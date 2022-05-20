Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Philipp Netzer - статистика

#5 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Альтах
15
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
20.05.2022
Тироль
74' - 90'
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Адмира Ваккер
0 : 3
14.05.2022
Альтах
83' - 90'
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Альтах
1 : 1
07.05.2022
Рид
78' - 90'
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Хартберг
4 : 0
26.04.2022
Альтах
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 5 тур
Альтах
0 : 0
16.04.2022
ЛАСК
1' - 76'
Австрия. Бундеслига, 4 тур
Тироль
0 : 3
09.04.2022
Альтах
90' - 90'
Австрия. Бундеслига, 3 тур
Альтах
2 : 2
02.04.2022
Адмира Ваккер
87' - 90'
Австрия. Бундеслига, 2 тур
Рид
1 : 2
19.03.2022
Альтах
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 1 тур
Альтах
0 : 0
12.03.2022
Хартберг
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 22 тур
Зальцбург
4 : 0
05.03.2022
Альтах
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 12 тур
ЛАСК
0 : 1
24.10.2021
Альтах
1' - 33'
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Альтах
1 : 1
16.10.2021
Зальцбург
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Альтах
1 : 1
12.09.2021
Рид
72' - 90'
Австрия. Бундеслига, 6 тур
Альтах
1 : 2
28.08.2021
Вольфсберг
46' - 90'
56'
Австрия. Бундеслига, 5 тур
Тироль
0 : 0
21.08.2021
Альтах
70' - 90'
Австрия. Бундеслига, 4 тур
Альтах
2 : 1
15.08.2021
Рапид
73' - 90'
Австрия. Бундеслига, 3 тур
Штурм
3 : 1
07.08.2021
Альтах
46' - 90'
Австрия. Бундеслига, 2 тур
Хартберг
1 : 2
31.07.2021
Альтах
64' - 90'
Австрия. Бундеслига, 1 тур
Альтах
0 : 1
24.07.2021
ЛАСК
1' - 72'
37'
Главные новости
ФотоФутболисты сборных Израиля и Ирландии не пожали руки перед матчем Лиги наций
22:33
Раскрыта заплата Кузяева в «Динамо Мх»
22:09
Тикнизян – журналистам: «Отвечать вам на русском не очень комфортно»
21:54
3
Манчини отреагировал на ситуацию с «Манчестер Сити»
21:40
ВидеоВинисиус рассмешил своим промахом на тренировке сборной Бразилии
21:24
Лига наций. Сербия проиграла Нидерландам, Дания победила Уэльс
20:53
Реакция главы Ла Лиги на признание «Манчестер Сити» виновным в финансовых нарушениях
20:26
1
Мостовой ответил, является ли Вагнер Лав лучшим легионером в истории РПЛ
19:47
6
Жирков назвал двух лучших игроков в истории ЦСКА
18:52
2
Видео«Зениту» вручили Кубок после победы над «Шанхаем»
18:42
23
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+