Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
МЛС 2026
Шарлотт - Нью-Йорк Сити
Шарлотт - Нью-Йорк Сити: обзор матча 10 сентября 2022
Шарлотт
10.09.2022, суббота, 20:00
США. МЛС, 42 тур
1 : 0
Завершен
Нью-Йорк Сити
5'
Д. Риос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шарлотт - Нью-Йорк Сити
Желтая карточка
А. Синъясики
90'
+9
Желтая карточка
Б. Бронико
90'
+9
Желтая карточка
O. McKinze Gaines II.
90'
+4
90'
+4
Желтая карточка
А. Калленс
Замена
J. Sobociński
️️️️
К. Йозвяк
87'
78'
Замена
М. Пеллегрини
️️️️
М. Амундсен
Замена
O. McKinze Gaines II.
️️️️
К. Свидерски
78'
Замена
А. Синъясики
️️️️
Д. Риос
78'
74'
Желтая карточка
С. Родригес
70'
Замена
К. Паркс
️️️️
J. Haak
57'
Замена
С. Родригес
️️️️
G. Zelalem
57'
Замена
М. Моралес
️️️️
A. Jasson
57'
Замена
Хебер
️️️️
Т. Магно
Красная карточка
К. Фукс
56'
47'
Желтая карточка
A. Jasson
ГОЛ! 1:0!
Д. Риос
Пас отдал
К. Свидерски
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шарлотт
1
Кристиян Калина
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
25
Харрисон Аффул
ЦЗ
13
Брандт Бронико
ЦЗ
28
Карол Свидерски
ЦФ
29
Adilson Malanda
ЦФ
0
A. Walkes
ЦФ
20
Деррик Джонс
ЦФ
72
Камил Йозвяк
ЦФ
18
Kerwin Calderón Vargas
ЦФ
14
Даниэль Риос
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Нью-Йорк Сити
1
Шон Джонсон
ВР
18
Александр Калленс
ЦЗ
11
Таллес Магно
ЛВ
29
Gedion Zelalem
ЦП
11
Габриэль Перейра
ПВ
11
Тиаго Андраде
ЦФ
18
Мальте Амундсен
ЦФ
15
Justin Haak
ЦФ
24
Тайвон Грэй
ЦФ
32
Vuk Latinovich
ЦФ
17
Andres Jasson
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
Шарлотт
13
Pablo Sisniega
ВР
6
Jan Sobociński
ЦЗ
5
Жозеф Мора
ЦЗ
14
Натан Бирн
ПЗ
16
Бен Бендер
ЛП
11
Андре Синъясики
ЛВ
6
Жорди Альсивар
ОП
10
Нуну Сантуш
АП
14
Orrin McKinze Gaines II.
ЦФ
Нью-Йорк Сити
30
Samuel Kwaku Owusu
ЦЗ
55
Китон Паркс
ЦП
10
Максимильяно Моралес
ЦП
8
Сантьяго Родригес
АП
22
Кевин О'Тул
ЦФ
2
Chris Gloster
ЦФ
13
Luis Barraza
ЦФ
97
Хебер
ЦФ
11
Матиас Пеллегрини
ЦФ
3-5
1
Калина
28
Фукс
13
Бронико
25
Аффул
20
Джонс
14
Риос
18
72
Йозвяк
0
1-1-2-5
1
Джонсон
18
Калленс
29
11
Перейра
11
Магно
18
Амундсен
17
32
24
Грэй
15
72
Йозвяк
6
6
72
Йозвяк
14
Риос
11
Синъясики
11
Синъясики
14
Риос
28
Свидерски
14
14
28
Свидерски
15
55
Паркс
55
Паркс
15
17
10
Моралес
10
Моралес
17
29
8
Родригес
8
Родригес
29
11
Магно
97
Хебер
97
Хебер
11
Магно
18
Амундсен
11
Пеллегрини
11
Пеллегрини
18
Амундсен
Остались в запасе
Шарлотт
Нью-Йорк Сити
13
Pablo Sisniega
ВР
5
Жозеф Мора
ЦЗ
14
Натан Бирн
ПЗ
16
Бен Бендер
ЛП
6
Жорди Альсивар
ОП
10
Нуну Сантуш
АП
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
30
Samuel Kwaku Owusu
ЦЗ
22
Кевин О'Тул
ЦФ
2
Chris Gloster
ЦФ
13
Luis Barraza
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
Остались в запасе
13
Pablo Sisniega
ВР
5
Жозеф Мора
ЦЗ
14
Натан Бирн
ПЗ
16
Бен Бендер
ЛП
6
Жорди Альсивар
ОП
10
Нуну Сантуш
АП
Остались в запасе
30
Samuel Kwaku Owusu
ЦЗ
22
Кевин О'Тул
ЦФ
2
Chris Gloster
ЦФ
13
Luis Barraza
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Главный тренер
Ронни Дейла
Статистика матча Шарлотт - Нью-Йорк Сити
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Шарлотт
США. МЛС, 1/8 финала
Шарлотт
- : -
28.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Чикаго Файр
1 : 2
23.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 35 тур
Интер Майами
3 : 3
08.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 34 тур
Шарлотт
4 : 0
31.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 33 тур
Шарлотт
4 : 0
29.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 32 тур
Портленд
3 : 2
25.10.2026
Шарлотт
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Информация о матче
Стадион:
Банк оф Америка Стэдиум
Новости команд
Все
Шарлотт
Нью-Йорк Сити
МЛС. Клуб Миранчука не попал в плей-офф, Месси остался без голевых действий во 2-й игре подряд
29 октября
1
Клуб с россиянином первым лишился шансов на плей-офф МЛС, Месси отметился ассистом
15 октября
МЛС. Левандовски оформил дубль, команды с россиянами занимают два последних места в лиге
2 августа
МЛС. Гризманн забил первый гол, клуб Миранчука продлил безвыигрышную серию
23 июля
Миранчук забил победный гол в матче Кубка США
29 апреля
2
МЛС. Левандовски оформил дубль, команды с россиянами занимают два последних места в лиге
2 августа
МЛС. Гризманн забил первый гол, клуб Миранчука продлил безвыигрышную серию
23 июля
Миранчук забил победный гол в матче Кубка США
29 апреля
2
Стало известно, почему Месси пропустил матч МЛС
15 марта
2
«Интер Майами» проиграл «Шарлотт» (0:3), Месси повторил судьбу Смолова из 2018-го
2025.09.14 09:30
МЛС. Клуб Миранчука не попал в плей-офф, Месси остался без голевых действий во 2-й игре подряд
29 октября
1
Клуб с россиянином первым лишился шансов на плей-офф МЛС, Месси отметился ассистом
15 октября
МЛС. «Интер Майами» победил «Нью-Йорк Сити», Месси обошел Пеле по голам со штрафных
23 марта
2
МЛС. Дубль и передача Месси помогли «Интер Майами» разгромить «Нью-Йорк Сити»
2025.09.25 07:51
Прогноз на точный счeт матча «Нью-Йорк Сити» – «Атланта Юнайтед»: МЛС, 13 июня 2025 года
2025.06.12 11:08
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+