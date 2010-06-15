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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Урал - Динамо
Урал - Сочи: обзор матча 15 июня 2010
Урал
15.06.2010, вторник, 17:00
Россия. Первый дивизион, 16 тур
2 : 0
Завершен
Сочи
80'
А. Герк
90+1'
П. Сикимич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Урал - Сочи
ГОЛ! 2:0!
П. Сикимич
Пас отдал
Н. Сафрониди
+1
Замена
Н. Колесников
️️️️
М. Козлов
Замена
К. Лобов
️️️️
Д. Давыдов
ГОЛ! 1:0!
А. Герк
Пас отдал
А. Алексанян
Замена
А. Алексанян
️️️️
И. Темников
Замена
Е. Окороков
️️️️
С. Рогачев
Замена
А. Ойеволе
️️️️
М. Осинов
Замена
А. Курнаев
️️️️
М. Рогов
Замена
А. Вавилченков
️️️️
О. Шатов
Замена
Н. Сафрониди
️️️️
К. Скрыльников
Желтая карточка
А. Гонежуков
14'
Желтая карточка
С. Черногаев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
34
Александр Кацалапов
ЛЗ
34
Денис Тумасян
ЦЗ
15
Александр Новиков
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
10
Артем Фидлер
ОП
27
Олег Шатов
ЦП
8
Анатолий Герк
ЦП
81
Михаил Осинов
ЦП
36
Константин Скрыльников
ЦП
81
Предраг Сикимич
ЦФ
Главный тренер
Сергей Юран
Сочи
16
Михаил Алфимов
ВР
3
Сергей Черногаев
ЦЗ
2
Алексей Сыропятов
ЦЗ
81
Константин Зимулька
ЦЗ
14
Георгий Сахвадзе
ЦЗ
2
Дмитрий Давыдов
ПЗ
31
Максим Рогов
ЛП
10
Михаил Козлов
ОП
78
Любомир Кантонистов
ЦП
27
Сергей Рогачев
ЦФ
20
Азамат Гонежуков
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Урал
16
Дмитрий Яшин
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
2
Николай Самойлов
ЛЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
19
Артак Алексанян
ЦЗ
66
Андрей Вавилченков
ЦП
30
Герсон Асеведо
ЦП
Сочи
30
Дмитрий Епифанов
ВР
55
Константин Лобов
ЛЗ
3
Никита Сурков
ЦЗ
23
Никита Колесников
ЦП
77
Максим Андреев
АП
21
Александр Курнаев
ПП
11
Егор Окороков
ЦФ
4-1-4-1
34
Кацалапов
34
Тумасян
15
Новиков
11
Темников
10
Фидлер
27
Шатов
81
Осинов
36
Скрыльников
8
Герк
81
Сикимич
3-3-2-2
16
Алфимов
2
Сыропятов
81
Зимулька
14
Сахвадзе
2
Давыдов
10
Козлов
3
Черногаев
78
Кантонистов
31
Рогов
20
Гонежуков
27
Рогачев
27
Шатов
66
Вавилченков
66
Вавилченков
27
Шатов
36
Скрыльников
70
Сафрониди
70
Сафрониди
36
Скрыльников
81
Осинов
58
Ойеволе
58
Ойеволе
81
Осинов
11
Темников
19
Алексанян
19
Алексанян
11
Темников
10
Козлов
23
Колесников
23
Колесников
10
Козлов
27
Рогачев
11
Окороков
11
Окороков
27
Рогачев
2
Давыдов
55
Лобов
55
Лобов
2
Давыдов
31
Рогов
21
Курнаев
21
Курнаев
31
Рогов
Остались в запасе
Урал
Сочи
16
Дмитрий Яшин
ВР
2
Николай Самойлов
ЛЗ
30
Герсон Асеведо
ЦП
Главный тренер
Сергей Юран
3
Никита Сурков
ЦЗ
77
Максим Андреев
АП
30
Дмитрий Епифанов
ВР
Главный тренер
Игорь Осинькин
Остались в запасе
16
Дмитрий Яшин
ВР
2
Николай Самойлов
ЛЗ
30
Герсон Асеведо
ЦП
Остались в запасе
3
Никита Сурков
ЦЗ
77
Максим Андреев
АП
30
Дмитрий Епифанов
ВР
Главный тренер
Сергей Юран
Главный тренер
Игорь Осинькин
Статистика матча Урал - Сочи
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
- : -
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Казьменко
(Ростов-на-Дону)
Стадион:
СКБ-Банк Арена - Уралмаш
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