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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Урал - Балтика
Урал - Балтика: обзор матча 12 июня 2010
Урал
12.06.2010, суббота, 15:00
Россия. Первый дивизион, 15 тур
1 : 0
Завершен
Балтика
8'
О. Шатов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Урал - Балтика
Замена
А. Вавилченков
️️️️
К. Скрыльников
Замена
Г. Асеведо
️️️️
О. Шатов
Замена
А. Тринитацкий
️️️️
М. Джалович
Замена
А. Ойеволе
️️️️
М. Осинов
Замена
М. Бузникин
️️️️
И. Завалий
Замена
В. Магомедов
️️️️
А. Семенов
Замена
И. Темников
️️️️
Н. Сафрониди
Замена
Ю. Мамаев
️️️️
В. Кренделев
ГОЛ! 1:0!
О. Шатов
Пас отдал
П. Сикимич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
1
Евгений Помазан
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
34
Александр Кацалапов
ЛЗ
15
Александр Новиков
ЦЗ
34
Денис Тумасян
ЦЗ
10
Артем Фидлер
ОП
8
Анатолий Герк
ЦП
36
Константин Скрыльников
ЦП
27
Олег Шатов
ЦП
81
Михаил Осинов
ЦП
81
Предраг Сикимич
ЦФ
Главный тренер
Борис Стукалов
Балтика
1
Алексей Рогачев
ВР
2
Вячеслав Кренделев
ЛЗ
85
Михаил Попов
ЛЗ
14
Антон Рогочий
ЦЗ
13
Виталий Тимофеев
ПЗ
27
Юрий Лебедев
ПЗ
13
Алексей Семенов
ПЗ
6
Станислав Резников
ЦП
0
Марко Джалович
ЦП
17
Иван Завалий
ЦФ
85
Дмитрий Голубов
ЦФ
Главный тренер
Леонид Ткаченко
Урал
0
Сергей Армишев
ВР
2
Николай Самойлов
ЛЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
19
Артак Алексанян
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
66
Андрей Вавилченков
ЦП
30
Герсон Асеведо
ЦП
Балтика
22
Дмитрий Изотов
ВР
5
Егор Крыштафович
ЦЗ
13
Валиабдула Магомедов
ЦП
0
Андрей Лаврик
ЦП
28
Юрий Мамаев
ЦП
10
Алексей Тринитацкий
ЦП
15
Максим Бузникин
ЦФ
4-1-4-1
1
Помазан
34
Кацалапов
15
Новиков
34
Тумасян
70
Сафрониди
10
Фидлер
8
Герк
27
Шатов
81
Осинов
36
Скрыльников
81
Сикимич
3-2-2-2
1
Рогачев
27
Лебедев
2
Кренделев
14
Рогочий
13
Семенов
85
Попов
6
Резников
0
Джалович
85
Голубов
17
Завалий
36
Скрыльников
66
Вавилченков
66
Вавилченков
36
Скрыльников
81
Осинов
58
Ойеволе
58
Ойеволе
81
Осинов
70
Сафрониди
11
Темников
11
Темников
70
Сафрониди
27
Шатов
30
Асеведо
30
Асеведо
27
Шатов
13
Семенов
13
Магомедов
13
Магомедов
13
Семенов
17
Завалий
15
Бузникин
15
Бузникин
17
Завалий
2
Кренделев
28
Мамаев
28
Мамаев
2
Кренделев
0
Джалович
10
Тринитацкий
10
Тринитацкий
0
Джалович
Остались в запасе
Урал
Балтика
0
Сергей Армишев
ВР
2
Николай Самойлов
ЛЗ
19
Артак Алексанян
ЦЗ
Главный тренер
Борис Стукалов
0
Андрей Лаврик
ЦП
5
Егор Крыштафович
ЦЗ
22
Дмитрий Изотов
ВР
Главный тренер
Леонид Ткаченко
Остались в запасе
0
Сергей Армишев
ВР
2
Николай Самойлов
ЛЗ
19
Артак Алексанян
ЦЗ
Остались в запасе
0
Андрей Лаврик
ЦП
5
Егор Крыштафович
ЦЗ
22
Дмитрий Изотов
ВР
Главный тренер
Борис Стукалов
Главный тренер
Леонид Ткаченко
Статистика матча Урал - Балтика
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Еськов
(Москва)
Стадион:
СКБ-Банк Арена - Уралмаш
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