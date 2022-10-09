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Расписание матчей
МЛС 2026
Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт
Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт: обзор матча 09 октября 2022
Нью-Йорк Ред Буллз
09.10.2022, воскресенье, 21:30
США. МЛС, 47 тур
2 : 0
Завершен
Шарлотт
8'
Э. Маноэл
55'
Э. Маноэл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт
Желтая карточка
А. Лонг
90'
+4
Замена
Х. Ндам
️️️️
Ф. Амайя
90'
+2
Желтая карточка
Д. Эдельман
83'
Замена
К. Данкан
️️️️
А. Рейес
80'
74'
Замена
J. Sobociński
️️️️
Н. Бирн
73'
Замена
Б. Бронико
️️️️
Д. Джонс
Замена
В. Кармона
️️️️
Лукиньяс
69'
Замена
П. Климала
️️️️
Э. Маноэл
69'
58'
Замена
А. Синъясики
️️️️
К. Свидерски
58'
Замена
O. McKinze Gaines II.
️️️️
K. Calderón Vargas
ГОЛ! 2:0!
Э. Маноэл
Пас отдал
Ф. Амайя
55'
46'
Замена
К. Фукс
️️️️
Х. Аффул
40'
Желтая карточка
Х. Аффул
ГОЛ! 1:0!
Э. Маноэл
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нью-Йорк Ред Буллз
31
Карлос Мигел
ВР
33
Аарон Лонг
ЦЗ
13
Шон Неалис
ЦЗ
12
Дилан Неалис
ПЗ
15
Андрес Рейес
ЦП
24
Даниэль Эдельман
ЦП
90
Льюис Морган
ЦП
25
Фрэнки Амайя
АП
82
Лукиньяс
АП
47
Джон Толкин
ЦФ
13
Элиас Маноэл
ЦФ
Главный тренер
Герхард Штрубер
Шарлотт
13
Pablo Sisniega
ВР
25
Харрисон Аффул
ЦЗ
14
Натан Бирн
ПЗ
10
Нуну Сантуш
АП
29
Adilson Malanda
ЦФ
14
Даниэль Риос
ЦФ
72
Камил Йозвяк
ЦФ
28
Карол Свидерски
ЦФ
18
Kerwin Calderón Vargas
ЦФ
20
Деррик Джонс
ЦФ
0
A. Walkes
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Нью-Йорк Ред Буллз
18
Ryan Meara
ВР
3
Кайл Данкан
ЦЗ
65
Steven Sserwadda
ЦП
4
Хассан Ндам
ЦФ
16
Викельман Кармона
ЦФ
22
Omir Fernandez
ЦФ
16
Tom Barlow
ЦФ
9
Патрик Климала
ЦФ
81
Серж Нгома мл.
ЦФ
Шарлотт
31
George Marks
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
6
Jan Sobociński
ЦЗ
24
Джейлин Линдси
ЦЗ
13
Брандт Бронико
ЦЗ
16
Бен Бендер
ЛП
11
Андре Синъясики
ЛВ
14
Orrin McKinze Gaines II.
ЦФ
10
Йорди Рейна
ЦФ
3-3-2-2
31
Мигел
33
Лонг
13
Неалис
12
Неалис
15
Рейес
24
Эдельман
90
Морган
82
Лукиньяс
25
Амайя
13
Маноэл
47
Толкин
2-1-5
13
14
Бирн
25
Аффул
10
Сантуш
72
Йозвяк
0
20
Джонс
18
28
Свидерски
15
Рейес
3
Данкан
3
Данкан
15
Рейес
25
Амайя
4
Ндам
4
Ндам
25
Амайя
82
Лукиньяс
16
Кармона
16
Кармона
82
Лукиньяс
13
Маноэл
9
Климала
9
Климала
13
Маноэл
25
Аффул
28
Фукс
28
Фукс
25
Аффул
14
Бирн
6
6
14
Бирн
20
Джонс
13
Бронико
13
Бронико
20
Джонс
28
Свидерски
11
Синъясики
11
Синъясики
28
Свидерски
18
14
14
18
Остались в запасе
Нью-Йорк Ред Буллз
Шарлотт
18
Ryan Meara
ВР
65
Steven Sserwadda
ЦП
22
Omir Fernandez
ЦФ
16
Tom Barlow
ЦФ
81
Серж Нгома мл.
ЦФ
Главный тренер
Герхард Штрубер
31
George Marks
ВР
24
Джейлин Линдси
ЦЗ
16
Бен Бендер
ЛП
10
Йорди Рейна
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Остались в запасе
18
Ryan Meara
ВР
65
Steven Sserwadda
ЦП
22
Omir Fernandez
ЦФ
16
Tom Barlow
ЦФ
81
Серж Нгома мл.
ЦФ
Остались в запасе
31
George Marks
ВР
24
Джейлин Линдси
ЦЗ
16
Бен Бендер
ЛП
10
Йорди Рейна
ЦФ
Главный тренер
Герхард Штрубер
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Статистика матча Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
25.10.2026
Интер Майами
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Шарлотт
США. МЛС, 1/8 финала
Шарлотт
- : -
28.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Чикаго Файр
1 : 2
23.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 35 тур
Интер Майами
3 : 3
08.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 34 тур
Шарлотт
4 : 0
31.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 33 тур
Шарлотт
4 : 0
29.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 32 тур
Портленд
3 : 2
25.10.2026
Шарлотт
Информация о матче
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