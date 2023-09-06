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    Бразилец из «Крыльев» хочет играть за Россию

    Футболист «Крыльев Советов» Фернандо Костанца не против выступать за сборную России.

    «Есть ли у меня в будущем цель сыграть за сборную России? Думаю, слишком рано об этом говорить и что‑то загадывать. Слишком рано. Но всякое может быть. Хотелось бы мне этого? Да. Почему бы и нет?» – сказал Костанца.

    • Контракт Костанцы до 2025 года.
    • Он стоит 1,2 миллиона евро.
    • Костанца в России с прошлого года.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    06.09.2023 19:52
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    Комментарии7
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    • ...
      Рейтинг: +13233

      Вомбат 48 минут назад

      В Крыльях лучше бы такое желание изъявили Гарре или Бэйл. Это мастера. А Костанца - голимый середняк.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +226

      The only one 12 часов назад

      Забыл спросить- а сколько за это платят?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5278

      Эном айс 22 часа назад

      "У нас этих Пппедров.."

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7285

      sochi-2013 23 часа назад

      Замена армян.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +12343

      ВетеR 23 часа назад

      я ещё один нигде не нужный согласен играть ))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3183

      alefreddy 23 часа назад

      этот как другой россиянин Малком может не убежит

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      Рейтинг: +5812

      neim > alefreddy 17 часов назад

      Все убегут.

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