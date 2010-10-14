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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Балтика - Урал
Балтика - Урал: обзор матча 14 октября 2010
Балтика
14.10.2010, четверг, 19:30
Россия. Первый дивизион, 35 тур
0 : 1
Завершен
Урал
33'
П. Сикимич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Балтика - Урал
+3
Замена
И. Темников
️️️️
О. Шатов
Желтая карточка
Д. Яшин
Желтая карточка
Г. Асеведо
Замена
В. Магомедов
️️️️
Д. Голубов
Замена
Ю. Мамаев
️️️️
В. Буден
Замена
Н. Сафрониди
️️️️
А. Герк
Замена
В. Янчук
️️️️
В. Кренделев
Желтая карточка
В. Буден
Желтая карточка
Е. Кузнецов
Замена
В. Алундерис
️️️️
А. Романович
Желтая карточка
И. Дранников
Желтая карточка
А. Романович
Желтая карточка
О. Шатов
ГОЛ! 0:1!
П. Сикимич
Пас отдал
О. Шатов
Желтая карточка
А. Кацалапов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика
1
Алексей Рогачев
ВР
85
Михаил Попов
ЛЗ
2
Вячеслав Кренделев
ЛЗ
0
Винко Буден
ЦЗ
13
Виталий Тимофеев
ПЗ
13
Алексей Семенов
ПЗ
6
Станислав Резников
ЦП
0
Марко Джалович
ЦП
22
Евгений Кузнецов
ЦП
35
Анатолий Романович
ЦП
85
Дмитрий Голубов
ЦФ
Главный тренер
Леонид Ткаченко
Урал
16
Дмитрий Яшин
ВР
34
Александр Кацалапов
ЛЗ
4
Иван Дранников
ЛЗ
15
Александр Новиков
ЦЗ
10
Артем Фидлер
ОП
30
Герсон Асеведо
ЦП
81
Михаил Осинов
ЦП
27
Олег Шатов
ЦП
8
Анатолий Герк
ЦП
36
Константин Скрыльников
ЦП
81
Предраг Сикимич
ЦФ
Главный тренер
Борис Стукалов
Балтика
27
Сергей Правкин
ВР
5
Егор Крыштафович
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
14
Видас Алундерис
ЛП
28
Юрий Мамаев
ЦП
13
Валиабдула Магомедов
ЦП
99
Вадим Янчук
ЦФ
Урал
1
Евгений Помазан
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
17
Эльдар Мамаев
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
23
Игорь Горбатенко
АП
74
Денис Зубко
ЦФ
0
Артур Малоян
ЦФ
3-2-4-1
1
Рогачев
13
Тимофеев
85
Попов
0
Буден
2
Кренделев
13
Семенов
6
Резников
22
Кузнецов
35
Романович
0
Джалович
85
Голубов
3-1-5-1
16
Яшин
34
Кацалапов
15
Новиков
4
Дранников
10
Фидлер
30
Асеведо
27
Шатов
8
Герк
36
Скрыльников
81
Осинов
81
Сикимич
0
Буден
28
Мамаев
28
Мамаев
0
Буден
85
Голубов
13
Магомедов
13
Магомедов
85
Голубов
2
Кренделев
99
Янчук
99
Янчук
2
Кренделев
35
Романович
14
Алундерис
14
Алундерис
35
Романович
8
Герк
70
Сафрониди
70
Сафрониди
8
Герк
27
Шатов
11
Темников
11
Темников
27
Шатов
Остались в запасе
Балтика
Урал
5
Егор Крыштафович
ЦЗ
27
Сергей Правкин
ВР
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
Главный тренер
Леонид Ткаченко
74
Денис Зубко
ЦФ
1
Евгений Помазан
ВР
17
Эльдар Мамаев
ЦЗ
23
Игорь Горбатенко
АП
0
Артур Малоян
ЦФ
Главный тренер
Борис Стукалов
Остались в запасе
5
Егор Крыштафович
ЦЗ
27
Сергей Правкин
ВР
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
Остались в запасе
74
Денис Зубко
ЦФ
1
Евгений Помазан
ВР
17
Эльдар Мамаев
ЦЗ
23
Игорь Горбатенко
АП
0
Артур Малоян
ЦФ
Главный тренер
Леонид Ткаченко
Главный тренер
Борис Стукалов
Статистика матча Балтика - Урал
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Резников
(Ярославль)
Стадион:
Балтика
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