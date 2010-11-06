Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Краснодар - Урал
Краснодар - Урал: обзор матча 06 ноября 2010
Краснодар
06.11.2010, суббота, 14:00
Россия. Первый дивизион, 40 тур
1 : 0
Завершен
Урал
27'
Е. Калешин (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар - Урал
Замена
А. Яркин
️️️️
Р. Сурнев
Замена
Д. Зубко
️️️️
Н. Сафрониди
Замена
И. Темников
️️️️
А. Малоян
Замена
И. Пикущак
️️️️
С. Гогниев
Замена
А. Олейник
️️️️
А. Михеев
Замена
И. Горбатенко
️️️️
А. Герк
Замена
Д. Дедечко
️️️️
В. Лешонок
Замена
М. Осинов
️️️️
Э. Мамаев
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Е. Калешин
Желтая карточка
Р. Сурнев
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
31
Денис Пчелинцев
ВР
15
Евгений Калешин
ЛЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
9
Владимир Лешонок
ЛП
11
Андрей Пазин
ОП
25
Евгений Шипицин
ЦП
2
Роман Сурнев
ЦП
90
Андрей Михеев
ЦП
50
Владимир Татарчук
ПП
2
Спартак Гогниев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Урал
16
Дмитрий Яшин
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
17
Эльдар Мамаев
ЦЗ
34
Денис Тумасян
ЦЗ
15
Александр Новиков
ЦЗ
10
Артем Фидлер
ОП
8
Анатолий Герк
ЦП
27
Олег Шатов
ЦП
36
Константин Скрыльников
ЦП
0
Артур Малоян
ЦФ
81
Предраг Сикимич
ЦФ
Главный тренер
Борис Стукалов
Краснодар
30
Александр Перов
ВР
28
Иван Новович
ЦЗ
39
Сергей Цуканов
ЦЗ
69
Денис Дедечко
ЦП
22
Александр Яркин
ЦФ
27
Александр Олейник
ЦФ
10
Игорь Пикущак
ЦФ
Урал
16
Григорий Любимов
ВР
11
Иван Темников
ПЗ
81
Михаил Осинов
ЦП
30
Герсон Асеведо
ЦП
23
Игорь Горбатенко
АП
10
Чисамба Лунгу
ПП
74
Денис Зубко
ЦФ
3-1-5-1
31
Пчелинцев
15
Калешин
14
Мартынович
13
Марков
11
Пазин
9
Лешонок
25
Шипицин
2
Сурнев
90
Михеев
50
Татарчук
2
Гогниев
4-1-3-2
16
Яшин
17
Мамаев
34
Тумасян
15
Новиков
70
Сафрониди
10
Фидлер
8
Герк
27
Шатов
36
Скрыльников
81
Сикимич
0
Малоян
2
Сурнев
22
Яркин
22
Яркин
2
Сурнев
9
Лешонок
69
Дедечко
69
Дедечко
9
Лешонок
90
Михеев
27
Олейник
27
Олейник
90
Михеев
2
Гогниев
10
Пикущак
10
Пикущак
2
Гогниев
70
Сафрониди
74
Зубко
74
Зубко
70
Сафрониди
0
Малоян
11
Темников
11
Темников
0
Малоян
17
Мамаев
81
Осинов
81
Осинов
17
Мамаев
8
Герк
23
Горбатенко
23
Горбатенко
8
Герк
Остались в запасе
Краснодар
Урал
28
Иван Новович
ЦЗ
30
Александр Перов
ВР
39
Сергей Цуканов
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Ташуев
16
Григорий Любимов
ВР
30
Герсон Асеведо
ЦП
10
Чисамба Лунгу
ПП
Главный тренер
Борис Стукалов
Остались в запасе
28
Иван Новович
ЦЗ
30
Александр Перов
ВР
39
Сергей Цуканов
ЦЗ
Остались в запасе
16
Григорий Любимов
ВР
30
Герсон Асеведо
ЦП
10
Чисамба Лунгу
ПП
Главный тренер
Сергей Ташуев
Главный тренер
Борис Стукалов
Статистика матча Краснодар - Урал
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Лапочкин
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Кубань
Новости команд
Все
Краснодар
Урал
ЦСКА обратился в ЭСК РФС после поражения от «Краснодара»
14:53
3
Мостового назвали городским сумасшедшим
12:07
6
Шнякин считает, что Карасев ошибочно не поставил пенальти в ворота «Краснодара» в матче с ЦСКА
09:51
4
Мусаеву дали полезную рекомендацию, как вести себя с оскорбляющим Мостовым
Вчера, 21:04
11
Названа причина, почему Юрана не приглашают топ-клубы
Вчера, 13:31
3
ЦСКА обратился в ЭСК РФС после поражения от «Краснодара»
14:53
3
Мостового назвали городским сумасшедшим
12:07
6
Шнякин считает, что Карасев ошибочно не поставил пенальти в ворота «Краснодара» в матче с ЦСКА
09:51
4
Мусаеву дали полезную рекомендацию, как вести себя с оскорбляющим Мостовым
Вчера, 21:04
11
Генич в 14-м туре РПЛ заметил гол, который мы больше никогда не увидим
Вчера, 13:10
4
Названа причина, почему Юрана не приглашают топ-клубы
Вчера, 13:31
3
Григорий Иванов выступил в защиту Ельцина: «А как на Руси не пить?»
8 ноября
14
Иванов – о 90-х годах: «Хотелось бы, чтобы сейчас такого не повторилось»
7 ноября
9
Иванов озвучил свою позицию по переименованию Свердловской области
7 ноября
30
Литвинов прокомментировал умопомрачительный гол Селихова со штрафного
2 ноября
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+