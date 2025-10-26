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Крылья Советов
Фернандо Костанца
Новости
€ 2,50 млн
Фернандо Костанца - новости
Крылья Советов
29 ноября 1998 (27), Рио-де-Жанейро
#22 | Полузащитник
184 см
Бразилия
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Трансферы
Футболист «КАМАЗа» посоветовал игрокам «Крыльев» поменять вид спорта после массовой драки
10 февраля
1
Игрок «КАМАЗа» – о драке в матче с «Крыльями»: «Жесткач, мясорубка»
10 февраля
4
Костанца из «Крыльев» прокомментировал потасовку Рассказова и Глебова
2025.10.26 11:33
8
Опубликована сборная 22-го тура РПЛ по версии WhoScored
2025.04.01 10:42
2
Двое футболистов «Крыльев» играли с «Акроном» с сотрясением мозга
2025.03.09 20:02
Назван игрок, которого хочет купить «Динамо» в случае ухода Чавеса
2025.01.03 10:32
4
Костанца из «Крыльев» раскрыл свои траты на жизнь в Самаре
2024.07.08 16:29
4
«Чувствую себя в Самаре как дома»: Костанца прокомментировал продление контракта с «Крыльями Советов»
2023.12.15 10:20
«Крылья Советов» продлили контракт с бразильцем, хотевшим получить российский паспорт
2023.12.13 12:07
Игрок «Крыльев» Констанца назвал тренера, который сделает «Спартак» чемпионом
2023.11.01 09:40
7
Бразилец из «Крыльев» хочет играть за Россию
2023.09.06 19:52
6
Фото
Опубликована сборная 7-го тура РПЛ по версии WhoScored
2023.09.04 13:03
Футболисту «Крыльев Советов» выбили зуб
2023.08.28 11:31
1
Костанца: «По возможности хотел бы получить российский паспорт»
2023.08.13 17:41
В «Крыльях Советов» обсудят получение российского гражданства для двух легионеров
2023.04.08 11:46
Костанца: «Было бы нечестным по отношению к «Крыльям» взять и уехать»
2023.04.05 18:26
Костанца из «Крыльев» не против стать гражданином России
2023.04.05 12:27
1
Видео
Костанца присоединился к «Крыльям Советов» после травмы
2022.10.23 10:49
«Оказался выше, чем я думал». Костанца – об уровне РПЛ
2022.06.17 13:17
Терехов, Заика, Цаллагов – в старте «Сочи» на игру с «Крыльями Советов»; Барач, Бейл, Костанца выйдут у самарцев
2022.03.20 16:15
1
Малком, Клаудиньо, Алберто и Дзюба – в старте «Зенита» на матч с «Крыльями Советов»
2022.03.13 15:15
Бейл, Костанца, Глушенков – в основе «Крыльев Советов» на матч с «Арсеналом»; Смольников, Новосельцев, Деспотович сыграют у гостей
2022.03.06 12:47
1
Фото
Костанца подписал контракт с «Крыльями»
2022.01.30 14:19
2
Защитник «Шерифа» Костанца может перейти в «Крылья Советов»
2021.12.29 12:13
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