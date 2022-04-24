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Расписание матчей
МЛС 2026
Колорадо - Шарлотт
Колорадо - Шарлотт: обзор матча 24 апреля 2022
Колорадо
24.04.2022, воскресенье, 04:00
США. МЛС, 11 тур
0 : 0
Завершен
Шарлотт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Колорадо - Шарлотт
Замена
M.
️️️️
М. Кайе
85'
69'
Замена
С. Руис
️️️️
Ж. Альсивар
69'
Замена
Б. Бендер
️️️️
C. Ortíz
Желтая карточка
J. Lewis
66'
63'
Желтая карточка
C. Ortíz
Замена
J. Lewis
️️️️
А. Синъясики
61'
Замена
Г. Зардес
️️️️
М. Барриос
60'
Замена
Л. Эстевес
️️️️
Г. Валлесилья
60'
53'
Желтая карточка
G. Corujo
44'
Желтая карточка
Ж. Альсивар
Замена
C. Warner
️️️️
J. Price
44'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Колорадо
5
Лалас Абубакар
ЦЗ
2
Keegan Rosenberry
ЦЗ
19
Jack Price
ЦП
11
Андре Синъясики
ЦП
14
Марк-Антони Кайе
ЦП
7
Микаэль Барриос
ЦФ
6
Остон Трасти
ЦФ
33
Steven Beitashour
ЦФ
4
Густаво Валлесилья
ЦФ
11
Диего Рубио
ЦФ
23
Вилльям Ярброу
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Шарлотт
1
Кристиян Калина
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
16
Guzmán Corujo
ЦЗ
5
Жозеф Мора
ЦЗ
13
Брандт Бронико
ЦЗ
24
Джейлин Линдси
ЦЗ
21
Алан Франко
ЦП
6
Жорди Альсивар
ЦП
14
Даниэль Риос
ЦФ
59
Christian Ortíz
ЦФ
28
Карол Свидерски
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Колорадо
1
Clint Irwin
ВР
6
Брайан Акоста
ЦП
20
Николас Мескида
ЦП
22
Sebastian Anderson
ЦФ
16
Лукас Эстевес
ЦФ
14
Jonathan Lewis
ЦФ
32
Collen Warner
ЦФ
9
Гьяси Зардес
ЦФ
22
Max
ЦФ
Шарлотт
31
George Marks
ВР
25
Харрисон Аффул
ЦЗ
4
Кристиан Макун
ЦЗ
6
Jan Sobociński
ЦЗ
16
Бен Бендер
ЦП
8
Серхио Руис
ЦП
0
A. Walkes
ЦФ
20
Деррик Джонс
ЦФ
14
Orrin McKinze Gaines II.
ЦФ
2-3-5
5
Абубакар
2
19
11
Синъясики
14
Кайе
33
23
Ярброу
11
Рубио
4
Валлесилья
6
Трасти
3-2-2-3
1
Калина
5
Мора
13
Бронико
24
Линдси
16
28
Фукс
21
Франко
6
Альсивар
28
Свидерски
59
14
Риос
4
Валлесилья
16
Эстевес
16
Эстевес
4
Валлесилья
11
Синъясики
14
14
11
Синъясики
19
32
32
19
7
Барриос
9
Зардес
9
Зардес
7
Барриос
14
Кайе
22
22
14
Кайе
59
16
Бендер
16
Бендер
59
6
Альсивар
8
Руис
8
Руис
6
Альсивар
Остались в запасе
Колорадо
Шарлотт
1
Clint Irwin
ВР
6
Брайан Акоста
ЦП
20
Николас Мескида
ЦП
22
Sebastian Anderson
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
31
George Marks
ВР
25
Харрисон Аффул
ЦЗ
4
Кристиан Макун
ЦЗ
6
Jan Sobociński
ЦЗ
0
A. Walkes
ЦФ
20
Деррик Джонс
ЦФ
14
Orrin McKinze Gaines II.
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Остались в запасе
1
Clint Irwin
ВР
6
Брайан Акоста
ЦП
20
Николас Мескида
ЦП
22
Sebastian Anderson
ЦФ
Остались в запасе
31
George Marks
ВР
25
Харрисон Аффул
ЦЗ
4
Кристиан Макун
ЦЗ
6
Jan Sobociński
ЦЗ
0
A. Walkes
ЦФ
20
Деррик Джонс
ЦФ
14
Orrin McKinze Gaines II.
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Статистика матча Колорадо - Шарлотт
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Колорадо
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 31 тур
Портленд
0 : 0
18.10.2026
Колорадо
Шарлотт
США. МЛС, 1/8 финала
Шарлотт
- : -
28.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Чикаго Файр
1 : 2
23.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 35 тур
Интер Майами
3 : 3
08.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 34 тур
Шарлотт
4 : 0
31.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 33 тур
Шарлотт
4 : 0
29.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 32 тур
Портленд
3 : 2
25.10.2026
Шарлотт
Информация о матче
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