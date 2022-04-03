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Расписание матчей
МЛС 2026
Филадельфия Юнион - Шарлотт
Филадельфия Юнион - Шарлотт: обзор матча 03 апреля 2022
Филадельфия Юнион
03.04.2022, воскресенье, 02:30
США. МЛС, 7 тур
2 : 0
Завершен
Шарлотт
4'
Х. Карранца
46'
Д. Газдаг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Филадельфия Юнион - Шарлотт
Желтая карточка
П. Ааронсон
90'
+2
83'
Замена
Й. Рейна
️️️️
С. Руис
Замена
Д. МакГлинн
️️️️
К. Салливан
81'
76'
Замена
А. Франко
️️️️
Ж. Альсивар
76'
Замена
К. Макун
️️️️
Ж. Мора
76'
Замена
C. Ortíz
️️️️
Б. Бендер
Замена
К. Бурк
️️️️
Х. Карранца
66'
Замена
М. Уре
️️️️
С. Сантос
66'
ГОЛ! 2:0!
Д. Газдаг
46'
46'
Замена
Д. Риос
️️️️
A. Walkes
Желтая карточка
Х. Мартинес
19'
ГОЛ! 1:0!
Х. Карранца
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Филадельфия Юнион
18
Андре Блэйк
ВР
5
Якоб Глеснес
ЦЗ
3
Джек Эллиот
ЦЗ
70
Хосе Мартинес
ОП
16
Даниэль Газдаг
ЦП
19
Серхио Сантос
ЦФ
9
Хулиан Карранца
ЦФ
33
Куинн Салливан
ЦФ
18
Леон Флеч
ЦФ
27
Кай Вагнер
ЦФ
26
Натан Харриел
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
Шарлотт
1
Кристиян Калина
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
16
Guzmán Corujo
ЦЗ
13
Брандт Бронико
ЦЗ
5
Жозеф Мора
ЦЗ
24
Джейлин Линдси
ЦЗ
6
Жорди Альсивар
ЦП
8
Серхио Руис
ЦП
16
Бен Бендер
ЦП
0
A. Walkes
ЦФ
28
Карол Свидерски
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Филадельфия Юнион
17
Джо Бендик
ВР
17
Стюарт Финдлей
ЦЗ
2
Мэтт Реал
ЦЗ
8
Хесус Буэно
ЦП
10
Пакстен Ааронсон
ЦФ
7
Джек МакГлинн
ЦФ
7
Кори Бурк
ЦФ
17
Микаэль Уре
ЦФ
Шарлотт
31
George Marks
ВР
25
Харрисон Аффул
ЦЗ
3
Adam Armour
ЦЗ
4
Кристиан Макун
ЦЗ
21
Алан Франко
ЦП
20
Деррик Джонс
ЦФ
59
Christian Ortíz
ЦФ
14
Даниэль Риос
ЦФ
10
Йорди Рейна
ЦФ
2-1-1-5
18
Блэйк
5
Глеснес
3
Эллиот
70
Мартинес
16
Газдаг
33
Салливан
26
Харриел
27
Вагнер
18
Флеч
9
Карранца
3-2-3-2
1
Калина
13
Бронико
5
Мора
24
Линдси
16
28
Фукс
6
Альсивар
8
Руис
16
Бендер
28
Свидерски
0
33
Салливан
7
МакГлинн
7
МакГлинн
33
Салливан
9
Карранца
7
Бурк
7
Бурк
9
Карранца
19
Сантос
17
Уре
17
Уре
19
Сантос
5
Мора
4
Макун
4
Макун
5
Мора
6
Альсивар
21
Франко
21
Франко
6
Альсивар
16
Бендер
59
59
16
Бендер
0
14
Риос
14
Риос
0
8
Руис
10
Рейна
10
Рейна
8
Руис
Остались в запасе
Филадельфия Юнион
Шарлотт
17
Джо Бендик
ВР
17
Стюарт Финдлей
ЦЗ
2
Мэтт Реал
ЦЗ
8
Хесус Буэно
ЦП
10
Пакстен Ааронсон
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
31
George Marks
ВР
25
Харрисон Аффул
ЦЗ
3
Adam Armour
ЦЗ
20
Деррик Джонс
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Остались в запасе
17
Джо Бендик
ВР
17
Стюарт Финдлей
ЦЗ
2
Мэтт Реал
ЦЗ
8
Хесус Буэно
ЦП
10
Пакстен Ааронсон
ЦФ
Остались в запасе
31
George Marks
ВР
25
Харрисон Аффул
ЦЗ
3
Adam Armour
ЦЗ
20
Деррик Джонс
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Статистика матча Филадельфия Юнион - Шарлотт
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 1/8 финала
Филадельфия Юнион
- : -
29.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 0
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
Шарлотт
США. МЛС, 1/8 финала
Шарлотт
- : -
28.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Чикаго Файр
1 : 2
23.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 35 тур
Интер Майами
3 : 3
08.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 34 тур
Шарлотт
4 : 0
31.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 33 тур
Шарлотт
4 : 0
29.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 32 тур
Портленд
3 : 2
25.10.2026
Шарлотт
Информация о матче
Стадион:
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