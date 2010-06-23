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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Шинник - Урал
Шинник - Урал: обзор матча 23 июня 2010
Шинник
23.06.2010, среда, 18:30
Россия. Первый дивизион, 17 тур
1 : 1
Завершен
Урал
70'
А. Архипов
88'
А. Фидлер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шинник - Урал
ГОЛ! 1:1!
А. Фидлер
Замена
А. Говоров
️️️️
Р. Григорян
Замена
П. Степанец
️️️️
А. Новиков
Замена
И. Горбатенко
️️️️
К. Скрыльников
Замена
В. Рыжков
️️️️
Вильям
Замена
И. Темников
️️️️
Н. Сафрониди
Замена
Г. Асеведо
️️️️
А. Ойеволе
ГОЛ! 1:0!
А. Архипов
Пас отдал
Вильям
Замена
А. Архипов
️️️️
Р. Монарев
Замена
Л. Лацузбая
️️️️
Д. Половинчук
Желтая карточка
А. Ойеволе
Желтая карточка
В. Катынсус
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шинник
1
Евгений Городов
ВР
13
Максим Белецкий
ЛЗ
25
Дмитрий Половинчук
ЦЗ
16
Милан Вьештица
ЦЗ
21
Валерий Катынсус
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
20
Роман Войдель
ЛП
28
Роман Григорян
ЦП
6
Вильям
АП
10
Владимир Корытько
ПП
31
Роман Монарев
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Урал
1
Евгений Помазан
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
34
Александр Кацалапов
ЛЗ
15
Александр Новиков
ЦЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
34
Денис Тумасян
ЦЗ
10
Артем Фидлер
ОП
81
Михаил Осинов
ЦП
8
Анатолий Герк
ЦП
36
Константин Скрыльников
ЦП
81
Предраг Сикимич
ЦФ
Главный тренер
Сергей Юран
Шинник
27
Станислав Хотеев
ВР
2
Максим Поворов
ЦЗ
88
Леван Лацузбая
ЦП
28
Владислав Рыжков
ЦП
20
Андрей Говоров
ЦФ
33
Александр Еркин
ЦФ
26
Антон Архипов
ЦФ
Урал
16
Дмитрий Яшин
ВР
19
Артак Алексанян
ЦЗ
4
Павел Степанец
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
30
Герсон Асеведо
ЦП
27
Олег Шатов
ЦП
23
Игорь Горбатенко
АП
3-2-3-1-1
1
Городов
25
Половинчук
16
Вьештица
21
Катынсус
13
Белецкий
33
Сухов
20
Войдель
28
Григорян
10
Корытько
6
Вильям
31
Монарев
3-3-3-1
1
Помазан
15
Новиков
58
Ойеволе
34
Тумасян
70
Сафрониди
10
Фидлер
34
Кацалапов
81
Осинов
8
Герк
36
Скрыльников
81
Сикимич
25
Половинчук
88
Лацузбая
88
Лацузбая
25
Половинчук
6
Вильям
28
Рыжков
28
Рыжков
6
Вильям
28
Григорян
20
Говоров
20
Говоров
28
Григорян
31
Монарев
26
Архипов
26
Архипов
31
Монарев
15
Новиков
4
Степанец
4
Степанец
15
Новиков
70
Сафрониди
11
Темников
11
Темников
70
Сафрониди
58
Ойеволе
30
Асеведо
30
Асеведо
58
Ойеволе
36
Скрыльников
23
Горбатенко
23
Горбатенко
36
Скрыльников
Остались в запасе
Шинник
Урал
27
Станислав Хотеев
ВР
2
Максим Поворов
ЦЗ
33
Александр Еркин
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
16
Дмитрий Яшин
ВР
19
Артак Алексанян
ЦЗ
27
Олег Шатов
ЦП
Главный тренер
Сергей Юран
Остались в запасе
27
Станислав Хотеев
ВР
2
Максим Поворов
ЦЗ
33
Александр Еркин
ЦФ
Остались в запасе
16
Дмитрий Яшин
ВР
19
Артак Алексанян
ЦЗ
27
Олег Шатов
ЦП
Главный тренер
Александр Побегалов
Главный тренер
Сергей Юран
Статистика матча Шинник - Урал
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
- : -
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Шинник
2 : 0
10.10.2026
Текстильщик
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Информация о матче
Стадион:
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