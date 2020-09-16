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Команды
Крылья Советов
Фернандо Костанца
Статистика
€ 2,50 млн
Фернандо Костанца - статистика
Крылья Советов
29 ноября 1998 (27), Рио-де-Жанейро
#22 | Полузащитник
184 см
Бразилия
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Матчи за последние 30 дней
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Локомотив
1 : 1
16.09.2026
Крылья Советов
1' - 90'
59'
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Крылья Советов
2 : 1
11.09.2026
Родина
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Крылья Советов
2 : 2
05.09.2026
Краснодар
1' - 90'
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Бразилия. Серия А 2020
Команда
И
Г
П
Ж
К
Крылья Советов
2
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Кубок, 2 тур
Крылья Советов
0 : 0
19.08.2026
Зенит
62' - 90'
Россия. Кубок, 1 тур
Динамо Мх
1 : 2
04.08.2026
Крылья Советов
1' - 46'
28'
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