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Расписание матчей
МЛС 2026
Шарлотт - Нью-Йорк Ред Буллз
Шарлотт - Нью-Йорк Ред Буллз: обзор матча 11 июня 2022
Шарлотт
11.06.2022, суббота, 22:00
США. МЛС, 20 тур
2 : 0
Завершен
Нью-Йорк Ред Буллз
45+4'
Б. Бендер
90+1'
Д. Джонс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шарлотт - Нью-Йорк Ред Буллз
ГОЛ! 2:0!
Д. Джонс
Пас отдал
С. Руис
90'
+1
Замена
Д. Джонс
️️️️
Б. Бендер
87'
Замена
J. Sobociński
️️️️
O. McKinze Gaines II.
87'
85'
Замена
T. Barlow
️️️️
Д. Толкин
Замена
Д. Линдси
️️️️
Х. Аффул
80'
79'
Желтая карточка
К. Кларк
Замена
С. Руис
️️️️
C. Ortíz
76'
73'
Замена
К. Кларк
️️️️
П. Климала
63'
Замена
К. Харпер
️️️️
Л. Морган
46'
Замена
Э. Флетчер
️️️️
O. Fernandez
ГОЛ! 1:0!
Б. Бендер
Пас отдал
C. Ortíz
45'
+4
45'
+3
Желтая карточка
Д. Йервуд
44'
Желтая карточка
П. Климала
Желтая карточка
C. Ortíz
34'
Желтая карточка
Х. Аффул
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шарлотт
1
Кристиян Калина
ВР
25
Харрисон Аффул
ЦЗ
16
Guzmán Corujo
ЦЗ
5
Жозеф Мора
ЦЗ
13
Брандт Бронико
ЦЗ
16
Бен Бендер
ЦП
11
Андре Синъясики
ЦП
14
Даниэль Риос
ЦФ
0
A. Walkes
ЦФ
14
Orrin McKinze Gaines II.
ЦФ
59
Christian Ortíz
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Нью-Йорк Ред Буллз
31
Карлос Мигел
ВР
12
Том Эдвардс
ЦЗ
13
Шон Неалис
ЦЗ
90
Льюис Морган
ЦП
25
Фрэнки Амайя
ЦП
82
Лукиньяс
АП
9
Патрик Климала
ЦФ
22
Omir Fernandez
ЦФ
16
Дрю Йервуд
ЦФ
47
Джон Толкин
ЦФ
12
Дилан Неалис
ЦФ
Главный тренер
Герхард Штрубер
Шарлотт
31
George Marks
ВР
6
Jan Sobociński
ЦЗ
24
Джейлин Линдси
ЦЗ
36
Koa Santos
ЦЗ
8
Серхио Руис
ЦП
6
Жорди Альсивар
ЦП
10
Йорди Рейна
ЦФ
20
Деррик Джонс
ЦФ
18
Kerwin Calderón Vargas
ЦФ
Нью-Йорк Ред Буллз
18
Ryan Meara
ВР
8
Каден Кларк
ЦФ
17
Кэмерон Харпер
ЦФ
7
J. Pendant
ЦФ
28
Zach Ryan
ЦФ
16
Tom Barlow
ЦФ
11
Эшли Флетчер
ЦФ
4-2-4
1
Калина
25
Аффул
5
Мора
13
Бронико
16
16
Бендер
11
Синъясики
14
Риос
59
14
0
2-2-1-5
31
Мигел
12
Эдвардс
13
Неалис
90
Морган
25
Амайя
82
Лукиньяс
9
Климала
12
Неалис
47
Толкин
16
Йервуд
22
14
6
6
14
25
Аффул
24
Линдси
24
Линдси
25
Аффул
59
8
Руис
8
Руис
59
16
Бендер
20
Джонс
20
Джонс
16
Бендер
9
Климала
8
Кларк
8
Кларк
9
Климала
90
Морган
17
Харпер
17
Харпер
90
Морган
47
Толкин
16
16
47
Толкин
22
11
Флетчер
11
Флетчер
22
Остались в запасе
Шарлотт
Нью-Йорк Ред Буллз
31
George Marks
ВР
36
Koa Santos
ЦЗ
6
Жорди Альсивар
ЦП
10
Йорди Рейна
ЦФ
18
Kerwin Calderón Vargas
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
18
Ryan Meara
ВР
7
J. Pendant
ЦФ
28
Zach Ryan
ЦФ
Главный тренер
Герхард Штрубер
Остались в запасе
31
George Marks
ВР
36
Koa Santos
ЦЗ
6
Жорди Альсивар
ЦП
10
Йорди Рейна
ЦФ
18
Kerwin Calderón Vargas
ЦФ
Остались в запасе
18
Ryan Meara
ВР
7
J. Pendant
ЦФ
28
Zach Ryan
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Главный тренер
Герхард Штрубер
Статистика матча Шарлотт - Нью-Йорк Ред Буллз
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Шарлотт
США. МЛС, 1/8 финала
Шарлотт
- : -
28.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Чикаго Файр
1 : 2
23.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 35 тур
Интер Майами
3 : 3
08.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 34 тур
Шарлотт
4 : 0
31.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 33 тур
Шарлотт
4 : 0
29.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 32 тур
Портленд
3 : 2
25.10.2026
Шарлотт
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
25.10.2026
Интер Майами
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Информация о матче
Стадион:
Банк оф Америка Стэдиум
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