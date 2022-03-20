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Расписание матчей
МЛС 2026
Шарлотт - Нью-Инглэнд Революшн
Шарлотт - Нью-Инглэнд Революшн: обзор матча 20 марта 2022
Шарлотт
20.03.2022, воскресенье, 02:00
США. МЛС, 5 тур
3 : 1
Завершен
Нью-Инглэнд Революшн
6'
К. Свидерски
57'
К. Свидерски
64'
Б. Бендер
54'
К. Хиль (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шарлотт - Нью-Инглэнд Революшн
90'
+2
Желтая карточка
Б. Бай
Замена
A. Walkes
️️️️
К. Свидерски
86'
Замена
Д. Джонс
️️️️
Ж. Альсивар
75'
72'
Замена
А. Ингви Траустасон
️️️️
С. Ллетгет
72'
Замена
J. Rennicks
️️️️
E. Boateng
Замена
С. Руис
️️️️
Б. Бронико
68'
Замена
C. Ortíz
️️️️
Д. Риос
65'
ГОЛ! 3:1!
Б. Бендер
Пас отдал
Ж. Альсивар
64'
ГОЛ! 2:1!
К. Свидерски
Пас отдал
Б. Бендер
57'
54'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
К. Хиль
Желтая карточка
К. Калина
53'
Желтая карточка
Ж. Альсивар
29'
29'
Желтая карточка
O. Gonzalez
ГОЛ! 1:0!
К. Свидерски
Пас отдал
А. Франко
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шарлотт
1
Кристиян Калина
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
16
Guzmán Corujo
ЦЗ
4
Кристиан Макун
ЦЗ
24
Джейлин Линдси
ЦЗ
13
Брандт Бронико
ЦЗ
21
Алан Франко
ЦП
6
Жорди Альсивар
ЦП
16
Бен Бендер
ЦП
28
Карол Свидерски
ЦФ
14
Даниэль Риос
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Нью-Инглэнд Революшн
36
Earl Edwards Jr.
ВР
5
Брэндон Бай
ЦЗ
34
Omar Gonzalez
ЦЗ
24
ДеХуан Джонс
ЦЗ
8
Мэтт Полстер
ЦП
24
Emmanuel Boateng
ЦФ
8
Джон Белл
ЦФ
26
Tommy McNamara
ЦФ
17
Jozy Altidore
ЦФ
10
Карлес Хиль
ЦФ
8
Себастьян Ллетгет
ЦФ
Главный тренер
Брюс Арена
Шарлотт
31
George Marks
ВР
25
Харрисон Аффул
ЦЗ
5
Жозеф Мора
ЦЗ
3
Adam Armour
ЦЗ
8
Серхио Руис
ЦП
14
Orrin McKinze Gaines II.
ЦФ
0
A. Walkes
ЦФ
20
Деррик Джонс
ЦФ
59
Christian Ortíz
ЦФ
Нью-Инглэнд Революшн
18
Brad Knighton
ВР
98
Jacob Jackson
ВР
20
A.J. DeLaGarza
ЦЗ
34
Ryan Spaulding
ЦЗ
9
Арнор Ингви Траустасон
ЦП
6
Вилфрид Каптум
ЦФ
13
Maciel
ЦФ
9
Justin Rennicks
ЦФ
3-2-3-2
1
Калина
4
Макун
24
Линдси
13
Бронико
28
Фукс
16
21
Франко
6
Альсивар
16
Бендер
14
Риос
28
Свидерски
3-1-5
36
5
Бай
34
24
Джонс
8
Полстер
8
Белл
8
Ллетгет
10
Хиль
17
26
13
Бронико
8
Руис
8
Руис
13
Бронико
28
Свидерски
0
0
28
Свидерски
6
Альсивар
20
Джонс
20
Джонс
6
Альсивар
14
Риос
59
59
14
Риос
8
Ллетгет
9
Траустасон
9
Траустасон
8
Ллетгет
24
9
9
24
Остались в запасе
Шарлотт
Нью-Инглэнд Революшн
31
George Marks
ВР
25
Харрисон Аффул
ЦЗ
5
Жозеф Мора
ЦЗ
3
Adam Armour
ЦЗ
14
Orrin McKinze Gaines II.
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
18
Brad Knighton
ВР
98
Jacob Jackson
ВР
20
A.J. DeLaGarza
ЦЗ
34
Ryan Spaulding
ЦЗ
6
Вилфрид Каптум
ЦФ
13
Maciel
ЦФ
Главный тренер
Брюс Арена
Остались в запасе
31
George Marks
ВР
25
Харрисон Аффул
ЦЗ
5
Жозеф Мора
ЦЗ
3
Adam Armour
ЦЗ
14
Orrin McKinze Gaines II.
ЦФ
Остались в запасе
18
Brad Knighton
ВР
98
Jacob Jackson
ВР
20
A.J. DeLaGarza
ЦЗ
34
Ryan Spaulding
ЦЗ
6
Вилфрид Каптум
ЦФ
13
Maciel
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Главный тренер
Брюс Арена
Статистика матча Шарлотт - Нью-Инглэнд Революшн
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Шарлотт
США. МЛС, 1/8 финала
Шарлотт
- : -
28.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Чикаго Файр
1 : 2
23.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 35 тур
Интер Майами
3 : 3
08.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 34 тур
Шарлотт
4 : 0
31.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 33 тур
Шарлотт
4 : 0
29.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 32 тур
Портленд
3 : 2
25.10.2026
Шарлотт
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Филадельфия Юнион
- : -
29.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 0
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
Информация о матче
Стадион:
Банк оф Америка Стэдиум
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