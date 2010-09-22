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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Урал - КАМАЗ
Урал - КАМАЗ: обзор матча 22 сентября 2010
Урал
22.09.2010, среда, 17:00
Россия. Первый дивизион, 31 тур
1 : 1
Завершен
КАМАЗ
64'
А. Герк (П)
87'
С. Сердюков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Урал - КАМАЗ
Замена
А. Алексанян
️️️️
А. Герк
Желтая карточка
М. Пименов
ГОЛ! 1:1!
С. Сердюков
Пас отдал
И. Ганиев
Желтая карточка
П. Сикимич
Замена
М. Пименов
️️️️
С. Бреев
Замена
М. Гараев
️️️️
А. Кобялко
Замена
Г. Асеведо
️️️️
М. Осинов
Замена
А. Делькин
️️️️
А. Шляпкин
Замена
И. Горбатенко
️️️️
Ч. Лунгу
Замена
С. Сердюков
️️️️
Р. Славнов
Замена
Д. Зубко
️️️️
О. Шатов
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Герк
Желтая карточка
О. Шатов
Желтая карточка
М. Осинов
10'
Желтая карточка
С. Лебамба
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
1
Евгений Помазан
ВР
34
Александр Кацалапов
ЛЗ
4
Иван Дранников
ЛЗ
34
Денис Тумасян
ЦЗ
15
Александр Новиков
ЦЗ
36
Константин Скрыльников
ЦП
27
Олег Шатов
ЦП
81
Михаил Осинов
ЦП
8
Анатолий Герк
ЦП
10
Чисамба Лунгу
ПП
81
Предраг Сикимич
ЦФ
Главный тренер
Борис Стукалов
КАМАЗ
98
Дмитрий Абакумов
ВР
88
Ирек Ганиев
ЛЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
75
Андрей Ложкин
ЦЗ
27
Станислав Лебамба
ПЗ
33
Александр Кренделев
ЦП
23
Сергей Бреев
ЦП
13
Алексей Шляпкин
ЦП
4
Роман Славнов
ПП
14
Игорь Коронов
ПП
22
Антон Кобялко
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Урал
16
Дмитрий Яшин
ВР
4
Павел Степанец
ЦЗ
19
Артак Алексанян
ЦЗ
30
Герсон Асеведо
ЦП
23
Игорь Горбатенко
АП
74
Денис Зубко
ЦФ
0
Артур Малоян
ЦФ
КАМАЗ
1
Денис Вавилин
ВР
13
Рафаэль Хисамов
ЦЗ
99
Роман Акбашев
ЦП
24
Марат Гараев
ЦП
14
Михаил Пименов
ЦП
29
Сергей Сердюков
ЦФ
90
Артем Делькин
ЦФ
4-5-1
1
Помазан
4
Дранников
34
Тумасян
15
Новиков
34
Кацалапов
36
Скрыльников
27
Шатов
81
Осинов
8
Герк
10
Лунгу
81
Сикимич
4-5-1
98
Абакумов
27
Лебамба
44
Рыков
75
Ложкин
88
Ганиев
14
Коронов
33
Кренделев
23
Бреев
13
Шляпкин
4
Славнов
22
Кобялко
27
Шатов
74
Зубко
74
Зубко
27
Шатов
8
Герк
19
Алексанян
19
Алексанян
8
Герк
81
Осинов
30
Асеведо
30
Асеведо
81
Осинов
10
Лунгу
23
Горбатенко
23
Горбатенко
10
Лунгу
22
Кобялко
24
Гараев
24
Гараев
22
Кобялко
23
Бреев
14
Пименов
14
Пименов
23
Бреев
4
Славнов
29
Сердюков
29
Сердюков
4
Славнов
13
Шляпкин
90
Делькин
90
Делькин
13
Шляпкин
Остались в запасе
Урал
КАМАЗ
16
Дмитрий Яшин
ВР
4
Павел Степанец
ЦЗ
0
Артур Малоян
ЦФ
Главный тренер
Борис Стукалов
99
Роман Акбашев
ЦП
1
Денис Вавилин
ВР
13
Рафаэль Хисамов
ЦЗ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Остались в запасе
16
Дмитрий Яшин
ВР
4
Павел Степанец
ЦЗ
0
Артур Малоян
ЦФ
Остались в запасе
99
Роман Акбашев
ЦП
1
Денис Вавилин
ВР
13
Рафаэль Хисамов
ЦЗ
Главный тренер
Борис Стукалов
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Статистика матча Урал - КАМАЗ
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
- : -
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
СКА-Хабаровск
3 : 3
10.10.2026
КАМАЗ
Информация о матче
Главный судья:
Александр Гончар
(Сочи)
Стадион:
СКБ-Банк Арена - Уралмаш
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