Игрок «Крыльев» Констанца назвал тренера, который сделает «Спартак» чемпионом

Пусть Осинькин сначала научит КрыСоветы не сливать домашние матчи подвальным командам. Сколько очков потеряно дома со слабыми командами!!! Один раз продуть может любая, даже сильная команда. Но тут дело на поток поставлено.
Защитник «Крыльев Советов» Фернандо Костанца прокомментировал работу главного тренера самарской команды Игоря Осинькина.
«Дать описание Осинькину тремя словами? Так коротко не получится. Ха-ха! Тренер тщательно анализирует матчи соперников, готовит нас к этим встречам. Отлично работает с молодежью – а у нас одна из самых юных команд чемпионата, если не ошибаюсь. Тренер помогает всем развиваться.
В чем я прибавил у Осинькина? В универсальности. Стал лучше читать игру. В «Ботафого» и «Шерифе» я играл справа в защите. А в «Крыльях» чаще действую в центре поля, опорным полузащитником. Осинькин показывает мне видеоподборки, как правильно располагаться в разных ситуациях.
Сделал бы Осинькин «Спартак» чемпионами? Без сомнения! Отличный тренер с большим потенциалом.
Победа «Крыльев» 4:0 над «Спартаком Абаскаля? Слабые! Ха-ха! На самом деле, «Спартак», конечно, топ-клуб с хорошим составом. Мы разгромно выиграли, но это было не так легко, как выглядит. В «Спартаке» есть футболисты, которые могут решить исход встречи в любой момент. Но мы эффективно им противостояли: хорошо оборонялись и использовали свои моменты в атаке», – сказал Костанца.
- «Крылья Советов» занимают третье место в РПЛ с 22 очками после 13 матчей.
- Осинькин является главным тренером волжан с июля 2020 года.