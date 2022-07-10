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Расписание матчей
МЛС 2026
Шарлотт - Нэшвилл
Шарлотт - Нэшвилл: обзор матча 10 июля 2022
Шарлотт
10.07.2022, воскресенье, 02:00
США. МЛС, 26 тур
4 : 1
Завершен
Нэшвилл
26'
К. Фукс (П)
61'
К. Свидерски
89'
С. Руис
90+1'
А. Синъясики
67'
Х. Мухтар (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шарлотт - Нэшвилл
90'
+5
Желтая карточка
Т. Вашингтон
ГОЛ! 4:1!
А. Синъясики
Пас отдал
Б. Бендер
90'
+1
ГОЛ! 3:1!
С. Руис
Пас отдал
Б. Бендер
89'
87'
Замена
Т. Вашингтон
️️️️
А. Мьюил
Замена
Б. Бендер
️️️️
Q. McNeill
80'
Замена
Д. Линдси
️️️️
Х. Аффул
80'
77'
Замена
Л. Хаакенсон
️️️️
Р. Леаль
77'
Замена
A. Arnaud Loba
️️️️
С. Джей Сапонг
Замена
Ж. Мора
️️️️
Й. Рейна
73'
Замена
А. Синъясики
️️️️
К. Йозвяк
73'
71'
Желтая карточка
Р. Леаль
67'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Х. Мухтар
ГОЛ! 2:0!
К. Свидерски
Пас отдал
Й. Рейна
61'
46'
Замена
Э. Миллер
️️️️
J. Maher
46'
Замена
T.
️️️️
T. Anunga
Замена
К. Макун
️️️️
G. Corujo
46'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
К. Фукс
26'
21'
Желтая карточка
T. Anunga
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шарлотт
1
Кристиян Калина
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
25
Харрисон Аффул
ЦЗ
16
Guzmán Corujo
ЦЗ
13
Брандт Бронико
ЦЗ
8
Серхио Руис
ЦП
35
Quinn McNeill
ЦП
72
Камил Йозвяк
ЦФ
0
A. Walkes
ЦФ
10
Йорди Рейна
ЦФ
28
Карол Свидерски
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Нэшвилл
1
Joe Willis
ВР
2
Даниэль Ловиц
ЦЗ
4
Dave Romney
ЦЗ
25
Уокер Циммерман
ЦЗ
10
Хани Мухтар
ЦП
11
Рэнделл Леаль
ЦП
54
Sean Davis
ЦП
19
Алекс Мьюил
ЦП
9
Си Джей Сапонг
ЦФ
27
Tah Anunga
ЦФ
5
Jack Maher
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
Шарлотт
31
George Marks
ВР
4
Кристиан Макун
ЦЗ
5
Жозеф Мора
ЦЗ
24
Джейлин Линдси
ЦЗ
11
Андре Синъясики
ЛВ
16
Бен Бендер
ЦП
14
Orrin McKinze Gaines II.
ЦФ
14
Даниэль Риос
ЦФ
20
Деррик Джонс
ЦФ
Нэшвилл
15
Эрик Миллер
ЦЗ
26
Люк Хаакенсон
ЛВ
12
T.
ЦП
13
Дакс МакКарти
ЦП
9
Aké Arnaud Loba
ЦФ
11
Ethan Zubak
ЦФ
23
Тэйлор Вашингтон
ЦФ
22
Джош Бауэр
ЦФ
30
Elliot Panicco
ЦФ
4-2-4
1
Калина
28
Фукс
16
13
Бронико
25
Аффул
8
Руис
35
72
Йозвяк
28
Свидерски
10
Рейна
0
3-4-3
1
2
Ловиц
4
25
Циммерман
11
Леаль
54
19
Мьюил
10
Мухтар
5
27
9
Сапонг
16
4
Макун
4
Макун
16
10
Рейна
5
Мора
5
Мора
10
Рейна
25
Аффул
24
Линдси
24
Линдси
25
Аффул
35
16
Бендер
16
Бендер
35
72
Йозвяк
11
Синъясики
11
Синъясики
72
Йозвяк
5
15
Миллер
15
Миллер
5
27
12
12
27
11
Леаль
26
Хаакенсон
26
Хаакенсон
11
Леаль
9
Сапонг
9
9
9
Сапонг
19
Мьюил
23
Вашингтон
23
Вашингтон
19
Мьюил
Остались в запасе
Шарлотт
Нэшвилл
31
George Marks
ВР
14
Orrin McKinze Gaines II.
ЦФ
14
Даниэль Риос
ЦФ
20
Деррик Джонс
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
13
Дакс МакКарти
ЦП
11
Ethan Zubak
ЦФ
22
Джош Бауэр
ЦФ
30
Elliot Panicco
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
Остались в запасе
31
George Marks
ВР
14
Orrin McKinze Gaines II.
ЦФ
14
Даниэль Риос
ЦФ
20
Деррик Джонс
ЦФ
Остались в запасе
13
Дакс МакКарти
ЦП
11
Ethan Zubak
ЦФ
22
Джош Бауэр
ЦФ
30
Elliot Panicco
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Главный тренер
Гэри Смит
Статистика матча Шарлотт - Нэшвилл
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Шарлотт
США. МЛС, 1/8 финала
Шарлотт
- : -
28.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Чикаго Файр
1 : 2
23.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 35 тур
Интер Майами
3 : 3
08.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 34 тур
Шарлотт
4 : 0
31.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 33 тур
Шарлотт
4 : 0
29.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 32 тур
Портленд
3 : 2
25.10.2026
Шарлотт
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
- : -
29.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
0 : 1
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
Информация о матче
Стадион:
Банк оф Америка Стэдиум
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