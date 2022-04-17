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Расписание матчей
МЛС 2026
Нью-Инглэнд Революшн - Шарлотт
Нью-Инглэнд Революшн - Шарлотт: обзор матча 17 апреля 2022
Нью-Инглэнд Революшн
17.04.2022, воскресенье, 02:30
США. МЛС, 10 тур
2 : 1
Завершен
Шарлотт
8'
А. Букса
72'
М. Полстер
85'
C. Ortíz
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нью-Инглэнд Революшн - Шарлотт
Замена
В. Каптум
️️️️
J. Rennicks
89'
Замена
А. Ингви Траустасон
️️️️
С. Ллетгет
88'
Желтая карточка
Б. Бай
87'
85'
ГОЛ! 2:1!
C. Ortíz
Пас отдал
С. Руис
84'
Замена
O. McKinze Gaines II.
️️️️
К. Макун
79'
Замена
С. Руис
️️️️
А. Франко
Замена
T. McNamara
️️️️
E. Boateng
74'
73'
Замена
C. Ortíz
️️️️
Ж. Альсивар
73'
Замена
Й. Рейна
️️️️
Д. Риос
ГОЛ! 2:0!
М. Полстер
72'
57'
Желтая карточка
К. Макун
Желтая карточка
М. Полстер
29'
ГОЛ! 1:0!
А. Букса
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нью-Инглэнд Революшн
18
Brad Knighton
ВР
24
ДеХуан Джонс
ЦЗ
5
Брэндон Бай
ЦЗ
88
Эндрю Фаррелл
ЦЗ
34
Omar Gonzalez
ЦЗ
8
Мэтт Полстер
ЦП
10
Карлес Хиль
ЦФ
24
Emmanuel Boateng
ЦФ
16
Адам Букса
ЦФ
8
Себастьян Ллетгет
ЦФ
9
Justin Rennicks
ЦФ
Главный тренер
Брюс Арена
Шарлотт
1
Кристиян Калина
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
16
Guzmán Corujo
ЦЗ
4
Кристиан Макун
ЦЗ
13
Брандт Бронико
ЦЗ
24
Джейлин Линдси
ЦЗ
21
Алан Франко
ЦП
6
Жорди Альсивар
ЦП
16
Бен Бендер
ЦП
14
Даниэль Риос
ЦФ
28
Карол Свидерски
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Нью-Инглэнд Революшн
98
Jacob Jackson
ВР
36
Earl Edwards Jr.
ВР
20
A.J. DeLaGarza
ЦЗ
21
Noel Buck
ЦП
72
Damian Rivera
ЦП
9
Арнор Ингви Траустасон
ЦП
26
Tommy McNamara
ЦФ
6
Вилфрид Каптум
ЦФ
17
Jozy Altidore
ЦФ
Шарлотт
31
George Marks
ВР
3
Adam Armour
ЦЗ
25
Харрисон Аффул
ЦЗ
5
Жозеф Мора
ЦЗ
8
Серхио Руис
ЦП
0
A. Walkes
ЦФ
59
Christian Ortíz
ЦФ
14
Orrin McKinze Gaines II.
ЦФ
10
Йорди Рейна
ЦФ
4-1-5
18
24
Джонс
88
Фаррелл
34
5
Бай
8
Полстер
24
9
8
Ллетгет
16
Букса
10
Хиль
3-2-3-2
1
Калина
4
Макун
13
Бронико
24
Линдси
16
28
Фукс
21
Франко
6
Альсивар
16
Бендер
28
Свидерски
14
Риос
8
Ллетгет
9
Траустасон
9
Траустасон
8
Ллетгет
24
26
26
24
9
6
Каптум
6
Каптум
9
21
Франко
8
Руис
8
Руис
21
Франко
6
Альсивар
59
59
6
Альсивар
4
Макун
14
14
4
Макун
14
Риос
10
Рейна
10
Рейна
14
Риос
Остались в запасе
Нью-Инглэнд Революшн
Шарлотт
98
Jacob Jackson
ВР
36
Earl Edwards Jr.
ВР
20
A.J. DeLaGarza
ЦЗ
21
Noel Buck
ЦП
72
Damian Rivera
ЦП
17
Jozy Altidore
ЦФ
Главный тренер
Брюс Арена
31
George Marks
ВР
3
Adam Armour
ЦЗ
25
Харрисон Аффул
ЦЗ
5
Жозеф Мора
ЦЗ
0
A. Walkes
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Остались в запасе
98
Jacob Jackson
ВР
36
Earl Edwards Jr.
ВР
20
A.J. DeLaGarza
ЦЗ
21
Noel Buck
ЦП
72
Damian Rivera
ЦП
17
Jozy Altidore
ЦФ
Остались в запасе
31
George Marks
ВР
3
Adam Armour
ЦЗ
25
Харрисон Аффул
ЦЗ
5
Жозеф Мора
ЦЗ
0
A. Walkes
ЦФ
Главный тренер
Брюс Арена
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Статистика матча Нью-Инглэнд Революшн - Шарлотт
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Филадельфия Юнион
- : -
29.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 0
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
Шарлотт
США. МЛС, 1/8 финала
Шарлотт
- : -
28.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Чикаго Файр
1 : 2
23.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 35 тур
Интер Майами
3 : 3
08.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 34 тур
Шарлотт
4 : 0
31.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 33 тур
Шарлотт
4 : 0
29.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 32 тур
Портленд
3 : 2
25.10.2026
Шарлотт
Информация о матче
Стадион:
Жилетт Стэдиум
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