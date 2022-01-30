Костанца подписал контракт с «Крыльями»

«Крылья Советов» объявили о переходе защитника Фернандо Костанцы.
23-летний бразилец подписал с самарским клубом контракт на 3,5 года. Он будет выступать под номером 22.
- Последним клубом игрока был «Шериф».
- Костанца провел за молдавский клуб 42 матча, забил 1 гол и сделал 9 результативных передач.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
«Фиорентина» хочет избавиться от Кокорина
Сборная Польши отказалась от Шевченко из-за русского олигарха
Роналду запрещает своему 12-летнему сыну пользоваться телефоном
Источник: твиттер «Крыльев Советов»