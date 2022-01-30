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    Костанца подписал контракт с «Крыльями»

    «Крылья Советов» объявили о переходе защитника Фернандо Костанцы.

    23-летний бразилец подписал с самарским клубом контракт на 3,5 года. Он будет выступать под номером 22.

    • Последним клубом игрока был «Шериф».
    • Костанца провел за молдавский клуб 42 матча, забил 1 гол и сделал 9 результативных передач.

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    Источник: твиттер «Крыльев Советов»

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