевес
11
Джонсон
21
Сильва
21
Сильва
11
Джонсон
3
Уорд
22
Муйоколо
22
Муйоколо
3
Уорд
26
Флетчер
20
Хенри
20
Хенри
26
Флетчер
16
Джарвис
63
Муджанги-Биа
63
Муджанги-Биа
16
Джарвис
Остались в запасе
Манчестер Сити
Вулверхэмптон
24
Шей Гивен
ВР
17
Джером Боатенг
ЦЗ
0
Патрик Виейра
ЦП
21
Жо
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
1
Маркус Ханеманн
ВР
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
16
Дэвид Дэвис
ЦП
19
Сэм Воукс
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Остались в запасе
24
Шей Гивен
ВР
17
Джером Боатенг
ЦЗ
0
Патрик Виейра
ЦП
21
Жо
ЦФ
Остались в запасе
1
Маркус Ханеманн
ВР
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
16
Дэвид Дэвис
ЦП
19
Сэм Воукс
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Главный тренер
Мик МакКарти
Статистика матча Манчестер Сити - Вулверхэмптон
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
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Англия. Премьер-лига, 10 тур
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04.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
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Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Главный судья:
Ли Мэйсон
(Болтон)
Стадион:
Этихад Стэдиум
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