Костанца подписал контракт с «Крыльями»

«Крылья Советов» объявили о переходе защитника Фернандо Костанцы.

23-летний бразилец подписал с самарским клубом контракт на 3,5 года. Он будет выступать под номером 22.

Последним клубом игрока был «Шериф».

Костанца провел за молдавский клуб 42 матча, забил 1 гол и сделал 9 результативных передач.

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