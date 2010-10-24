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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Урал - Шинник
Урал - Шинник: обзор матча 24 октября 2010
Урал
24.10.2010, воскресенье, 15:00
Россия. Первый дивизион, 37 тур
0 : 0
Завершен
Шинник
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Урал - Шинник
Замена
Э. Булия
️️️️
В. Булыга
Замена
М. Поворов
️️️️
М. Вьештица
Замена
️️️️
К. Скрыльников
Замена
М. Белецкий
️️️️
А. Ндри
Замена
Н. Сафрониди
️️️️
А. Герк
Замена
Р. Григорян
️️️️
А. Говоров
Замена
Д. Зубко
️️️️
П. Сикимич
Замена
И. Горбатенко
️️️️
Ч. Лунгу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
16
Дмитрий Яшин
ВР
4
Иван Дранников
ЛЗ
17
Эльдар Мамаев
ЦЗ
15
Александр Новиков
ЦЗ
34
Денис Тумасян
ЦЗ
10
Артем Фидлер
ОП
36
Константин Скрыльников
ЦП
27
Олег Шатов
ЦП
8
Анатолий Герк
ЦП
10
Чисамба Лунгу
ПП
81
Предраг Сикимич
ЦФ
Главный тренер
Борис Стукалов
Шинник
1
Евгений Городов
ВР
2
Алли Ндри
ЛЗ
21
Валерий Катынсус
ЦЗ
16
Милан Вьештица
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
10
Виталий Булыга
ЛП
20
Роман Войдель
ЛП
5
Сергей Пилипчук
ЛП
18
Алексей Архипов
ЦП
10
Владимир Корытько
ПП
20
Андрей Говоров
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Урал
1
Евгений Помазан
ВР
34
Александр Кацалапов
ЛЗ
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
81
Михаил Осинов
ЦП
23
Игорь Горбатенко
АП
74
Денис Зубко
ЦФ
Шинник
27
Станислав Хотеев
ВР
13
Максим Белецкий
ЛЗ
2
Максим Поворов
ЦЗ
34
Алекс
ЦП
88
Леван Лацузбая
ЦП
28
Роман Григорян
ЦП
91
Эдуард Булия
ЦФ
4-1-4-1
16
Яшин
4
Дранников
15
Новиков
34
Тумасян
17
Мамаев
10
Фидлер
36
Скрыльников
27
Шатов
8
Герк
10
Лунгу
81
Сикимич
4-5-1
1
Городов
33
Сухов
21
Катынсус
16
Вьештица
2
Ндри
10
Корытько
10
Булыга
20
Войдель
18
Архипов
5
Пилипчук
20
Говоров
81
Сикимич
74
Зубко
74
Зубко
81
Сикимич
8
Герк
70
Сафрониди
70
Сафрониди
8
Герк
10
Лунгу
23
Горбатенко
23
Горбатенко
10
Лунгу
2
Ндри
13
Белецкий
13
Белецкий
2
Ндри
16
Вьештица
2
Поворов
2
Поворов
16
Вьештица
20
Говоров
28
Григорян
28
Григорян
20
Говоров
10
Булыга
91
Булия
91
Булия
10
Булыга
Остались в запасе
Урал
Шинник
1
Евгений Помазан
ВР
34
Александр Кацалапов
ЛЗ
81
Михаил Осинов
ЦП
Главный тренер
Борис Стукалов
34
Алекс
ЦП
88
Леван Лацузбая
ЦП
27
Станислав Хотеев
ВР
Главный тренер
Александр Побегалов
Остались в запасе
1
Евгений Помазан
ВР
34
Александр Кацалапов
ЛЗ
81
Михаил Осинов
ЦП
Остались в запасе
34
Алекс
ЦП
88
Леван Лацузбая
ЦП
27
Станислав Хотеев
ВР
Главный тренер
Борис Стукалов
Главный тренер
Александр Побегалов
Статистика матча Урал - Шинник
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
- : -
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Шинник
2 : 0
10.10.2026
Текстильщик
Информация о матче
Главный судья:
Тимур Арсланбеков
(Москва)
Стадион:
СКБ-Банк Арена - Уралмаш
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