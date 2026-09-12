Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Михаил Осинов - статистика

Спартак Т
8 октября 1975 (50), Арти
#81 | Полузащитник
180 см | 75 кг
Россия
Статистика Новости Публикации
Матчи за последние 30 дней
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 23 тур
Спартак Т
3 : 0
12.09.2026
Орел
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 22 тур
Родина-М
0 : 1
05.09.2026
Спартак Т
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 21 тур
Спартак Т
3 : 1
29.08.2026
Металлург Л
1' - 90'
34'
Россия. Кубок, 1/8 финала
Рязань
1 : 1
25.08.2026
Спартак Т
1' - 72'
66'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 20 тур
Зенит
1 : 0
22.08.2026
Спартак Т
62' - 90'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Спартак Т
12
1
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 23 тур
Спартак Т
3 : 0
12.09.2026
Орел
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 22 тур
Родина-М
0 : 1
05.09.2026
Спартак Т
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 21 тур
Спартак Т
3 : 1
29.08.2026
Металлург Л
1' - 90'
34'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 20 тур
Зенит
1 : 0
22.08.2026
Спартак Т
62' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 19 тур
Спартак Т
1 : 1
15.08.2026
Арсенал-2
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 18 тур
Спартак Т
0 : 1
08.08.2026
Строгино
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 17 тур
Спартак Т
2 : 0
01.08.2026
СКА-Хабаровск-2
1' - 90'
52'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Шумбрат
1 : 2
25.07.2026
Спартак Т
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Авангард
0 : 2
04.07.2026
Спартак Т
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Спартак Т
0 : 2
27.06.2026
Волна
1' - 60'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 12 тур
Спартак Т
1 : 0
13.06.2026
Ротор-2
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 11 тур
Квант
1 : 3
06.06.2026
Спартак Т
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 10 тур
Спартак Т
1 : 0
30.05.2026
Салют
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 9 тур
Орел
1 : 5
23.05.2026
Спартак Т
1' - 46'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 8 тур
Спартак Т
1 : 0
16.05.2026
Родина-М
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 7 тур
Металлург Л
0 : 1
08.05.2026
Спартак Т
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 6 тур
Спартак Т
2 : 0
02.05.2026
Зенит
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Арсенал-2
1 : 1
26.04.2026
Спартак Т
1' - 47'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 4 тур
Строгино
0 : 4
19.04.2026
Спартак Т
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 4 тур
Строгино
0 : 4
19.04.2026
Спартак Т
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 4 тур
Строгино
0 : 4
19.04.2026
Спартак Т
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 4 тур
Строгино
0 : 4
19.04.2026
Спартак Т
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 4 тур
Строгино
0 : 4
19.04.2026
Спартак Т
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 4 тур
Строгино
0 : 4
19.04.2026
Спартак Т
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 4 тур
Строгино
0 : 4
19.04.2026
Спартак Т
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 4 тур
Строгино
0 : 4
19.04.2026
Спартак Т
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 4 тур
Строгино
0 : 4
19.04.2026
Спартак Т
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 4 тур
Строгино
0 : 4
19.04.2026
Спартак Т
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 4 тур
Строгино
0 : 4
19.04.2026
Спартак Т
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 4 тур
Строгино
0 : 4
19.04.2026
Спартак Т
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 4 тур
Строгино
0 : 4
19.04.2026
Спартак Т
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 4 тур
Строгино
0 : 4
19.04.2026
Спартак Т
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
СКА-Хабаровск-2
0 : 2
11.04.2026
Спартак Т
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 2 тур
Спартак Т
2 : 1
04.04.2026
Шумбрат
Был в запасе
Главные новости
Абаскаль и Семин близки к возвращению в РПЛ, инсайд о будущем Роналду, курьезный гол Соболева и другие новости
02:00
ВидеоСоболев подробно рассказал о курьезном голе в ворота Латышонка
01:21
6
Примера. «Барселона» уничтожила «Расинг» – 7:2!
00:33
«Было не по себе»: Талалаев разочаровался в 2-3 игроках «Балтики»
00:23
Орлов – о футболисте «Зенита»: «Кто его приглашал и за какие заслуги?»
00:15
4
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
Вчера, 23:55
4
Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:41
4
Соболев сделал заявление после победы «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:17
6
РПЛ. 1+1 Соболева принесли «Зениту» гостевую победу над «Балтикой» (3:2)
Вчера, 22:43
84
РПЛ. «Локомотив» с 11 россиянами в старте не смог обыграть «Крылья» – 1:1
Вчера, 22:39
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+