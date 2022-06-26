Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
МЛС 2026
Монреаль - Шарлотт
Монреаль - Шарлотт: обзор матча 26 июня 2022
Монреаль
26.06.2022, воскресенье, 02:30
США. МЛС, 22 тур
2 : 1
Завершен
Шарлотт
6'
Р. Киото
47'
М. Шоньер
9'
G. Corujo
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Монреаль - Шарлотт
Замена
Р. Орри Торкелссон
️️️️
С. Пьетт
90'
+3
88'
Желтая карточка
C. Hegardt
85'
Желтая карточка
G. Corujo
Замена
К. Камара
️️️️
Р. Киото
83'
81'
Замена
C. Hegardt
️️️️
Ж. Альсивар
81'
Замена
Х. Аффул
️️️️
Д. Линдси
Желтая карточка
Ж. Ватерман
79'
Замена
M. Toye
️️️️
Х. Торрес
78'
Желтая карточка
Р. Камачо
71'
Желтая карточка
Х. Торрес
55'
ГОЛ! 2:1!
М. Шоньер
Пас отдал
Р. Киото
47'
Замена
М. Шоньер
️️️️
Л. Лаппалайнен
46'
Замена
И. Коне
️️️️
A. Hamdi
46'
9'
ГОЛ! 1:1!
G. Corujo
ГОЛ! 1:0!
Р. Киото
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монреаль
1
Себастьян Бреза
ВР
2
Жоэл Ватерман
ЦЗ
9
Ромель Киото
ЛВ
2
Zachary Brault Guillard
ЦП
2
Виктор Ваньяма
ЦП
6
Самуэль Пьетт
ЦП
26
Ласси Лаппалайнен
ЦП
99
Хоакин Торрес
ЦП
4
Руди Камачо
ЦФ
2
Алистер Джонстон
ЦФ
14
Ahmed Hamdi
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Шарлотт
31
George Marks
ВР
24
Джейлин Линдси
ЦЗ
16
Guzmán Corujo
ЦЗ
36
Koa Santos
ЦЗ
5
Жозеф Мора
ЦЗ
13
Брандт Бронико
ЦЗ
6
Жорди Альсивар
ОП
20
Деррик Джонс
ЦФ
0
A. Walkes
ЦФ
28
Карол Свидерски
ЦФ
14
Даниэль Риос
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Монреаль
15
Роберт Орри Торкелссон
ЦЗ
95
Габриэле Корбо
ЦЗ
66
Мэтью Шоньер
ЦП
8
Исмаэль Коне
ЦП
10
Matko Miljevic
ЦП
13
Mason Toye
ЦФ
85
Кей Камара
ЦФ
41
Джеймс Пантемис
ЦФ
17
Jojea Kwizera
ЦФ
Шарлотт
30
Adrian Zendejas
ВР
13
Pablo Sisniega
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
4
Кристиан Макун
ЦЗ
25
Харрисон Аффул
ЦЗ
19
Christopher Hegardt
ЦП
1-5-1-3
1
Бреза
2
Ватерман
2
Ваньяма
6
Пьетт
26
Лаппалайнен
99
Торрес
2
9
Киото
14
2
Джонстон
4
Камачо
3-3-4
31
36
5
Мора
13
Бронико
24
Линдси
6
Альсивар
16
14
Риос
28
Свидерски
0
20
Джонс
6
Пьетт
15
Торкелссон
15
Торкелссон
6
Пьетт
26
Лаппалайнен
66
Шоньер
66
Шоньер
26
Лаппалайнен
14
8
Коне
8
Коне
14
99
Торрес
13
13
99
Торрес
9
Киото
85
Камара
85
Камара
9
Киото
24
Линдси
25
Аффул
25
Аффул
24
Линдси
6
Альсивар
19
19
6
Альсивар
Остались в запасе
Монреаль
Шарлотт
95
Габриэле Корбо
ЦЗ
10
Matko Miljevic
ЦП
41
Джеймс Пантемис
ЦФ
17
Jojea Kwizera
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
30
Adrian Zendejas
ВР
13
Pablo Sisniega
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
4
Кристиан Макун
ЦЗ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Остались в запасе
95
Габриэле Корбо
ЦЗ
10
Matko Miljevic
ЦП
41
Джеймс Пантемис
ЦФ
17
Jojea Kwizera
ЦФ
Остались в запасе
30
Adrian Zendejas
ВР
13
Pablo Sisniega
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
4
Кристиан Макун
ЦЗ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Статистика матча Монреаль - Шарлотт
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Монреаль
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Шарлотт
4 : 0
29.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 31 тур
Сиэтл
1 : 1
18.10.2026
Монреаль
Шарлотт
США. МЛС, 1/8 финала
Шарлотт
- : -
28.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Чикаго Файр
1 : 2
23.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 35 тур
Интер Майами
3 : 3
08.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 34 тур
Шарлотт
4 : 0
31.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 33 тур
Шарлотт
4 : 0
29.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 32 тур
Портленд
3 : 2
25.10.2026
Шарлотт
Информация о матче
Стадион:
Сапуто
Новости команд
Все
Монреаль
Шарлотт
Чилийский новичок «Динамо» хочет позвать в клуб Алексиса Санчеса
10 сентября
Экс-игрок «Барсы» и «Арсенала» отправил дочь в Россию креститься
4 сентября
2
«Интер Майами» с помощью покера 39-летнего Месси победил со счетом 7:1
30 августа
37-летний Алексис Санчес нашел новый клуб
11 августа
МЛС. Левандовски оформил дубль, команды с россиянами занимают два последних места в лиге
2 августа
Чилийский новичок «Динамо» хочет позвать в клуб Алексиса Санчеса
10 сентября
Экс-игрок «Барсы» и «Арсенала» отправил дочь в Россию креститься
4 сентября
2
«Интер Майами» с помощью покера 39-летнего Месси победил со счетом 7:1
30 августа
37-летний Алексис Санчес нашел новый клуб
11 августа
Миранчук сделал первые голевые передачи в сезоне МЛС
4 мая
МЛС. Левандовски оформил дубль, команды с россиянами занимают два последних места в лиге
2 августа
МЛС. Гризманн забил первый гол, клуб Миранчука продлил безвыигрышную серию
23 июля
Миранчук забил победный гол в матче Кубка США
29 апреля
2
Стало известно, почему Месси пропустил матч МЛС
15 марта
2
«Интер Майами» проиграл «Шарлотт» (0:3), Месси повторил судьбу Смолова из 2018-го
2025.09.14 09:30
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+