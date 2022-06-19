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Расписание матчей
МЛС 2026
Коламбус - Шарлотт
Коламбус - Шарлотт: обзор матча 19 июня 2022
Коламбус
19.06.2022, воскресенье, 02:30
США. МЛС, 21 тур
1 : 1
Завершен
Шарлотт
41'
E. Hurtado
50'
А. Синъясики
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Коламбус - Шарлотт
Замена
М. Фарси
️️️️
Э. Моррис
90'
+3
90'
+1
Замена
Д. Линдси
️️️️
Х. Аффул
90'
+1
Замена
J. Sobociński
️️️️
O. McKinze Gaines II.
Замена
Л. Диас
️️️️
J. Anibaba
85'
85'
Замена
Ж. Альсивар
️️️️
Б. Бендер
Замена
K. Molino
️️️️
М. Берри
71'
71'
Замена
С. Руис
️️️️
C. Ortíz
Желтая карточка
E. Hurtado
59'
50'
ГОЛ! 1:1!
А. Синъясики
ГОЛ! 1:0!
E. Hurtado
41'
15'
Желтая карточка
Х. Аффул
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коламбус
89
Элой Ром
ВР
3
Jalil Anibaba
ЦЗ
3
Josh Williams
ЦЗ
5
Милош Дегенек
ЦЗ
31
Стивен Морейра
ЦЗ
6
Darlington Nagbe
ЦП
12
James Igbekeme
ЦП
11
Деррик Этьенн
ЦП
10
Эйдан Моррис
ЦФ
27
Мигел Берри
ЦФ
9
Erik Hurtado
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Шарлотт
1
Кристиян Калина
ВР
25
Харрисон Аффул
ЦЗ
13
Брандт Бронико
ЦЗ
5
Жозеф Мора
ЦЗ
16
Guzmán Corujo
ЦЗ
16
Бен Бендер
ЦП
11
Андре Синъясики
ЦП
0
A. Walkes
ЦФ
14
Orrin McKinze Gaines II.
ЦФ
14
Даниэль Риос
ЦФ
59
Christian Ortíz
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Коламбус
24
Evan Bush
ВР
23
Мохамед Фарси
ЦЗ
13
Kevin Molino
ЦП
14
Marlon Hairston
ЦП
25
Шон Завадски
ЦП
23
Александру Мэцан
АП
16
Isaiah Parente
ЦФ
11
Луис Диас
ЦФ
13
Джейсен Рассел-Роу
ЦФ
Шарлотт
31
George Marks
ВР
6
Jan Sobociński
ЦЗ
4
Кристиан Макун
ЦЗ
24
Джейлин Линдси
ЦЗ
6
Жорди Альсивар
ОП
8
Серхио Руис
ЦП
72
Камил Йозвяк
ЦФ
20
Деррик Джонс
ЦФ
18
Kerwin Calderón Vargas
ЦФ
4-3-3
89
Ром
3
5
Дегенек
31
Морейра
3
6
12
11
Этьенн
9
27
Берри
10
Моррис
4-2-4
1
Калина
13
Бронико
5
Мора
16
25
Аффул
16
Бендер
11
Синъясики
59
14
Риос
14
0
10
Моррис
23
Фарси
23
Фарси
10
Моррис
27
Берри
13
13
27
Берри
3
11
Диас
11
Диас
3
14
6
6
14
25
Аффул
24
Линдси
24
Линдси
25
Аффул
16
Бендер
6
Альсивар
6
Альсивар
16
Бендер
59
8
Руис
8
Руис
59
Остались в запасе
Коламбус
Шарлотт
24
Evan Bush
ВР
14
Marlon Hairston
ЦП
25
Шон Завадски
ЦП
23
Александру Мэцан
АП
16
Isaiah Parente
ЦФ
13
Джейсен Рассел-Роу
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
31
George Marks
ВР
4
Кристиан Макун
ЦЗ
72
Камил Йозвяк
ЦФ
20
Деррик Джонс
ЦФ
18
Kerwin Calderón Vargas
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Остались в запасе
24
Evan Bush
ВР
14
Marlon Hairston
ЦП
25
Шон Завадски
ЦП
23
Александру Мэцан
АП
16
Isaiah Parente
ЦФ
13
Джейсен Рассел-Роу
ЦФ
Остались в запасе
31
George Marks
ВР
4
Кристиан Макун
ЦЗ
72
Камил Йозвяк
ЦФ
20
Деррик Джонс
ЦФ
18
Kerwin Calderón Vargas
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Статистика матча Коламбус - Шарлотт
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Коламбус
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
- : -
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
Шарлотт
США. МЛС, 1/8 финала
Шарлотт
- : -
28.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Чикаго Файр
1 : 2
23.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 35 тур
Интер Майами
3 : 3
08.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 34 тур
Шарлотт
4 : 0
31.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 33 тур
Шарлотт
4 : 0
29.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 32 тур
Портленд
3 : 2
25.10.2026
Шарлотт
Информация о матче
Стадион:
Коламбус Крю Стэдиум
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