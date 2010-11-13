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Манчестер Сити - Бирмингем Сити
Манчестер Сити - Бирмингем Сити: обзор матча 13 ноября 2010
Манчестер Сити
13.11.2010, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 13 тур
0 : 0
Завершен
Бирмингем Сити
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Бирмингем Сити
Замена
Г. Бэрри
️️️️
К. Тевес
Замена
П. Хавьер Сабалета
️️️️
А. Коларов
Желтая карточка
Н. Де Йонг
Замена
Р. Санта Крус
️️️️
Д. Милнер
Замена
А. Глеб
️️️️
Н. Жигич
Замена
Л. Бойер
️️️️
К. Гарднер
Желтая карточка
К. Тевес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
4
Венсан Компани
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ПЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
34
Найджел Де Йонг
ЦП
21
Давид Сильва
АП
42
Яя Туре
ПП
11
Адам Джонсон
ЦФ
32
Карлос Тевес
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Бирмингем Сити
12
Бен Фостер
ВР
24
Лиам Риджуэлл
ЛЗ
24
Скотт Данн
ЦЗ
28
Роджер Джонсон
ЦЗ
2
Стефен Карр
ПЗ
18
Кейт Фахи
ЛП
8
Крейг Гарднер
ЦП
16
Барри Фергюсон
ЦП
7
Себастьян Ларссон
ПП
35
Кэмерон Джером
ЦФ
19
Никола Жигич
ЦФ
Манчестер Сити
24
Шей Гивен
ВР
4
Майка Ричардс
ПЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
0
Патрик Виейра
ЦП
18
Гарет Бэрри
ЦП
24
Роке Санта Крус
ЦФ
21
Жо
ЦФ
Бирмингем Сити
21
Колин Дойл
ВР
12
Стюарт Парнаби
ЦЗ
22
Жан Босежур
ЛП
11
Александр Глеб
ЦП
8
Ли Бойер
ЦП
9
Кевин Филлипс
ЦФ
27
Мэтт Дербишир
ЦФ
4-3-1-2
1
Харт
11
Коларов
2
Туре
4
Компани
17
Боатенг
20
Милнер
34
Де Йонг
42
Туре
21
Сильва
32
Тевес
11
Джонсон
4-4-2
12
Фостер
2
Карр
24
Данн
28
Джонсон
24
Риджуэлл
7
Ларссон
8
Гарднер
16
Фергюсон
18
Фахи
19
Жигич
35
Джером
11
Коларов
5
Сабалета
5
Сабалета
11
Коларов
32
Тевес
18
Бэрри
18
Бэрри
32
Тевес
20
Милнер
24
Санта Крус
24
Санта Крус
20
Милнер
19
Жигич
11
Глеб
11
Глеб
19
Жигич
8
Гарднер
8
Бойер
8
Бойер
8
Гарднер
Остались в запасе
Манчестер Сити
Бирмингем Сити
24
Шей Гивен
ВР
4
Майка Ричардс
ПЗ
0
Патрик Виейра
ЦП
21
Жо
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
9
Кевин Филлипс
ЦФ
21
Колин Дойл
ВР
12
Стюарт Парнаби
ЦЗ
22
Жан Босежур
ЛП
27
Мэтт Дербишир
ЦФ
Остались в запасе
24
Шей Гивен
ВР
4
Майка Ричардс
ПЗ
0
Патрик Виейра
ЦП
21
Жо
ЦФ
Остались в запасе
9
Кевин Филлипс
ЦФ
21
Колин Дойл
ВР
12
Стюарт Парнаби
ЦЗ
22
Жан Босежур
ЛП
27
Мэтт Дербишир
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Статистика матча Манчестер Сити - Бирмингем Сити
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
Главный судья:
Майк Джонс
(Честер, Чешир)
Стадион:
Этихад Стэдиум
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 17:50 (прямая)
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