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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Урал - Краснодар
Урал - Краснодар: обзор матча 09 июля 2010
Урал
09.07.2010, пятница, 17:00
Россия. Первый дивизион, 20 тур
3 : 1
Завершен
Краснодар
39'
Д. Зубко
54'
А. Герк
69'
О. Шатов
22'
М. Комков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Урал - Краснодар
Желтая карточка
А. Олейник
Замена
М. Галиуллин
️️️️
О. Шатов
Замена
И. Кнежевич
️️️️
Р. Сурнев
Замена
Д. Дорожкин
️️️️
А. Яркин
ГОЛ! 3:1!
О. Шатов
Пас отдал
А. Кацалапов
Замена
М. Деменко
️️️️
А. Пазин
Замена
В. Татарчук
️️️️
М. Комков
Замена
И. Горбатенко
️️️️
Д. Зубко
Замена
Г. Асеведо
️️️️
А. Герк
ГОЛ! 2:1!
А. Герк
Пас отдал
Д. Зубко
Желтая карточка
И. Темников
ГОЛ! 1:1!
Д. Зубко
Пас отдал
К. Скрыльников
Замена
И. Темников
️️️️
Н. Сафрониди
ГОЛ! 0:1!
М. Комков
Пас отдал
А. Яркин
Желтая карточка
О. Шатов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
1
Евгений Помазан
ВР
34
Александр Кацалапов
ЛЗ
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
34
Денис Тумасян
ЦЗ
4
Павел Степанец
ЦЗ
10
Артем Фидлер
ОП
36
Константин Скрыльников
ЦП
27
Олег Шатов
ЦП
81
Михаил Осинов
ЦП
8
Анатолий Герк
ЦП
74
Денис Зубко
ЦФ
Главный тренер
Борис Стукалов
Краснодар
62
Алексей Ботвиньев
ВР
71
Михаил Багаев
ЛЗ
15
Евгений Калешин
ЛЗ
91
Александр Куликов
ЦЗ
24
Сергей Мирошниченко
ЦЗ
11
Андрей Пазин
ОП
15
Азим Фатуллаев
ОП
2
Роман Сурнев
ЦП
10
Михаил Комков
ПП
22
Александр Яркин
ЦФ
27
Александр Олейник
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Урал
16
Дмитрий Яшин
ВР
15
Александр Новиков
ЦЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
30
Герсон Асеведо
ЦП
23
Игорь Горбатенко
АП
24
Максим Галиуллин
ЦФ
Краснодар
31
Денис Пчелинцев
ВР
39
Сергей Цуканов
ЦЗ
25
Никита Жданкин
ПЗ
25
Максим Деменко
ЦП
50
Владимир Татарчук
ПП
26
Иван Кнежевич
ЦФ
13
Денис Дорожкин
ЦФ
4-1-4-1
1
Помазан
70
Сафрониди
34
Тумасян
4
Степанец
34
Кацалапов
10
Фидлер
36
Скрыльников
81
Осинов
8
Герк
27
Шатов
74
Зубко
4-2-2-2
62
Ботвиньев
71
Багаев
91
Куликов
24
Мирошниченко
15
Калешин
11
Пазин
15
Фатуллаев
10
Комков
2
Сурнев
27
Олейник
22
Яркин
27
Шатов
24
Галиуллин
24
Галиуллин
27
Шатов
70
Сафрониди
11
Темников
11
Темников
70
Сафрониди
8
Герк
30
Асеведо
30
Асеведо
8
Герк
74
Зубко
23
Горбатенко
23
Горбатенко
74
Зубко
2
Сурнев
26
Кнежевич
26
Кнежевич
2
Сурнев
11
Пазин
25
Деменко
25
Деменко
11
Пазин
10
Комков
50
Татарчук
50
Татарчук
10
Комков
22
Яркин
13
Дорожкин
13
Дорожкин
22
Яркин
Остались в запасе
Урал
Краснодар
16
Дмитрий Яшин
ВР
15
Александр Новиков
ЦЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
Главный тренер
Борис Стукалов
31
Денис Пчелинцев
ВР
39
Сергей Цуканов
ЦЗ
25
Никита Жданкин
ПЗ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Остались в запасе
16
Дмитрий Яшин
ВР
15
Александр Новиков
ЦЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
Остались в запасе
31
Денис Пчелинцев
ВР
39
Сергей Цуканов
ЦЗ
25
Никита Жданкин
ПЗ
Главный тренер
Борис Стукалов
Главный тренер
Сергей Ташуев
Статистика матча Урал - Краснодар
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Стадион:
СКБ-Банк Арена - Уралмаш
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