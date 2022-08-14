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Расписание матчей
МЛС 2026
Лос-Анджелес - Шарлотт
Лос-Анджелес - Шарлотт: обзор матча 14 августа 2022
Лос-Анджелес
14.08.2022, воскресенье, 05:30
США. МЛС, 35 тур
5 : 0
Завершен
Шарлотт
49'
Х. Мурильо
59'
Х. Сифуэнтес
73'
К. Вела
76'
К. Аранго
90+2'
A. Walkes (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лос-Анджелес - Шарлотт
ГОЛ в свои ворота! 5:0!
A. Walkes
90'
+2
84'
Замена
Д. Линдси
️️️️
J. Sobociński
Замена
Мбаке
️️️️
Х. Мурильо
79'
ГОЛ! 4:0!
К. Аранго
76'
Замена
С. Мендес
️️️️
Х. Сифуэнтес
74'
Замена
Ф. Эскобар
️️️️
К. Вела
74'
ГОЛ! 3:0!
К. Вела
Пас отдал
Х. Сифуэнтес
73'
70'
Замена
O. McKinze Gaines II.
️️️️
Q. McNeill
70'
Замена
К. Фукс
️️️️
Х. Аффул
Замена
К. Опоку
️️️️
Б. Родригес
64'
Замена
Л. Блессинг
️️️️
И. Санчес
64'
62'
Желтая карточка
Ж. Альсивар
ГОЛ! 2:0!
Х. Сифуэнтес
59'
ГОЛ! 1:0!
Х. Мурильо
49'
46'
Замена
Ж. Альсивар
️️️️
Б. Бендер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лос-Анджелес
71
Максим Крепо
ВР
6
Диего Паласиос
ЛЗ
3
Хесус Мурильо
ЦЗ
4
Эдди Сегура
ЦЗ
3
Келлин Акоста
ЦЗ
6
Илие Санчес
ОП
24
Райан Холлингшид
ЦП
8
Хосе Сифуэнтес
ЦП
7
Брайан Родригес
ПВ
10
Карлос Вела
ЦФ
17
Кристиан Аранго
ЦФ
Главный тренер
Стивен Черундоло
Шарлотт
1
Кристиян Калина
ВР
25
Харрисон Аффул
ЦЗ
13
Брандт Бронико
ЦЗ
5
Жозеф Мора
ЦЗ
6
Jan Sobociński
ЦЗ
16
Бен Бендер
ЛП
35
Quinn McNeill
ЦП
0
A. Walkes
ЦФ
72
Камил Йозвяк
ЦФ
10
Йорди Рейна
ЦФ
28
Карол Свидерски
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Лос-Анджелес
77
Джон МакКартни
ВР
24
Франко Эскобар
ЦЗ
25
Себастьен Ибеага
ЦЗ
5
Мбаке
ЦЗ
32
Себастьян Мендес
ОП
15
Латиф Блессинг
АП
90
Квадво Опоку
ЦФ
Шарлотт
31
George Marks
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
24
Джейлин Линдси
ЦЗ
11
Андре Синъясики
ЛВ
6
Жорди Альсивар
ОП
20
Деррик Джонс
ЦФ
14
Даниэль Риос
ЦФ
14
Orrin McKinze Gaines II.
ЦФ
18
Kerwin Calderón Vargas
ЦФ
4-1-2-1-2
71
Крепо
6
Паласиос
4
Сегура
3
Акоста
3
Мурильо
6
Санчес
24
Холлингшид
8
Сифуэнтес
7
Родригес
17
Аранго
10
Вела
4-2-4
1
Калина
13
Бронико
5
Мора
6
25
Аффул
35
16
Бендер
28
Свидерски
10
Рейна
72
Йозвяк
0
8
Сифуэнтес
32
Мендес
32
Мендес
8
Сифуэнтес
10
Вела
24
Эскобар
24
Эскобар
10
Вела
3
Мурильо
5
Мбаке
5
Мбаке
3
Мурильо
6
Санчес
15
Блессинг
15
Блессинг
6
Санчес
7
Родригес
90
Опоку
90
Опоку
7
Родригес
25
Аффул
28
Фукс
28
Фукс
25
Аффул
6
24
Линдси
24
Линдси
6
16
Бендер
6
Альсивар
6
Альсивар
16
Бендер
35
14
14
35
Остались в запасе
Лос-Анджелес
Шарлотт
77
Джон МакКартни
ВР
25
Себастьен Ибеага
ЦЗ
Главный тренер
Стивен Черундоло
31
George Marks
ВР
11
Андре Синъясики
ЛВ
20
Деррик Джонс
ЦФ
14
Даниэль Риос
ЦФ
18
Kerwin Calderón Vargas
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Остались в запасе
77
Джон МакКартни
ВР
25
Себастьен Ибеага
ЦЗ
Остались в запасе
31
George Marks
ВР
11
Андре Синъясики
ЛВ
20
Деррик Джонс
ЦФ
14
Даниэль Риос
ЦФ
18
Kerwin Calderón Vargas
ЦФ
Главный тренер
Стивен Черундоло
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Статистика матча Лос-Анджелес - Шарлотт
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Лос-Анджелес
США. МЛС, 1/8 финала
Лос-Анджелес
- : -
29.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 1/8 финала
Сент-Луис
3 : 2
24.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Шарлотт
США. МЛС, 1/8 финала
Шарлотт
- : -
28.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Чикаго Файр
1 : 2
23.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 35 тур
Интер Майами
3 : 3
08.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 34 тур
Шарлотт
4 : 0
31.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 33 тур
Шарлотт
4 : 0
29.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 32 тур
Портленд
3 : 2
25.10.2026
Шарлотт
Информация о матче
Стадион:
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