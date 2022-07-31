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Расписание матчей
МЛС 2026
Шарлотт - Коламбус
Шарлотт - Коламбус: обзор матча 31 июля 2022
Шарлотт
31.07.2022, воскресенье, 02:00
США. МЛС, 31 тур
0 : 0
Завершен
Коламбус
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шарлотт
1
Кристиян Калина
ВР
16
Guzmán Corujo
ЦЗ
25
Харрисон Аффул
ЦЗ
5
Жозеф Мора
ЦЗ
13
Брандт Бронико
ЦЗ
16
Бен Бендер
ЛП
35
Quinn McNeill
ЦП
28
Карол Свидерски
ЦФ
0
A. Walkes
ЦФ
10
Йорди Рейна
ЦФ
14
Orrin McKinze Gaines II.
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Коламбус
89
Элой Ром
ВР
31
Стивен Морейра
ЦЗ
6
Джонатан Менса
ЦЗ
3
Josh Williams
ЦЗ
11
Деррик Этьенн
ЦП
7
Педру Сантуш
ЦП
6
Darlington Nagbe
ЦП
10
Лукас Зелараян
АП
9
Кучо Эрнандес
ЦФ
11
Луис Диас
ЦФ
10
Эйдан Моррис
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Шарлотт
31
George Marks
ВР
6
Jan Sobociński
ЦЗ
4
Кристиан Макун
ЦЗ
24
Джейлин Линдси
ЦЗ
11
Андре Синъясики
ЛВ
6
Жорди Альсивар
ОП
14
Даниэль Риос
ЦФ
72
Камил Йозвяк
ЦФ
20
Деррик Джонс
ЦФ
Коламбус
24
Evan Bush
ВР
3
Jalil Anibaba
ЦЗ
5
Милош Дегенек
ЦЗ
23
William Sands
ЦЗ
13
Kevin Molino
ЦП
14
Marlon Hairston
ЦП
12
James Igbekeme
ЦП
7
Yaw Yeboah
ЦП
9
Erik Hurtado
ЦФ
4-2-4
1
Калина
16
5
Мора
13
Бронико
25
Аффул
16
Бендер
35
28
Свидерски
14
10
Рейна
0
3-3-1-3
89
Ром
31
Морейра
6
Менса
3
11
Этьенн
7
Сантуш
6
10
Зелараян
10
Моррис
11
Диас
9
Эрнандес
Остались в запасе
Шарлотт
Коламбус
31
George Marks
ВР
6
Jan Sobociński
ЦЗ
4
Кристиан Макун
ЦЗ
24
Джейлин Линдси
ЦЗ
6
Жорди Альсивар
ОП
11
Андре Синъясики
ЛВ
14
Даниэль Риос
ЦФ
72
Камил Йозвяк
ЦФ
20
Деррик Джонс
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
24
Evan Bush
ВР
3
Jalil Anibaba
ЦЗ
5
Милош Дегенек
ЦЗ
23
William Sands
ЦЗ
13
Kevin Molino
ЦП
14
Marlon Hairston
ЦП
12
James Igbekeme
ЦП
7
Yaw Yeboah
ЦП
9
Erik Hurtado
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Остались в запасе
31
George Marks
ВР
6
Jan Sobociński
ЦЗ
4
Кристиан Макун
ЦЗ
24
Джейлин Линдси
ЦЗ
6
Жорди Альсивар
ОП
11
Андре Синъясики
ЛВ
14
Даниэль Риос
ЦФ
72
Камил Йозвяк
ЦФ
20
Деррик Джонс
ЦФ
Остались в запасе
24
Evan Bush
ВР
3
Jalil Anibaba
ЦЗ
5
Милош Дегенек
ЦЗ
23
William Sands
ЦЗ
13
Kevin Molino
ЦП
14
Marlon Hairston
ЦП
12
James Igbekeme
ЦП
7
Yaw Yeboah
ЦП
9
Erik Hurtado
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Главный тренер
Калеб Портер
Статистика матча Шарлотт - Коламбус
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Шарлотт
США. МЛС, 1/8 финала
Шарлотт
- : -
28.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Чикаго Файр
1 : 2
23.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 35 тур
Интер Майами
3 : 3
08.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 34 тур
Шарлотт
4 : 0
31.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 33 тур
Шарлотт
4 : 0
29.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 32 тур
Портленд
3 : 2
25.10.2026
Шарлотт
Коламбус
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
- : -
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
Информация о матче
Стадион:
Банк оф Америка Стэдиум
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