Бразилец из «Крыльев» хочет играть за Россию

Футболист «Крыльев Советов» Фернандо Костанца не против выступать за сборную России.

«Есть ли у меня в будущем цель сыграть за сборную России? Думаю, слишком рано об этом говорить и что‑то загадывать. Слишком рано. Но всякое может быть. Хотелось бы мне этого? Да. Почему бы и нет?» – сказал Костанца.

Контракт Костанцы до 2025 года.

Он стоит 1,2 миллиона евро.

Костанца в России с прошлого года.

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