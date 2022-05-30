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Расписание матчей
МЛС 2026
Сиэтл - Шарлотт
Сиэтл - Шарлотт: обзор матча 30 мая 2022
Сиэтл
30.05.2022, понедельник, 04:30
США. МЛС, 20 тур
2 : 1
Завершен
Шарлотт
72'
Д. Моррис
80'
Р. Руидиас
21'
Б. Бендер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сиэтл - Шарлотт
Желтая карточка
Н. Толо
90'
+2
Желтая карточка
Д. Моррис
87'
Замена
J. Medranda
️️️️
Д. Моррис
87'
Замена
К. Роу
️️️️
А. Русняк
87'
81'
Замена
К. Фукс
️️️️
Ж. Мора
81'
Замена
C. Ortíz
️️️️
Д. Риос
81'
Замена
С. Руис
️️️️
Б. Бендер
ГОЛ! 2:1!
Р. Руидиас
80'
ГОЛ! 1:1!
Д. Моррис
Пас отдал
А. Рольдан
72'
66'
Замена
К. Йозвяк
️️️️
O. McKinze Gaines II.
Замена
F. Montero
️️️️
О. Варгас
62'
47'
Желтая карточка
А. Синъясики
35'
Желтая карточка
Ж. Мора
21'
ГОЛ! 0:1!
Б. Бендер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сиэтл
24
Штефан Фрай
ВР
5
Нуху Толо
ЛЗ
28
Йеймар Гомес Андраде
ЦЗ
3
Хавьер Арреага
ЦЗ
16
Алекс Рольдан
ЦП
14
Николас Лодейро
ЦП
7
Кристиан Рольдан
ЦП
11
Альберт Русняк
ЦП
3
Обед Варгас
ЦФ
13
Джордан Моррис
ЦФ
9
Рауль Руидиас
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Шарлотт
1
Кристиян Калина
ВР
16
Guzmán Corujo
ЦЗ
4
Кристиан Макун
ЦЗ
5
Жозеф Мора
ЦЗ
13
Брандт Бронико
ЦЗ
24
Джейлин Линдси
ЦЗ
6
Жорди Альсивар
ЦП
16
Бен Бендер
ЦП
11
Андре Синъясики
ЦП
14
Даниэль Риос
ЦФ
14
Orrin McKinze Gaines II.
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Сиэтл
30
Stefan Cleveland
ВР
94
Jimmy Medranda
ЦЗ
25
Джексон Раген
ЦЗ
99
Dylan Teves
ЦП
6
Дэнни Лейва
ЦП
22
Келин Роу
ЦП
7
Лео Чу
ЦФ
29
Will Bruin
ЦФ
12
Fredy Montero
ЦФ
Шарлотт
31
George Marks
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
25
Харрисон Аффул
ЦЗ
8
Серхио Руис
ЦП
0
A. Walkes
ЦФ
20
Деррик Джонс
ЦФ
59
Christian Ortíz
ЦФ
72
Камил Йозвяк
ЦФ
18
Kerwin Calderón Vargas
ЦФ
3-4-3
24
Фрай
5
Толо
3
Арреага
28
Гомес Андраде
16
Рольдан
7
Рольдан
11
Русняк
14
Лодейро
9
Руидиас
13
Моррис
3
Варгас
3-2-3-2
1
Калина
5
Мора
13
Бронико
24
Линдси
16
4
Макун
6
Альсивар
16
Бендер
11
Синъясики
14
14
Риос
13
Моррис
94
94
13
Моррис
11
Русняк
22
Роу
22
Роу
11
Русняк
3
Варгас
12
12
3
Варгас
5
Мора
28
Фукс
28
Фукс
5
Мора
16
Бендер
8
Руис
8
Руис
16
Бендер
14
Риос
59
59
14
Риос
14
72
Йозвяк
72
Йозвяк
14
Остались в запасе
Сиэтл
Шарлотт
30
Stefan Cleveland
ВР
25
Джексон Раген
ЦЗ
99
Dylan Teves
ЦП
6
Дэнни Лейва
ЦП
7
Лео Чу
ЦФ
29
Will Bruin
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
31
George Marks
ВР
25
Харрисон Аффул
ЦЗ
0
A. Walkes
ЦФ
20
Деррик Джонс
ЦФ
18
Kerwin Calderón Vargas
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Остались в запасе
30
Stefan Cleveland
ВР
25
Джексон Раген
ЦЗ
99
Dylan Teves
ЦП
6
Дэнни Лейва
ЦП
7
Лео Чу
ЦФ
29
Will Bruin
ЦФ
Остались в запасе
31
George Marks
ВР
25
Харрисон Аффул
ЦЗ
0
A. Walkes
ЦФ
20
Деррик Джонс
ЦФ
18
Kerwin Calderón Vargas
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Статистика матча Сиэтл - Шарлотт
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Сиэтл
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Сан-Диего
2 : 2
25.10.2026
Сиэтл
Шарлотт
США. МЛС, 1/8 финала
Шарлотт
- : -
28.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Чикаго Файр
1 : 2
23.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 35 тур
Интер Майами
3 : 3
08.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 34 тур
Шарлотт
4 : 0
31.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 33 тур
Шарлотт
4 : 0
29.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 32 тур
Портленд
3 : 2
25.10.2026
Шарлотт
Информация о матче
Стадион:
Люмен Филд
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