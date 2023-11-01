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  • Игрок «Крыльев» Констанца назвал тренера, который сделает «Спартак» чемпионом

Игрок «Крыльев» Констанца назвал тренера, который сделает «Спартак» чемпионом

1 ноября 2023, 09:40
7

Защитник «Крыльев Советов» Фернандо Костанца прокомментировал работу главного тренера самарской команды Игоря Осинькина.

«Дать описание Осинькину тремя словами? Так коротко не получится. Ха-ха! Тренер тщательно анализирует матчи соперников, готовит нас к этим встречам. Отлично работает с молодежью – а у нас одна из самых юных команд чемпионата, если не ошибаюсь. Тренер помогает всем развиваться.

В чем я прибавил у Осинькина? В универсальности. Стал лучше читать игру. В «Ботафого» и «Шерифе» я играл справа в защите. А в «Крыльях» чаще действую в центре поля, опорным полузащитником. Осинькин показывает мне видеоподборки, как правильно располагаться в разных ситуациях.

Сделал бы Осинькин «Спартак» чемпионами? Без сомнения! Отличный тренер с большим потенциалом.

Победа «Крыльев» 4:0 над «Спартаком Абаскаля? Слабые! Ха-ха! На самом деле, «Спартак», конечно, топ-клуб с хорошим составом. Мы разгромно выиграли, но это было не так легко, как выглядит. В «Спартаке» есть футболисты, которые могут решить исход встречи в любой момент. Но мы эффективно им противостояли: хорошо оборонялись и использовали свои моменты в атаке», – сказал Костанца.

  • «Крылья Советов» занимают третье место в РПЛ с 22 очками после 13 матчей.
  • Осинькин является главным тренером волжан с июля 2020 года.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Спартак Костанца Фернандо Осинькин Игорь
Комментарии (7)
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NewLife
1698825482
Осинькин сейчас лучший тренер России, и если бы он оказался в Спартаке, было бы прекрасно.
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ivany4
1698828332
Защитник Фернандо Костанца без году неделя в ЧР. А уже заявил о готовности получить российский паспорт и играть за сборную. Думаю ради этого, он выучит и перескажет любой написанный текст.
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VVM1964
1698830238
А почему не Динамо, или скажем Локомотив, или Ростов ??? ОСТАВЬТЕ УЖЕ СПАРТАК В ПОКОЕ !!! И ТОГДА МЫ БЫСТРЕЕ СТАНЕМ ЧЕМПИОНАМИ !!! Впрочем кому то этого явно не хочется - вот и раздувают вокруг Спартака всё эту хрень !!! (((
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zigbert
1698839746
Об этом можно только рассуждать. Тренер, добившийся определенных результатов но сможет ли он тренировать топ-клуб, когда каждый неудачный результат будет подвержен резкой критике. Конечно Крылья Советов оставляет приятное впечатление своей результативной игрой но как знать сможет ли Осинькин работать под постоянным давлением? Абаскалю сейчас тоже не позавидуешь но пока он главный тренер Спартака то к нему надо проявлять хоть какое то уважение.
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Sviro
1698845211
Пусть Осинькин сначала научит КрыСоветы не сливать домашние матчи подвальным командам. Сколько очков потеряно дома со слабыми командами!!! Один раз продуть может любая, даже сильная команда. Но тут дело на поток поставлено.
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