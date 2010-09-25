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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Урал - Волга
Урал - Волга: обзор матча 25 сентября 2010
Урал
25.09.2010, суббота, 15:00
Россия. Первый дивизион, 32 тур
0 : 1
Завершен
Волга
60'
Д. Тумасян (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Урал - Волга
Замена
И. Гетигежев
️️️️
С. Яшин
Желтая карточка
Г. Асеведо
Замена
О. Кожанов
️️️️
О. Марцваладзе
Желтая карточка
А. Шуленин
Замена
А. Хазов
️️️️
Г. Ходжава
Желтая карточка
С. Рашевский
Замена
И. Темников
️️️️
К. Скрыльников
Желтая карточка
Ч. Лунгу
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Д. Тумасян
Замена
С. Турсунов
️️️️
В. Волков
Замена
И. Горбатенко
️️️️
А. Малоян
Замена
А. Кацалапов
️️️️
Э. Мамаев
Замена
Г. Асеведо
️️️️
М. Осинов
Желтая карточка
Э. Мамаев
Желтая карточка
М. Осинов
Желтая карточка
А. Малоян
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
1
Евгений Помазан
ВР
4
Иван Дранников
ЛЗ
34
Денис Тумасян
ЦЗ
17
Эльдар Мамаев
ЦЗ
15
Александр Новиков
ЦЗ
36
Константин Скрыльников
ЦП
27
Олег Шатов
ЦП
81
Михаил Осинов
ЦП
10
Чисамба Лунгу
ПП
74
Денис Зубко
ЦФ
0
Артур Малоян
ЦФ
Главный тренер
Борис Стукалов
Волга
31
Виталий Астахов
ВР
88
Георгий Наваловский
ЦЗ
2
Аслан Засеев
ЦЗ
25
Андрей Буйволов
ЦЗ
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
28
Гоча Ходжава
ЦП
58
Сергей Рашевский
ЦП
9
Александр Шуленин
ЦП
18
Сергей Яшин
ЦП
11
Виталий Волков
АП
20
Отар Марцваладзе
ЦФ
Урал
16
Дмитрий Яшин
ВР
34
Александр Кацалапов
ЛЗ
4
Павел Степанец
ЦЗ
19
Артак Алексанян
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
30
Герсон Асеведо
ЦП
23
Игорь Горбатенко
АП
Волга
1
Антон Коченков
ВР
3
Инал Гетигежев
ЛЗ
14
Максим Семакин
ЦП
17
Санжар Турсунов
АП
16
Антон Хазов
ЦФ
20
Олег Кожанов
ЦФ
10
Петар Елич
ЦФ
4-4-2
1
Помазан
4
Дранников
17
Мамаев
15
Новиков
34
Тумасян
36
Скрыльников
27
Шатов
81
Осинов
10
Лунгу
0
Малоян
74
Зубко
4-4-1-1
31
Астахов
6
Полянин
2
Засеев
25
Буйволов
88
Наваловский
58
Рашевский
9
Шуленин
18
Яшин
28
Ходжава
11
Волков
20
Марцваладзе
17
Мамаев
34
Кацалапов
34
Кацалапов
17
Мамаев
36
Скрыльников
11
Темников
11
Темников
36
Скрыльников
81
Осинов
30
Асеведо
30
Асеведо
81
Осинов
0
Малоян
23
Горбатенко
23
Горбатенко
0
Малоян
18
Яшин
3
Гетигежев
3
Гетигежев
18
Яшин
11
Волков
17
Турсунов
17
Турсунов
11
Волков
28
Ходжава
16
Хазов
16
Хазов
28
Ходжава
20
Марцваладзе
20
Кожанов
20
Кожанов
20
Марцваладзе
Остались в запасе
Урал
Волга
16
Дмитрий Яшин
ВР
4
Павел Степанец
ЦЗ
19
Артак Алексанян
ЦЗ
Главный тренер
Борис Стукалов
1
Антон Коченков
ВР
14
Максим Семакин
ЦП
10
Петар Елич
ЦФ
Остались в запасе
16
Дмитрий Яшин
ВР
4
Павел Степанец
ЦЗ
19
Артак Алексанян
ЦЗ
Остались в запасе
1
Антон Коченков
ВР
14
Максим Семакин
ЦП
10
Петар Елич
ЦФ
Главный тренер
Борис Стукалов
Статистика матча Урал - Волга
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Волга
Россия. ФНЛ, 38 тур
Волга
4 : 0
21.05.2016
Енисей
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
2 : 1
15.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 36 тур
Волга
1 : 1
10.05.2016
Шинник
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
1 : 1
06.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волга
3 : 2
02.05.2016
Томь
Информация о матче
Стадион:
СКБ-Банк Арена - Уралмаш
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