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A. Walkes
Статистика
A. Walkes - статистика
| Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
США. МЛС 2022
США. МЛС 2021
США. МЛС 2020
Команда
И
Г
П
Ж
К
Шарлотт
21
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 47 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
09.10.2022
Шарлотт
1' - 90'
США. МЛС, 46 тур
Шарлотт
4 : 0
02.10.2022
Филадельфия Юнион
1' - 90'
США. МЛС, 44 тур
Чикаго Файр
2 : 3
18.09.2022
Шарлотт
1' - 90'
США. МЛС, 42 тур
Шарлотт
1 : 0
10.09.2022
Нью-Йорк Сити
1' - 90'
США. МЛС, 40 тур
Цинциннати
2 : 0
04.09.2022
Шарлотт
1' - 90'
США. МЛС, 39 тур
Шарлотт
0 : 2
28.08.2022
Торонто
1' - 90'
США. МЛС, 37 тур
Шарлотт
1 : 2
22.08.2022
Орландо Сити
1' - 90'
США. МЛС, 35 тур
Лос-Анджелес
5 : 0
14.08.2022
Шарлотт
1' - 90'
90'
США. МЛС, 33 тур
Шарлотт
2 : 3
07.08.2022
Чикаго Файр
1' - 90'
США. МЛС, 32 тур
Шарлотт
3 : 0
04.08.2022
Ди Си Юнайтед
1' - 90'
США. МЛС, 31 тур
Шарлотт
0 : 0
31.07.2022
Коламбус
1' - 90'
США. МЛС, 30 тур
Торонто
4 : 0
24.07.2022
Шарлотт
1' - 46'
США. МЛС, 28 тур
Интер Майами
3 : 2
17.07.2022
Шарлотт
1' - 90'
США. МЛС, 26 тур
Шарлотт
4 : 1
10.07.2022
Нэшвилл
1' - 90'
США. МЛС, 25 тур
Динамо Хьюстон
1 : 2
04.07.2022
Шарлотт
1' - 90'
США. МЛС, 24 тур
Шарлотт
0 : 1
01.07.2022
Остин
1' - 90'
США. МЛС, 22 тур
Монреаль
2 : 1
26.06.2022
Шарлотт
1' - 90'
США. МЛС, 21 тур
Коламбус
1 : 1
19.06.2022
Шарлотт
1' - 90'
США. МЛС, 20 тур
Шарлотт
2 : 0
11.06.2022
Нью-Йорк Ред Буллз
1' - 90'
США. МЛС, 20 тур
Сиэтл
2 : 1
30.05.2022
Шарлотт
Был в запасе
США. МЛС, 13 тур
Орландо Сити
2 : 1
01.05.2022
Шарлотт
Был в запасе
США. МЛС, 11 тур
Колорадо
0 : 0
24.04.2022
Шарлотт
Был в запасе
США. МЛС, 10 тур
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 1
17.04.2022
Шарлотт
Был в запасе
США. МЛС, 8 тур
Шарлотт
1 : 0
10.04.2022
Атланта Юнайтед
Был в запасе
США. МЛС, 7 тур
Филадельфия Юнион
2 : 0
03.04.2022
Шарлотт
1' - 46'
США. МЛС, 6 тур
Шарлотт
2 : 0
27.03.2022
Цинциннати
Был в запасе
США. МЛС, 5 тур
Шарлотт
3 : 1
20.03.2022
Нью-Инглэнд Революшн
86' - 90'
США. МЛС, 5 тур
Атланта Юнайтед
2 : 1
13.03.2022
Шарлотт
Был в запасе
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