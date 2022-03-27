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Расписание матчей
МЛС 2026
Шарлотт - Цинциннати
Шарлотт - Цинциннати: обзор матча 27 марта 2022
Шарлотт
27.03.2022, воскресенье, 00:00
США. МЛС, 6 тур
2 : 0
Завершен
Цинциннати
6'
К. Свидерски
55'
К. Свидерски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шарлотт - Цинциннати
Замена
Й. Рейна
️️️️
Д. Риос
85'
84'
Замена
Н. Марканич
️️️️
Д. Баджи
83'
Замена
А. Крус
️️️️
Y. Kubo
78'
Замена
H. Medunjanin
️️️️
Х. Морено
75'
Желтая карточка
Д. Баджи
Замена
C. Ortíz
️️️️
С. Руис
74'
Замена
Б. Бронико
️️️️
Д. Джонс
74'
59'
Замена
Бреннер
️️️️
А. Барреаль
59'
Замена
R. Gaddis
️️️️
А. Пауэлл
ГОЛ! 2:0!
К. Свидерски
55'
ГОЛ! 1:0!
К. Свидерски
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шарлотт
1
Кристиян Калина
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
24
Джейлин Линдси
ЦЗ
16
Guzmán Corujo
ЦЗ
5
Жозеф Мора
ЦЗ
8
Серхио Руис
ЦП
6
Жорди Альсивар
ЦП
16
Бен Бендер
ЦП
28
Карол Свидерски
ЦФ
20
Деррик Джонс
ЦФ
14
Даниэль Риос
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Цинциннати
1
Alec Kann
ВР
4
Ник Хагглунд
ЦЗ
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
8
Хуниор Морено
ЦП
14
Доминик Баджи
ЦФ
14
Кэлвин Харрис
ЦФ
2
Алвас Пауэлл
ЦФ
7
Yuya Kubo
ЦФ
22
Альваро Барреаль
ЦФ
32
Лусиано Акоста
ЦФ
9
Брэндон Васкес
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Шарлотт
31
George Marks
ВР
36
Koa Santos
ЦЗ
25
Харрисон Аффул
ЦЗ
6
Jan Sobociński
ЦЗ
13
Брандт Бронико
ЦЗ
10
Йорди Рейна
ЦФ
0
A. Walkes
ЦФ
59
Christian Ortíz
ЦФ
14
Orrin McKinze Gaines II.
ЦФ
Цинциннати
25
Kenneth Vermeer
ВР
28
Raymon Gaddis
ЦЗ
32
Иан Мерфи
ЦЗ
35
Harrison Robledo
ЦП
17
Ник Марканич
ЦФ
8
Аллан Крус
ЦФ
4
Haris Medunjanin
ЦФ
29
Arquimides Ordonez
ЦФ
20
Бреннер
ЦФ
4-3-3
1
Калина
28
Фукс
16
5
Мора
24
Линдси
8
Руис
6
Альсивар
16
Бендер
14
Риос
20
Джонс
28
Свидерски
2-1-5
1
4
Хагглунд
6
Блэкетт
8
Морено
2
Пауэлл
9
Васкес
32
Акоста
22
Барреаль
7
20
Джонс
13
Бронико
13
Бронико
20
Джонс
14
Риос
10
Рейна
10
Рейна
14
Риос
8
Руис
59
59
8
Руис
2
Пауэлл
28
28
2
Пауэлл
14
Баджи
17
Марканич
17
Марканич
14
Баджи
7
8
Крус
8
Крус
7
8
Морено
4
4
8
Морено
22
Барреаль
20
Бреннер
20
Бреннер
22
Барреаль
Остались в запасе
Шарлотт
Цинциннати
31
George Marks
ВР
36
Koa Santos
ЦЗ
25
Харрисон Аффул
ЦЗ
6
Jan Sobociński
ЦЗ
0
A. Walkes
ЦФ
14
Orrin McKinze Gaines II.
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
25
Kenneth Vermeer
ВР
32
Иан Мерфи
ЦЗ
35
Harrison Robledo
ЦП
29
Arquimides Ordonez
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Остались в запасе
31
George Marks
ВР
36
Koa Santos
ЦЗ
25
Харрисон Аффул
ЦЗ
6
Jan Sobociński
ЦЗ
0
A. Walkes
ЦФ
14
Orrin McKinze Gaines II.
ЦФ
Остались в запасе
25
Kenneth Vermeer
ВР
32
Иан Мерфи
ЦЗ
35
Harrison Robledo
ЦП
29
Arquimides Ordonez
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Главный тренер
Яп Стам
Статистика матча Шарлотт - Цинциннати
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Шарлотт
США. МЛС, 1/8 финала
Шарлотт
- : -
28.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Чикаго Файр
1 : 2
23.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 35 тур
Интер Майами
3 : 3
08.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 34 тур
Шарлотт
4 : 0
31.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 33 тур
Шарлотт
4 : 0
29.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 32 тур
Портленд
3 : 2
25.10.2026
Шарлотт
Цинциннати
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
- : -
29.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
0 : 1
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Интер Майами
2 : 2
29.10.2026
Цинциннати
Информация о матче
Стадион:
Банк оф Америка Стэдиум
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