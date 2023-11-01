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    • Игрок «Крыльев» Констанца назвал тренера, который сделает «Спартак» чемпионом

    Игрок «Крыльев» Констанца назвал тренера, который сделает «Спартак» чемпионом

    Защитник «Крыльев Советов» Фернандо Костанца прокомментировал работу главного тренера самарской команды Игоря Осинькина.

    «Дать описание Осинькину тремя словами? Так коротко не получится. Ха-ха! Тренер тщательно анализирует матчи соперников, готовит нас к этим встречам. Отлично работает с молодежью – а у нас одна из самых юных команд чемпионата, если не ошибаюсь. Тренер помогает всем развиваться.

    В чем я прибавил у Осинькина? В универсальности. Стал лучше читать игру. В «Ботафого» и «Шерифе» я играл справа в защите. А в «Крыльях» чаще действую в центре поля, опорным полузащитником. Осинькин показывает мне видеоподборки, как правильно располагаться в разных ситуациях.

    Сделал бы Осинькин «Спартак» чемпионами? Без сомнения! Отличный тренер с большим потенциалом.

    Победа «Крыльев» 4:0 над «Спартаком Абаскаля? Слабые! Ха-ха! На самом деле, «Спартак», конечно, топ-клуб с хорошим составом. Мы разгромно выиграли, но это было не так легко, как выглядит. В «Спартаке» есть футболисты, которые могут решить исход встречи в любой момент. Но мы эффективно им противостояли: хорошо оборонялись и использовали свои моменты в атаке», – сказал Костанца.

    • «Крылья Советов» занимают третье место в РПЛ с 22 очками после 13 матчей.
    • Осинькин является главным тренером волжан с июля 2020 года.

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    Источник: Sport24

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    01.11.2023 09:40
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +1741

      Sviro 1 ноября, 16:26

      Пусть Осинькин сначала научит КрыСоветы не сливать домашние матчи подвальным командам. Сколько очков потеряно дома со слабыми командами!!! Один раз продуть может любая, даже сильная команда. Но тут дело на поток поставлено.

      0
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      Рейтинг: +103008

      zigbert 1 ноября, 14:55

      Об этом можно только рассуждать. Тренер, добившийся определенных результатов но сможет ли он тренировать топ-клуб, когда каждый неудачный результат будет подвержен резкой критике. Конечно Крылья Советов оставляет приятное впечатление своей результативной игрой но как знать сможет ли Осинькин работать под постоянным давлением?
      Абаскалю сейчас тоже не позавидуешь но пока он главный тренер Спартака то к нему надо проявлять хоть какое то уважение.

      0
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      Рейтинг: +36368

      VVM1964 1 ноября, 12:17

      А почему не Динамо, или скажем Локомотив, или Ростов ??? ОСТАВЬТЕ УЖЕ СПАРТАК В ПОКОЕ !!! И ТОГДА МЫ БЫСТРЕЕ СТАНЕМ ЧЕМПИОНАМИ !!! Впрочем кому то этого явно не хочется - вот и раздувают вокруг Спартака всё эту хрень !!! (((

      3
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      Рейтинг: +12138

      ivany4 1 ноября, 11:45

      Защитник Фернандо Костанца без году неделя в ЧР. А уже заявил о готовности получить российский паспорт и играть за сборную.
      Думаю ради этого, он выучит и перескажет любой написанный текст.

      2
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      Рейтинг: +20527

      NewLife 1 ноября, 10:58

      Осинькин сейчас лучший тренер России, и если бы он оказался в Спартаке, было бы прекрасно.

      2
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      ...
      Рейтинг: +13508

      Вомбат > NewLife 1 ноября, 11:12

      Для Спартака да. Для росфутбола, не уверен.

      0
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      ...
      Рейтинг: +17241

      Алексей З > NewLife 1 ноября, 14:03

      Очень спорное утверждение.
      В прошло чемпионате были 12 , в двух очках от переходных матчей.
      Карпин был 4, сейчас 8, Ташаев был 5 в этом уволили.
      Вам не кажется , что нужна хоть какая-то стабильность ?
      Если за скобки вывести Семака , то лучшим по всем показателям Федотов. По крайней мере виден прогресс, чему и результаты свидетельствуют.

      1
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      Рейтинг: +20527

      NewLife > Алексей З 1 ноября, 16:01

      Если бы подопечных Семака и Федотова каждый год грабили бы также как Крыс, то и тот и другой "по всем показателям" были бы на дне. Отдельно по Федотову - мерзкий чел не может быть хорошим тренером, впрочем будущее покажет.

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      Рейтинг: +17241

      Алексей З > NewLife 1 ноября, 16:46

      Мы же обсуждаем не его человеческие качества.
      2-ое место с Сочи, такой же результат с конями плюс Кубок, это уже говорит о классе.
      Кстати весной 23-го привёз Спартаку +11 очков. Да и сейчас если сравнить составы , то его результат заслуживает уважение.

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      Рейтинг: +951

      АКС-74У > Алексей З 2 ноября, 15:11

      Да и с Оренбургом в ФНЛ отлично работал, принял команду на последнем месте после 6-ти туров и быстро вывел на 1-е .

      0
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      Рейтинг: +17241

      Алексей З 1 ноября, 10:00

      Победа 4:0 над Спартаком, как показатель никчёмности Абаскаля.
      КС 5 раз центр перешёл и забил 4.
      Следующую игру гениальные КС проиграли заурядному НН, где тренер умнее спартаковского.
      Осинькин возможно и "перерос" КС , но кто ему топчик доверит, интересно посмотреть.

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      Рейтинг: +1972

      mahan > Алексей З 1 ноября, 10:14

      Уж точно намного сильнее Абасраля

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      Рейтинг: +17241

      Алексей З > mahan 1 ноября, 10:16

      Как определили ?
      Весной Спартак будет выше.

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      Рейтинг: +1972

      mahan > Алексей З 1 ноября, 10:31

      В Крыльях каждое трансферное окно забирают лучших игроков, ( во многих командах сейчас играют игроки из Крыльев, в том числе и в Спартаке) и каждый раз Осинькин набирает и развивает молодёжь, и команда играет на хорошем уровне. Ему никто не даёт много денег на трансферы. А у Абаскаля сильные игроки по меркам РПЛ целых два состава. И выделяют много денег на трансферы, а результата и игры как нет, так и не будет.

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      Рейтинг: +17241

      Алексей З > mahan 1 ноября, 13:21

      Есть тренеры развивать и открывать , а есть делать результат.
      Поэтому Осинькин и будет в КС и топы его не приглашают.
      Статья об этом , а не о Абаскале.
      Почему бы Костанцы не посоветовать Осинькина в Ботафого, какое ему дело до Спартака ?

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      Рейтинг: +4576

      шахта Заполярная > mahan 1 ноября, 13:22

      У Крыльев есть тренер, а у Спартака нет, тот молодой человек, что возле скамейки суетится, язык не поворачивается назвать тренером

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      Рейтинг: +1972

      mahan > шахта Заполярная 1 ноября, 13:49

      Полностью согласен .

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      Рейтинг: +1972

      mahan > Алексей З 1 ноября, 13:53

      Да, у нас прям результаты в Спартаке прут. С такими результатами как бы в зоне стыковых игр не оказаться. А Осинькина скоро возьмет кто-то из московских клубов или Питер, и тогда с деньгами и с хорошим составам он просто будет рвать РПЛ.

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      Рейтинг: +17241

      Алексей З > mahan 1 ноября, 13:56

      Вот когда возьмут и начнёт рвать , тогда и поговорим, а пока на багаже Чертанова работал , посмотрим что дальше будет.

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      Рейтинг: +1972

      mahan > Алексей З 1 ноября, 14:55

      Сколько лет на багаже ? Так же как и Каррера на багаже работал? Что за бред. А если на сегодняшний день смотреть, то Крылья к сожалению вынесли Спартак. И они на 3 месте, а мы на 6 месте. И это при условии качества игроков и длины скамейки. Абаскаль не тренер, он полный ноль.

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      Алексей З > mahan 1 ноября, 15:40

      В чемпионский год ,Спартак так же проиграл КС 0:4, так бывает.
      Спартак будет выше КС по весне, без вопросов.
      Абаскаль и мне не нравится.
      Мне кажется я ответил на все ваши вопросы.
      Первоначально здесь обсуждали слова кого-то из бразилии, давайте не вестись на каждый "пук" легионера.

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